Футбол

«Лестер» на выезде разгромил «Лестер»LiveSport.ru 12:07

В матче 33-го тура чемпионата Англии "Хаддерсфилд" проиграл "Лестеру" со счетом 1:4. Встреча состоялась в Хаддерсфилде на стадионе "Джон Смит". «Лисы» открыли счет на 24-й минуте усилиями Юри Тилеманса.
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Дубль Варди помог «Лестеру» разгромить «Хаддерсфилд»

Чемпионат11:57

«Лестер» разгромил «Хаддерсфилд» в 33-м туре АПЛ

Sport24.ru12:01

«Лестер» разгромил «Хаддерсфилд», «Бёрнли» и «Кристал Пэлас» набрали по три очка

Евро-футбол.ру11:59

Варди обогнал Линекера по количеству голов за «Лестер»

Спорт-Экспресс13:22

Дубль Варди помог «Лестеру» разгромить «Хаддерсфилд», «Кристал Пэлас» обыграл «Ньюкасл»

Матч ТВ11:56

«Лестер» разгромил «Хаддерсфилд»

REGNUM11:56

АПЛ. «Ньюкасл» уступил «Кристал Пэлас», «Лестер» разгромил «Хаддерсфилд»

Бомбардир.ру11:56
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Футбол

Спартак — ЦСКА 0:2

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Кубок Гагарина. «Салават Юлаев» во втором овертайме обыграл «Авангард»

Обновлено в 14:09
Хоккей

Кучеров побил рекорд Могильного по очкам за сезон НХЛ

Нападающий "Тампа-Бэй Лайтинг" Никита Кучеров побил рекордное достижение Александра Могильного по количеству набранных очков в одном регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:12
Футбол

Гол Йоветича помог «Монако» избежать поражения в матче с «Генгамом»

Счёт в матче открыл игрок «Генгама» Феликс Эбоа-Эбоа, отличившись на 23-й минуте. «Монако» ответил голом черногорца Стефана Йоветича.
Обновлено в 16:05
Армия и оружие

ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 12:27
Происшествия

Взрыв газа в Подмосковье, есть жертвы

Обновлено в 15:11
Происшествия

Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеорита

Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.
Обновлено в 11:51
Армия и оружие

В России испытали новейший комплекс «Панцирь-СМ»

В марте 2019 г. в Астраханской области на полигоне Ашулук были проведены испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ», который является последним вариантом ЗРПК.
Обновлено в 14:50
Политика

Минздрав Украины прокомментировал сдачу анализов Порошенко и Зеленским

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун прокомментировала ситуацию со сдачей анализов кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
Обновлено в 14:51
Общество

Во Франции прошли акции «жёлтых жилетов»

Обновлено в 06:47
Гаджеты

Redmi готовит к анонсу смартфоны Redmi Y3 и 7A

В этом году бренд Redmi представит несколько новинок, ближайшими из которых станут модели Redmi Y3 и 7A.
Обновлено в 05:32
Общество

В Пушкинском музее выступили против алкоголя и вспомнили о детях

Руководство Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина выступило против инициативы вернуть алкоголь во все учреждения культуры.
Обновлено в 06:37
Футбол

«Они — кумиры для детей и должны соответствовать». Галицкий — о расторжении контракта с Мамаевым

Владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий прокомментировал ситуацию с полузащитником клуба Павлом Мамаевым.
Обновлено в 16:21
Кино

Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть

Обновлено вчера в 19:22
Футбол

73-летний израильтянин стал самым возрастным футболистом в истории

Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес

Любовь Успенская стала номинантом премии «Жара»: в ботфортах и шортах

На церемонии присутствовали и другие звезды российского шоу-бизнеса: Ольга Бузова, Дмитрий Билан, Ани Лорак, группы Ленинград и другие.
Обновлено в 03:36
Политика

Иерусалим перепроверяет документы украинского духовенства

Иерусалимская церковь перепроверяет все документы украинских священнослужителей из-за попыток представителей «новой церкви» поучаствовать в служении в храме Гроба Господня, рассказал 6 апреля архимандрит Алипий Светличный.
Обновлено в 10:25
Армия и оружие

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Происшествия

ЧП в Санкт-Петербурге: автомобиль упал с набережной в Неву

В субботу, 6 апреля, в Санкт-Петербурге на набережной Лейтенанта Шмидта легковой автомобиль упал в Неву.
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Наука

Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя

После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Футбол

«Барселона» в большинстве переиграла «Атлетико»

«Барселона» на своем поле обыграла «Атлетико» в матче 31-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 16:38
Музыка

Родители Децла получили посмертную награду сына

Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
Обновлено вчера в 18:52
Шоу-бизнес

Врачи отговаривали Заворотнюк от беременности

Обновлено в 11:01
Армия и оружие

ВВС Ливии нанесли удары по позициям сил Хафтара

Обновлено в 11:13
Политика

Медведев отверг предложенные Володиным изменения Конституции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что никакие изменения Конституции России не нужны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:42
Политика

Порошенко заявил, что сделал выводы после первого тура выборов

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "услышал всех" после первого тура президентских выборов и сделал выводы.
Обновлено в 11:04
Космос

Amazon запустит более 3000 спутников для раздачи интернета

Американская компания Amazon планирует запустить на околоземную орбиту 3236 спутников, чтобы обеспечить доступ в интернет почти для 95% населения всей планеты.
Обновлено 04 апреля в 23:25
Шоу-бизнес

Симоньян рассказала о перенесенной свадьбе и двух инфарктах у Кеосаяна

Свадьба должна была состояться в прошлом году, но сорвалась из-за ухода из жизни двух бабушек Маргариты и ее беременности.
Обновлено в 10:05
Игры

Энтузиаст превратил Doom в один длинный коридор

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Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбище

Экс-главу ФСБ Николая Ковалева похоронят 8 апреля на Военном мемориальном кладбище.
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Джейми Варди
Британский футболист
Английский футболист, нападающий клуба «Лестер Сити», бывший игрок сборной Англии. Является чемпионом Англии сезона 2015/16 в составе «Лестер Сити» и был удостоен награды «Игрок сезона английской Премьер-лиги» как лучший игрок чемпионата.
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Лестер Сити
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Лестера. Клуб выступает в высшем дивизионе английского футбола - Премьер-лиге. Клуб был основан в 1884 году под названием «Лестер Фосс».
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