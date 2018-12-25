Футбол

Лестер — Манчестер Сити 0:1 (1-й тайм)
Матч ТВ
09:13

Лестер — Манчестер Сити
0 – 1
1-й тайм
Чемпионат Англии
Стадион «Кинг Пауэр»
14′
Бернарду Силва
«Манчестер Сити» отправляется в Лестер, чтобы одержать победу. В прошлом году мы допускали потерю очков, но в итоге оказывались на коне.
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