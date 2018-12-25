Футбол
Лестер — Манчестер Сити 0:1 (1-й тайм)
Лестер — Манчестер Сити 0:1 (1-й тайм)Матч ТВ09:13
Чемпионат Англии
Стадион «Кинг Пауэр»
|14′
Бернарду Силва
|27%
|Владение мячом
|73%
|–
|Процент точных передач
|–
|–
|Удары в сторону ворот
|–
|–
|Удары в створ ворот
|1
|–
|Сейвы вратарём
|–
|1
|Офсайды
|1
|–
|Угловые
|1
|–
|Отборы
|–
|1
|Фолы
|–
|–
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Лестер
Расстановка 4‑3‑3
1
Шмейхель
14
Перейра
5
Морган
15
Магуайр
3
Чилуэлл
38
Чоудури
24
Менди
25
Ндиди
11
Олбрайтон
9
Варди
10
Мэддисон
31
Сантана
3
Данило
5
Стоунз
14
Лапорт
18
Делф
17
де Брюйне
8
Гюндоган
20
Силва
7
Стерлинг
10
Агуэро
19
Сане
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
«Манчестер Сити» отправляется в Лестер, чтобы одержать победу. В прошлом году мы допускали потерю очков, но в итоге оказывались на коне.
Матч ТВ09:13
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