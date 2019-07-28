Футбол
«Лестер» хочет получить от МЮ рекордную сумму за МагуайраSoccer.ru 01:25
Сообщается, что МЮ готов предложить «Лестеру» 72 млн фунтов, однако владельцы «лисов» хотят поставить новый рекорд по цене, выплаченной за защитника, принадлежащий на данный момент Вирджилу ван Дейку, перешедшему в «Ливерпуль» за 75 млн фунтов.
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Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз
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Армия и оружие
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Украинцев разозлила фотография Зеленского на пляже
Ранее сообщалось о том, что Зеленский опубликовал фотографию отдыха на пляже Одессы в компании главы своего офиса Андрея Богдана.
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Компания Xiaomi включила в свои планы выпуск «инновационной ОС» под названием MIUI 11, оболочка может появиться до наступления зимы.
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От человека, который в час икс поддержит или уже поддерживал неприятеля России, нельзя выслушивать даже самую точную, самую болезненную критику воровства, кумовства, распила миллиарда на тротуарной плитке, жульничества на выборах etc.
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Космос
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Американский боец Макс Холлоуэй одержал победу над соотечественником Фрэнки Эдгаром в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе.
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Intel готовит четыре модели дискретных видеокарт XE
Напомним, Intel после длительного перерыва решила снова вернутся на рынок дискретных видеоадаптеров, и в прошлом месяце она уже показала на видео свою новую видеокарту.
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