Футбол
«Лестер» хочет получить от МЮ рекордную сумму за МагуайраSoccer.ru 01:25
Сообщается, что МЮ готов предложить «Лестеру» 72 млн фунтов, однако владельцы «лисов» хотят поставить новый рекорд по цене, выплаченной за защитника, принадлежащий на данный момент Вирджилу ван Дейку, перешедшему в «Ливерпуль» за 75 млн фунтов.
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«Лестер» отказался продавать Магуайра в «Манчестер Юнайтед» за 80 миллионов евро
Советский спорт04:20
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 04:26, Вашингтон
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