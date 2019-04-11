Футбол
«Лестер» – «Ньюкасл»: как завершится поединок?Все про Спорт ру вчера в 09:47
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:25, Ашберн
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Культура
Британский комик умер после шутки про инсульт
Британский комик Ян Когнито умер во время выступления в баре в городе Бистер. Об этом сообщает The Daily Mail.
Обновлено в 13:15
Экономика
Минфин: профицит бюджета в первом квартале составил 2,2% ВВП
Профицит бюджета за 2018 год составил 2,745 трлн руб (2,7% ВВП).
Обновлено в 14:47
Происшествия
В Тюмени в ходе КТО ликвидированы сторонники ИГ
В Тюмени в ходе контртеррористической операции ликвидировали двух сторонников террористической группировки «Исламское государство»*.
Обновлено в 16:34
Политика
Лукашенко заявил о несправедливом отношении России к Белоруссии
Александр Лукашенко назвал отношение России к Белоруссии несправедливым.
Обновлено вчера в 05:26
Политика
Зеленский назвал встречу с Макроном конструктивной
Обновлено в 14:19
Финансы
Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков
Как сообщил Силуанов после встречи журналистам, инвесторы интересовались, что будет, если введут санкции в отношении банковского сектора.
Обновлено в 18:05
Происшествия
Мосгорсуд оставил Абызова в СИЗО
Мосгорсуд признал законным арест бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на 4 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Тело забитого камнями мужчины обнаружили в Москве
Обновлено в 19:22
Происшествия
В центре Алжира возобновились столкновения полиции и демонстрантов
Столкновения полиции и демонстрантов возобновились в центре Алжира, протестующие сожгли автомобиль полиции, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:40
Космос
Первый частный луноход разбился при посадке
Обновлено в 01:56
Общество
Наказанный за фото жены уральский священник пожаловался на травлю
Иерей Сергий Зотов, переведенный из Магнитогорска в село из-за фотографии жены с конкурса красоты, сообщил РИА Новости, что готовит заявление в прокуратуру из-за травли супруги.
Обновлено в 11:53
Общество
Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в России
Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России.
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес
Эмбер Херд рассказала об издевательствах пьяного Джонни Деппа
Голливудская актриса Эмбер Херд рассказала в суде об издевательствах, которым ее якобы подвергал бывшиый супруг и коллега по цеху Джонни Депп.
Обновлено в 07:52
Экономика
В ряде регионов прожиточный минимум пенсионера искусственно занижен
Несколько регионов России искусственно занижают прожиточный минимум пенсионера и поэтому граждане недополучают положенную им пенсию, заявил в пятницу министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено в 06:15
Здоровье
В США выходили аномально маленького ребенка
Аномально маленький младенец Коннор Флорио (Connor Florio) появился на свет 13 июля 2018 года.
Обновлено в 11:23
Кино
Лунгин обвинил критиков в неумении говорить на языке молодежи
"Новый фильм Павла Лунгина рисует максимально правдивую картину событий сорокалетней давности и отчетливо показывает, что на войне — особенно если эта война вот-вот закончится — никогда ничего не идет по плану", — говорится в описании картины.
Обновлено в 15:58
Наука
Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота без дезодоранта
Раствор, содержащий в себе частицы окиси цинка, оказался намного более эффективным средством для борьбы с запахом пота, чем самые популярные дезодоранты.
Обновлено в 18:00
Армия и оружие
ВСУ понесли потери при попытке прорваться в ДНР
Обновлено в 05:52
Экономика
Facebook потратил миллионы долларов на охрану Цукерберга
Американская компания Facebook в течение 2018 года потратила на личную охрану ее главы Марка Цукерберга $20 млн, передает CNBC со ссылкой на документы, поданные Facebook в федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
Обновлено в 20:03
Экономика
У самых богатых россиян стало больше сбережений
Хотя средние доходы наиболее состоятельной части общества с 2013 по 2018 год снижались, доля принадлежащих им финансовых активов и сбережений в экономике росла.
Обновлено в 06:58
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Игры
Horizon Zero Dawn 2 и следующая God of War уже разрабатываются
На мероприятии Star Wars Celebration актриса Янина Гаванкар (Janina Gavankar), известная по центральной роли в сюжете Star Wars Battlefront II, пообщалась с фанаткой и раскрыла любопытную информацию.
Обновлено в 03:35
Финансы
Минфин Греции уведомил МВФ о намерении досрочно погасить кредиты фонда
Министр финансов Греции Эвклид Цакалотос уведомил директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард о намерении правительства Греции приступить к досрочному частичному погашению кредитов МВФ, сообщило Афинское агентство новостей АМНА.
Обновлено в 18:24
Происшествия
В США пассажир выпрыгнул из самолета на ВПП
Мужчина открыл дверь и выпрыгнул из пассажирского самолета авиакомпании American Airlines на асфальт сразу после посадки в аэропорту города Финикс (штат Аризона, США).
Обновлено в 18:47
Политика
Госдума приняла в основном чтении законопроект о «суверенном Рунете»
Госдума приняла во втором, основном, чтении законопроект о "суверенном Рунете". Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Обновлено вчера в 04:44
Армия и оружие
Подлодку-носитель «Посейдонов» спустят на воду уже 23 апреля
ТАСС, ссылаясь на свои источники в оборонно-промышленном комплексе, сообщило о дате спуска на воду первого носителя необитаемых подводных аппаратов «Посейдон».
Обновлено вчера в 23:14
Политика
За прошедший год российские политики и министры стали беднее
Самыми богатыми политиками России, судя по первым данным анализа представленных деклараций за 2018 год, стали два парламентария с доходом, превышающим 2,3 миллиарда рублей.
Обновлено в 15:40
Общество
Москва и Петербург обменяются опытом по уборке территорий
Обновлено в 09:34