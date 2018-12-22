Футбол

«Лестер» обыграл «Челси» благодаря голу Варди
Спорт-Экспресс
11:51

"Лестер" в матче 18-го тура чемпионата Англии в гостях обыграл "Челси" со счетом 1:0. Единственный мяч на 51-й минуте забил Джейми Варди.
Спорт-Экспресс11:51

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Рюдигер: «О каком титуле идет речь, если мы не можем обыграть „Лестер“»

Soccer.ru16:16

«Челси» и «Манчестер Сити» потерпели домашние поражения в Премьер-лиге

РБК12:49

«Челси» уступил «Лестеру» в матче АПЛ

RT на русском12:28

«Челси» неожиданно проиграл «Лестеру» в матче АПЛ

Чемпионат11:52

«Лестер» обыграл «Челси» благодаря голу Варди

Спорт-Экспресс11:51

«Челси» уступил «Лестеру». Это первое домашнее поражение команды в сезоне

Sports.ru11:53

Сарри и Гвардиола плюхнулись в лужу и проиграли андердогам. «Ливерпуль» ушел в четырехочковый отрыв

Sport24.ru12:17
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Футбол

Бэйл признан лучшим игроком клубного чемпионата мира

Вингер "Реала" Гарет Бэйл признан лучшим футболистом клубного чемпионата мира, передаёт пресс-служба мадридского клуба.
Обновлено в 15:47
Футбол

Гол Манджукича принес «Ювентусу» победу над «Ромой»

22 декабря в рамках 17-го тура чемпионата Италии «Ювентус» принимал на своем поле «Рому».
Обновлено в 16:24
Футбол

МЮ разгромил «Кардифф Сити» в первом матче Сульшера

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Кардифф" в выездном матче 18-го тура чемпионата Англии.
Обновлено в 14:22
Футбол

Атлетико — Эспаньол 1:0

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн реализовал пенальти в матче 17-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом» (1:0, второй тайм).
Обновлено в 11:46
Футбол

Мюллер: победа над «Айнтрахтом» придаст «Баварии» смелости

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал результат матча 17-го тура немецкой Бундеслиги с «Айнтрахтом».
Обновлено в 17:25
Футбол

Петербургский «Зенит» возглавил испанец Джоан Плаза

Стало известно, что новым главным тренером баскетбольного «Зенита» из Санкт-Петербурга стал испанский специалист Джоан Плаза, об этом говорится на официальном сайте клуба.
Обновлено в 12:37
Футбол

Дженнаро Гаттузо: «„Милан“ находится в кризисе»

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо после поражения от "Фиорентины" в матче 17-го тура чемпионата Италии (0:1) заявил, что его команда находится в кризисе.
Обновлено в 13:49
Футбол

Дубль Обамейанга принес «Арсеналу» победу над «Бернли»

«Арсенал» на своем поле одолел «Бернли» в рамках 18-го тура АПЛ.
Обновлено в 09:23
Футбол

«Витесс» Слуцкого в четвертьфинале Кубка Голландии сыграет с «АЗ»

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Голландии. "Витесс", который возглавляет Леонид Слуцкий, сыграет с "АЗ" на выезде.
Обновлено в 17:25
Футбол

Вальверде: у «Барселоны» не возникло проблем в матче с «Сельтой»

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал победу своей команды в матче 17-го тура чемпионата Испании с "Сельтой" (2:0).
Обновлено в 16:37
Футбол

Мамаев согласился на все условия жены

Обновлено в 12:59
Футбол

Миливоевич: «Таунсенд забил потрясающий гол»

Думаю, что если ты забиваешь три мяча, то это заслуженная победа.
Обновлено в 12:36
Футбол

Широков рассказал о продлении контракта с футболистом «Динамо» Рыковым

Заместитель генерального директора московского «Динамо» по спортивным вопросам Роман Широков сообщил, что футбольный клуб продлил контракт с защитником Владимиром Рыковым.
Обновлено в 14:55
Футбол

Дело об уклонении Роналду от налогов суд рассмотрит 21 января

21 января в Испании состоится судебное заседание об уклонении от налогов бывшего нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду, который выступает за туринский «Ювентус».
Обновлено в 09:22
Футбол

Слуцкий рассказал о матерных песнях сына-рэпера

Футбольный тренер Леонид Слуцкий рассказал об увлечениях своего 13-летнего сына Дмитрия.
Обновлено в 09:08
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Джейми Варди
Британский футболист
Английский футболист, нападающий клуба «Лестер Сити».
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Лестер Сити
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Лестера. Клуб выступает в высшем дивизионе английского футбола - Премьер-лиге. Клуб был основан в 1884 году под названием «Лестер Фосс».
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