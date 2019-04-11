«Лестер» – «Ньюкасл»: как завершится поединок?Все про Спорт ру вчера в 09:47

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Авто Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.

Культура Британский комик умер после шутки про инсульт Британский комик Ян Когнито умер во время выступления в баре в городе Бистер. Об этом сообщает The Daily Mail.

Происшествия В Тюмени в ходе КТО ликвидированы сторонники ИГ В Тюмени в ходе контртеррористической операции ликвидировали двух сторонников террористической группировки «Исламское государство»*.

Финансы Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков Как сообщил Силуанов после встречи журналистам, инвесторы интересовались, что будет, если введут санкции в отношении банковского сектора.

Происшествия Мосгорсуд оставил Абызова в СИЗО Мосгорсуд признал законным арест бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на 4 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества.

Происшествия В центре Алжира возобновились столкновения полиции и демонстрантов Столкновения полиции и демонстрантов возобновились в центре Алжира, протестующие сожгли автомобиль полиции, передает корреспондент РИА Новости.

Общество Наказанный за фото жены уральский священник пожаловался на травлю Иерей Сергий Зотов, переведенный из Магнитогорска в село из-за фотографии жены с конкурса красоты, сообщил РИА Новости, что готовит заявление в прокуратуру из-за травли супруги.

Общество Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в России Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России.

Шоу-бизнес Эмбер Херд рассказала об издевательствах пьяного Джонни Деппа Голливудская актриса Эмбер Херд рассказала в суде об издевательствах, которым ее якобы подвергал бывшиый супруг и коллега по цеху Джонни Депп.

Экономика В ряде регионов прожиточный минимум пенсионера искусственно занижен Несколько регионов России искусственно занижают прожиточный минимум пенсионера и поэтому граждане недополучают положенную им пенсию, заявил в пятницу министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Здоровье В США выходили аномально маленького ребенка Аномально маленький младенец Коннор Флорио (Connor Florio) появился на свет 13 июля 2018 года.

Кино Лунгин обвинил критиков в неумении говорить на языке молодежи "Новый фильм Павла Лунгина рисует максимально правдивую картину событий сорокалетней давности и отчетливо показывает, что на войне — особенно если эта война вот-вот закончится — никогда ничего не идет по плану", — говорится в описании картины.

Наука Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота без дезодоранта Раствор, содержащий в себе частицы окиси цинка, оказался намного более эффективным средством для борьбы с запахом пота, чем самые популярные дезодоранты.

Экономика Facebook потратил миллионы долларов на охрану Цукерберга Американская компания Facebook в течение 2018 года потратила на личную охрану ее главы Марка Цукерберга $20 млн, передает CNBC со ссылкой на документы, поданные Facebook в федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Экономика У самых богатых россиян стало больше сбережений Хотя средние доходы наиболее состоятельной части общества с 2013 по 2018 год снижались, доля принадлежащих им финансовых активов и сбережений в экономике росла.

Происшествия В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Игры Horizon Zero Dawn 2 и следующая God of War уже разрабатываются На мероприятии Star Wars Celebration актриса Янина Гаванкар (Janina Gavankar), известная по центральной роли в сюжете Star Wars Battlefront II, пообщалась с фанаткой и раскрыла любопытную информацию.

Финансы Минфин Греции уведомил МВФ о намерении досрочно погасить кредиты фонда Министр финансов Греции Эвклид Цакалотос уведомил директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард о намерении правительства Греции приступить к досрочному частичному погашению кредитов МВФ, сообщило Афинское агентство новостей АМНА.

Происшествия В США пассажир выпрыгнул из самолета на ВПП Мужчина открыл дверь и выпрыгнул из пассажирского самолета авиакомпании American Airlines на асфальт сразу после посадки в аэропорту города Финикс (штат Аризона, США).

Политика Госдума приняла в основном чтении законопроект о «суверенном Рунете» Госдума приняла во втором, основном, чтении законопроект о "суверенном Рунете". Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Армия и оружие Подлодку-носитель «Посейдонов» спустят на воду уже 23 апреля ТАСС, ссылаясь на свои источники в оборонно-промышленном комплексе, сообщило о дате спуска на воду первого носителя необитаемых подводных аппаратов «Посейдон».