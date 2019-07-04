Футбол
«Лестер» купил форварда «Ньюкасла» Айосе Переса за £30 млнBookmaker-ratings.ru вчера в 08:35
Клуб английской Премьер-лиги «Лестер Сити» усилился испанским футболистом «Ньюкасл Юнайтед» Айосе Пересом. Об этом сообщается на официальном сайте «лис». Точная сумма трансфера неизвестна, однако Sky Sports сообщает о том, что «сороки» получат порядка £30 млн.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Лестер» договорился о покупке нападающего «Ньюкасла» за 30 миллионов фунтов
Спорт-Экспресс02 июля в 18:46
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 03:22, Вашингтон
Общество
Прохладная погода и дождь ждут москвичей 5 июля
В пятницу, 5 июля, в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность и кратковременный дождь. Об этом пишет агентство «Метеоновости».
Обновлено в 00:14
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали
Обновлено вчера в 22:27
Наука
Астрофизики из Великобритании создали новый метод лечения рака
Обновлено вчера в 11:04
Политика
Путин отреагировал на призывы к соблюдению Россией минских соглашений
Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя требовать от Москвы выполнения минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине, особенно той части, которая не относится к ней.
Обновлено в 00:39
Происшествия
В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка
Обновлено в 02:27
Политика
Трамп пообещал установить американский флаг на Марсе
Президент США Дональд Трамп на мероприятии "Салют Америке", приуроченном ко Дню независимости Соединенных Штатов, пообещал, что американские астронавты доберутся до Марса и установят там американский флаг.
Обновлено в 01:29
Политика
Кабмин повысил оклады военнослужащих и правоохранителей
С 1 октября правительство проиндексирует на 4,3 процента денежное довольствие военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти.
Обновлено в 01:59
Общество
В России изменились правила работы нотариусов
Изменения в правила работы нотариусов, которые вступают в силу с 5 июля, упростят подтверждение права на наследство.
Обновлено в 01:21
Происшествия
Миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах
Всего на борту было семь человек, никто не выжил. Друзья идентифицировали одного из погибших как Клайна.
Обновлено вчера в 23:27
Общество
В России представили концепт новых плацкартных вагонов
В России разработали концепт новых плацкартных вагонов, в которых нет боковых мест.
Обновлено вчера в 12:35
Происшествия
Прокуроры сочли нарушением жесткое задержание подростка на акции в поддержку Голунова
Мельников сообщал "Интерфаксу", что он обратился к директору Росгвардии Виктору Золотову из-за задержания на акции в поддержку Голунова подростка, которому впоследствии потребовалась госпитализация.
Обновлено в 02:03
Армия и оружие
Россия начала учения в Черном море возле кораблей НАТО
Десять российских кораблей выполнят ряд мероприятия боевой подготовки возле учений НАТО, в которых участвуют корабли из США, Британии, Италии, Канады и других стран.
Обновлено вчера в 22:11
Экономика
Россиянам пообещали заметный рост цен на ОСАГО
Запланированное увеличение лимитов выплаты по жизни и здоровью в ОСАГО приведет к росту цены полиса на 15 процентов, приводит «Коммерсантъ» прогнозы экспертов.
Обновлено в 02:11
Космос
С космодрома «Восточный» успешно стартовала ракета «Союз»
С нового космодрома Восточный впервые в этом году стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с российским метеорологическим спутником "Метеор-М" №2-2 и 32 малыми спутниками США, Финляндии, Великобритании, Германии, Израиля, Швеции, Франции, Эстонии, Эквадора,Таиланда и Чехии, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 02:10
Политика
На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР
По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия
ФСБ задержала за взятку врачей Росгвардии
В Главном военном клиническом госпитале войск Национальной гвардии были задержаны три врача. Они обвиняются в получении взятки.
Обновлено вчера в 14:57
Гаджеты
Отделение Samsung в Австралии обвинили в недобросовестной рекламе
На Samsung в Австралии подала иск Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC), а причиной стала недобросовестная реклама.
Обновлено вчера в 04:49
Здоровье
Медики объяснили, почему нельзя спать с кошкой
Обновлено вчера в 09:05
Происшествия
Избивший ликвидатора Чернобыльской аварии подросток объяснился
Подросток, избивший в московском метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС Игоря Брехова, пожалел о своем поступке, начал страдать от панических атак и проблем с сердцем.
Обновлено в 02:55
Транспорт
ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург
ИПЕМ рассчитал потенциальную стоимость строительства транспортной системы Hyperloop Москва—Петербург как для инвестора, так и для пассажира.
Обновлено вчера в 13:33
Армия и оружие
Аравийская коалиция сбила беспилотник хуситов
Коалиция во главе с Саудовской Аравией уничтожила беспилотник хуситов йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" над аэропортом Джизана, информирует телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на пресс-секретаря коалиции.
Обновлено вчера в 18:19
Происшествия
Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно
Обновлено вчера в 18:47
Наука
В середине Тихого океана есть пустыня, стали известны обитатели тех мест
Ученые решили узнать, кто, кроме призраков сгоревших спутников, там обитает. С точки зрения морской биологии это место считали пустыней.
Обновлено вчера в 02:00
Общество
Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле
Автомобильные кресла нужно подбирать строго по возрасту, росту и весу ребенка, а самое безопасное место для детского кресла – посередине заднего сиденья автомобиля, говорится в сообщении Роскачества.
Обновлено в 01:13
Происшествия
В Екатеринбурге подросток выстрелил в 14-летнюю девочку
Вечером 5 июля в Екатеринбурге на улице Восстания произошла стрельба. Подросток ранил в руку 14-летнюю девочку.
Обновлено в 01:29
Спорт
Попова и Бубку обвинили в коррупции при выборе столицы Олимпиады-2016
Бывший губернатор штата Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал на допросе рассказал, что при выборе столицы Олимпийских игр 2016 года было куплено несколько голосов членов Международного олимпийского комитета (МОК), в том числе россиянина Александра Попова и украинца Сергея Бубки.
Обновлено в 02:44
Культура
Возможно найдено видео с Бэнкси
Телеканал ITV London нашел архивное интервью 16-летней давности с молодым человеком, который, возможно, является Бэнкси, сообщает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 16:00
Спорт
Сборная России уступила Испании в четвертьфинале Евробаскета
Обновлено вчера в 10:53
Происшествия
Из колонии в Красноярском крае сбежал осужденный
Обновлено в 02:53