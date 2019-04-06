Футбол
«Лестер» на выезде разгромил «Лестер»LiveSport.ru 12:07
В матче 33-го тура чемпионата Англии "Хаддерсфилд" проиграл "Лестеру" со счетом 1:4. Встреча состоялась в Хаддерсфилде на стадионе "Джон Смит". «Лисы» открыли счет на 24-й минуте усилиями Юри Тилеманса.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 16:49, Ашберн
Футбол
Спартак — ЦСКА 0:2
Обновлено в 13:55
Хоккей
Кучеров побил рекорд Могильного по очкам за сезон НХЛ
Нападающий "Тампа-Бэй Лайтинг" Никита Кучеров побил рекордное достижение Александра Могильного по количеству набранных очков в одном регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:12
Футбол
Гол Йоветича помог «Монако» избежать поражения в матче с «Генгамом»
Счёт в матче открыл игрок «Генгама» Феликс Эбоа-Эбоа, отличившись на 23-й минуте. «Монако» ответил голом черногорца Стефана Йоветича.
Обновлено в 16:05
Армия и оружие
ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию
Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 12:27
Происшествия
Взрыв газа в Подмосковье, есть жертвы
Обновлено в 15:11
Происшествия
Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеорита
Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.
Обновлено в 11:51
Армия и оружие
В России испытали новейший комплекс «Панцирь-СМ»
В марте 2019 г. в Астраханской области на полигоне Ашулук были проведены испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ», который является последним вариантом ЗРПК.
Обновлено в 14:50
Политика
Минздрав Украины прокомментировал сдачу анализов Порошенко и Зеленским
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун прокомментировала ситуацию со сдачей анализов кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
Обновлено в 14:51
Общество
Во Франции прошли акции «жёлтых жилетов»
Обновлено в 06:47
Гаджеты
Redmi готовит к анонсу смартфоны Redmi Y3 и 7A
В этом году бренд Redmi представит несколько новинок, ближайшими из которых станут модели Redmi Y3 и 7A.
Обновлено в 05:32
Общество
В Пушкинском музее выступили против алкоголя и вспомнили о детях
Руководство Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина выступило против инициативы вернуть алкоголь во все учреждения культуры.
Обновлено в 06:37
Футбол
«Они — кумиры для детей и должны соответствовать». Галицкий — о расторжении контракта с Мамаевым
Владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий прокомментировал ситуацию с полузащитником клуба Павлом Мамаевым.
Обновлено в 16:21
Кино
Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть
Обновлено вчера в 19:22
Шоу-бизнес
Любовь Успенская стала номинантом премии «Жара»: в ботфортах и шортах
На церемонии присутствовали и другие звезды российского шоу-бизнеса: Ольга Бузова, Дмитрий Билан, Ани Лорак, группы Ленинград и другие.
Обновлено в 03:36
Политика
Иерусалим перепроверяет документы украинского духовенства
Иерусалимская церковь перепроверяет все документы украинских священнослужителей из-за попыток представителей «новой церкви» поучаствовать в служении в храме Гроба Господня, рассказал 6 апреля архимандрит Алипий Светличный.
Обновлено в 10:25
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Происшествия
ЧП в Санкт-Петербурге: автомобиль упал с набережной в Неву
В субботу, 6 апреля, в Санкт-Петербурге на набережной Лейтенанта Шмидта легковой автомобиль упал в Неву.
Обновлено в 16:28
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Футбол
«Барселона» в большинстве переиграла «Атлетико»
«Барселона» на своем поле обыграла «Атлетико» в матче 31-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 16:38
Музыка
Родители Децла получили посмертную награду сына
Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
Обновлено вчера в 18:52
Шоу-бизнес
Врачи отговаривали Заворотнюк от беременности
Обновлено в 11:01
Армия и оружие
ВВС Ливии нанесли удары по позициям сил Хафтара
Обновлено в 11:13
Политика
Медведев отверг предложенные Володиным изменения Конституции
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что никакие изменения Конституции России не нужны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:42
Политика
Порошенко заявил, что сделал выводы после первого тура выборов
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "услышал всех" после первого тура президентских выборов и сделал выводы.
Обновлено в 11:04
Космос
Amazon запустит более 3000 спутников для раздачи интернета
Американская компания Amazon планирует запустить на околоземную орбиту 3236 спутников, чтобы обеспечить доступ в интернет почти для 95% населения всей планеты.
Обновлено 04 апреля в 23:25
Шоу-бизнес
Симоньян рассказала о перенесенной свадьбе и двух инфарктах у Кеосаяна
Свадьба должна была состояться в прошлом году, но сорвалась из-за ухода из жизни двух бабушек Маргариты и ее беременности.
Обновлено в 10:05
Игры
Энтузиаст превратил Doom в один длинный коридор
Обновлено в 08:55
Политика
Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбище
Экс-главу ФСБ Николая Ковалева похоронят 8 апреля на Военном мемориальном кладбище.
Обновлено в 11:50