«Лестер» обыграл «Брайтон», «Эвертон» оказался сильнее «Кардифф Сити»Sport24.ru вчера в 16:44

У «Брайтона» забил Дэви Проппер. В параллельном матче «Эвертон» после трех поражений подряд обыграл «Кардифф Сити» (3:0). Дубль оформил Гилфи Тор Сигурдссон. Еще один гол на 93-й минуте забил Доминик Калверт-Льюин.

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Экономика Утверждены поручения Путина по улучшению жизни россиян Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации своего послания Федеральному собранию от 20 февраля, сообщает пресс-служба Кремля.

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Политика Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях против России На сайте Конгресса США опубликован обновленный законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA).

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Происшествия В Иркутской области аварийно сел Ан-12 В Иркутской области аварийно сел транспортный самолет Ан-12. Об этом сообщает РИА "Новости".

Музыка На Украине не исключили отказа от участия в Евровидении Член правления Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова в эфире «5 канала» не исключила, что страна может отказаться от участия в международном музыкальном конкурсе «Евровидение».

Происшествия Третьеклассники устроили массовую драку в московской школе В Москве произошла массовая драка школьников, сообщает 27 февраля телеканал РЕН ТВ.

Происшествия Сжегших верблюдов «для укрепления России» привлекут за живодерство В Иркутской области прокуратура направила в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела результаты проверки инцидента, связанного с ритуальным сожжением пяти верблюдов, передает ТАСС в среду, 27 февраля.

Политика Новак признал транзит газа через Украину самым дорогим "Украинское направление является самим дорогим, и там самый высокий тариф установлен — он в 2-2,5 раза выше, чем другие маршруты", — отметил Новак.

Армия и оружие Представитель Пентагона рассказал о планах победить российскую армию Российская армия достигнет «пика» своих возможностей в 2028 году, Китая - в 2030 году.

Происшествия Число жертв пожара в Кузбассе возросло до восьми Как сообщало ИА REGNUM, пожар в трёхквартирном одноэтажном жилом доме в городе Мариинск Кемеровской области вспыхнул около 05:00 по местному времени 27 февраля.

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Политика В России возбудили дело против следователя СБУ и украинского прокурора СК возбудил уголовное дело против следователя Службы безопасности Украины и украинского прокурора за попытку привлечь к ответственности российских силовиков после инцидента в Керченском проливе.

Общество Минобрнауки предложило узаконить высшее самообразование В Минобрнауки планируют в 2019 году разработать поправки, узаконивающие высшее самообразование.

Армия и оружие Boeing показал прототип беспилотного истребителя Корпорация Boeing представила прототип нового беспилотного истребителя Boeing Airpower Teaming System.

Авто Volkswagen вывел название Jetta в отдельный бюджетный бренд Изначально предполагалось, что отдельная бюджетная линейка моделей будет выпускаться под именем выкупленной еще в 2009 году компанией Aleko, но руководство пошло другим путем.

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