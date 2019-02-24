Футбол

«Лестер» намерен предложить Роджерсу пост главного тренераЧемпионат 07:44

Главный тренер шотландского «Селтика» Брендан Роджерс может стать новым наставником «Лестер Сити», сообщает The Guardian. В ближайшее время руководство «лис» планирует сделать предложение 51-летнему специалисту.
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СМИ: Брендан Роджерс может возглавить английский ФК «Лестер»

ТАСС10:35

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Газета.Ru09:44

Брендан Роджерс может возглавить «Лестер»

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«Лестер» хочет переманить тренера Роджерса из «Селтика»

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Чемпионат07:44

«Лестер» хочет переманить тренера «Селтика»

Матч ТВ09:38
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Неизвестные захватили пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman Bangladesh Airlines.
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На акцию на площади Ленина у Финляндского вокзала пришло больше тысячи человек. люди держали плакаты "Власть убила Немцова", "Заказчиков к суду" и "Помним".
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В Санкт-Петербурге среди погибших при наезде BMW X-6 на пешеходов оказался гражданин США.
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Общая сумма ущерба составила почти два миллиона рублей. В Москве, в ресторане, расположенном на Большой Дмитровке, обокрали студента.
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Жители японской Окинавы проголосовали против сохранения базы ВВС США

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Госсекретарь Майкл Помпео не считает серьезным предупреждение, прозвучавшее в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию по поводу последствий выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и размещения американских вооружений в Европе.
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Клод Пюэль
Французский футболист
Французский футболист и футбольный тренер. В настоящее время является главным тренером английского клуба «Лестер Сити».
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