Футбол

«Лестер» намерен предложить Роджерсу пост главного тренераЧемпионат 07:44

Главный тренер шотландского «Селтика» Брендан Роджерс может стать новым наставником «Лестер Сити», сообщает The Guardian. В ближайшее время руководство «лис» планирует сделать предложение 51-летнему специалисту.
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«Лестер» хочет переманить тренера Роджерса из «Селтика»

Sport24.ru09:19

«Лестер» определился с кандидатурой нового главного тренера

Газета.Ru09:44

«Лестер» хочет переманить тренера «Селтика»

Матч ТВ09:38

СМИ: Брендан Роджерс может возглавить английский ФК «Лестер»

ТАСС10:35

«Лестер» хочет пригласить Роджерса

Евро-футбол.ру08:01

«Лестер» намерен предложить Роджерсу пост главного тренера

Чемпионат07:44

Брендан Роджерс может возглавить «Лестер»

Sports.ru06:58
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Политика

Голикова объяснила изменение порядка индексации пенсий

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова рассказала, как было принято решение об изменении порядка индексации пенсий, которое озвучил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
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В Бангладеш неизвестный попытался захватить пассажирский самолет

В международном аэропорту Шах-Аманат в городе Читтагонг на юго-востоке Бангладеш арестовали вооруженного мужчину, который попытался захватить пассажирский самолет.
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Спорт

Сборная России обыграла финнов и вышла в финальную стадию Кубка мира

Сборная России по баскетболу одержала победу над командой Финляндии в матче квалификационного турнира Кубка мира 2019 года и пробилась в финальную стадию турнира.
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Армия и оружие

МИД Швеции вызвал посла России после инцидента с Су-27

МИД Швеции вызвал посла России Виктора Татаринцева после инцидента с участием российского и шведского военных самолетов над Балтикой, сообщает телеканал SVT.
Обновлено в 08:19
Происшествия

В Астраханской области мужчина открыл стрельбу по полицейским

Неизвестный мужчина открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов в Астраханской области.
Обновлено в 10:11
Происшествия

В Москве ограбили наркологическую клинику Стаса Пьехи

Обновлено в 07:24
Политика

Мэй обещала провести повторное голосование по Brexit до 12 марта

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала обещание провести повторное голосование в парламенте по выходу из состава Евросоюза до 12 марта.
Обновлено в 09:00
Армия и оружие

Минобороны получит первый вертолет Ми-38Т в июне

Первый десантный вертолет Ми-38Т будет передан Министерству обороны России до конца июня 2019 года.
Обновлено в 10:24
Шоу-бизнес

Георгия Данелию ввели в искусственную кому

Обновлено в 08:52
Политика

Русский экзархат в Европе отказался подчиняться Константинополю

Инициатива Константинополя о роспуске русского экзархата в Европе отменит томос 1999 года, по которому объединению приходов в странах Западной Европы, вышедших в 1931 году из юрисдикции РПЦ, был возвращен статус экзархата Вселенского патриархата.
Обновлено в 07:21
Футбол

Манчестер Юнайтед — Ливерпуль 0:0 (2-й тайм)

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Журналистка RT Redfish ранена венесуэльскими оппозиционерами

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Митинг памяти Немцова начался в Петербурге

Митинг памяти политика Бориса Немцова проходит в воскресенье на площади Ленина в Санкт-Петербурге.
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Maruv позвали выступить от РФ на «Евровидении-2020»

Участницу национального отбора от Украины на «Евровидение-2019» певицу Maruv следует отправить на песенный конкурс в следующем году как участника от России.
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Происшествия

Американец, проведший в тюрьме 39 лет без вины, получит $21 млн

Коули провел в заключении 39 лет по обвинению в двойном убийстве.
Обновлено в 10:36
Политика

У Козака не было с Сальвини ни официальных встреч, ни секретных

По утверждению Джуса, Козак и Сальвини никогда не проводили ни официальных, ни "секретных" встреч, "эспрессо по офисам вместе не пили".
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Общество

Опубликован документ о разрешении гей-парада в Воронежской области

Напомним, что ранее главный гей России Николай Алексеев заявил, что подал уведомления о проведении шествий сексуальных меньшинств в администрации 10 городов и поселков Воронежской области.
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Александр Емельяненко дал пощёчину спортсмену во время мастер-класса

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко во время мастер-класса в одном из фитнес-клубов Москвы дал пощёчину неизвестному спортсмену.
Обновлено в 09:05
Авто

Составлен ТОП-5 автомобилей для настоящих мужиков

В честь прошедшего Дня защитника отечества эксперты CarsWeek назвали ТОП-5 лучших автомобилей «для настоящих мужчин».
Обновлено в 02:22
Армия и оружие

Украина показала ролик об уничтожении самолета, похожего на МиГ-29

Украинская компания "Spetstechnoexport" на своем стенде Aero India 2019 прорекламировала систему ПВО С-125М "Печора", которая на видео "сбивает" самолет, по очертаниям похожий на МиГ-29, передает корреспондент РИА Новости, работающий на выставке.
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Спорт

Ретивых и Большунов завоевали «серебро» в командном спринте на ЧМ

Обновлено в 07:55
Политика

Сотни националистов в Киеве вышли на митинг за честные выборы

Представители и сторонники украинских националистических и радикальных организаций собрались на площади Независимости в центре Киева с требованием провести в стране честные президентские выборы.
Обновлено в 08:26
Происшествия

При наезде BMW X6 на людей в Петербурге погиб гражданин США

В Санкт-Петербурге среди погибших при наезде BMW X-6 на пешеходов оказался гражданин США.
Обновлено в 06:18
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Запашный ответил на высказывания Серебрякова о России: «Молодец»

Дрессировщик Эдгард Запашный прокомментировал недавнее заявление актера Алексея Серебрякова о России, сделанное во время выступления в Лондоне.
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Еременко выйдет в стартовом составе «Ростова» на матч с «Краснодаром»

«Ростов» назвал стартовый состав на матч 1/4 финала Кубка России с «Краснодаром».
Обновлено в 09:35
Политика

Верховный шаман России прокомментировал жертвоприношение верблюдов

Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол заявил, что не давал разрешения на обряд в Иркутской области, в результате которого в жертву были принесены верблюды, сообщает 24 февраля ТАСС.
Обновлено в 06:39
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«Витесс» Слуцкого разгромил в гостях «Эммен»

"Витесс" одержал крупную победу над "Эмменом" в матче чемпионата Голландии - 3:0.
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Армия и оружие

Военные Колумбии дислоцировались у моста на границе с Венесуэлой

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В Челябинске директор отчитала школьников за кражи в столовой

Как уточняют челябинцы, изначально старшеклассников позвали, чтобы поговорить о предстоящей сдаче ЕГЭ, но к беседа зашла и про поведение подростков в столовой.
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Клод Пюэль
Французский футболист
Французский футболист и футбольный тренер. В настоящее время является главным тренером английского клуба «Лестер Сити».
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