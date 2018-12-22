Футбол

«Лестер» обыграл «Челси» благодаря голу Варди
Спорт-Экспресс
11:51

"Лестер" в матче 18-го тура чемпионата Англии в гостях обыграл "Челси" со счетом 1:0. Единственный мяч на 51-й минуте забил Джейми Варди.
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Варди принес «Лестеру» сенсационную победу над «Челси»

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Лестер Сити
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Лестера. Клуб выступает в высшем дивизионе английского футбола - Премьер-лиге. Клуб был основан в 1884 году под названием «Лестер Фосс».
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