Футбол
«Лестер» купил форварда «Ньюкасла» Айосе Переса за £30 млнBookmaker-ratings.ru 08:35
Клуб английской Премьер-лиги «Лестер Сити» усилился испанским футболистом «Ньюкасл Юнайтед» Айосе Пересом. Об этом сообщается на официальном сайте «лис». Точная сумма трансфера неизвестна, однако Sky Sports сообщает о том, что «сороки» получат порядка £30 млн.
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