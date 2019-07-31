с чего всё началось

Оседающая на снег сажа уменьшает отражающую способность, приводя к его быстрому таянию. Также эксперты уверены, что будет таять и вечная мерзлота, выделяя в процессе газы, которые ускорят глобальное потепление.

Общество Сбежавшая жена шейха Дубая надеется на защиту британского правосудия Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.

Шоу-бизнес Прокуратуру попросили проверить особняк Галкина и Пугачевой Российский юрист Ярослав Михайлов обратился в подмосковную прокуратуру с просьбой проверить законность строительства известным юмористом Максимом Галкиным особняка в деревне Грязь.

Политика Медведев оценил положение с пожарами в Сибири Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал сложной ситуацию с лесными пожарами в Сибири.

Политика Россия не намерена менять свою политику из-за ситуации с ДРСМД Москва в ближайшие дни не намерена предпринимать каких-либо шагов по изменению своей политики в связи с предстоящим прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Здоровье 10 напитков, которые помогают снизить давление Существуют напитки, регулярное употребление которых способствует снижению повышенного артериального давления.

Политика Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).

Футбол VAR будет использоваться на матче РПЛ «Зенит» - «Краснодар» Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использоваться на матче 4-го тура чемпионата России по футболу между санкт-петербургским "Зенитом" и "Краснодаром", сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

Политика Комитет сената США одобрил санкции против «Северного потока — 2» Комитет сената конгресса США по международным делам проголосовал за санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует Reuters.

Здоровье Более 20 тысяч россиян умерли в 2018 году от ВИЧ-инфекции ВИЧ-инфекция стала одной из основных причин смертности в молодом трудоспособном возрасте, в 2018 году от ВИЧ умирали чаще, чем от онкологии, заболеваний органов пищеварения и нервной системы, следует из доклада "Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России в 2018 году".

Происшествия Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.

Экономика Sony пригрозила поднять цены на PlayStation в США Игровые консоли Sony PlayStation могут подорожать в США, если Вашингтон продолжит повышать тарифы на детали, которые используются в производстве приставок в Китае.

Политика Президент упростил получение автомобильных номеров Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который даёт владельцам автомобилей право получить номерной знак непосредственно у его изготовителя.

Происшествия В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене Лефортовский суд Москвы арестовал до 24 сентября гражданина России Юрия Ещенко по подозрению в государственной измене.

Экономика Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.

Экономика «Нафтогаз» требует от России $5,2 млрд Нанесенный ущерб группа оценила в $5,2 млрд. В сообщении указывается, что решение о компенсации ожидается не ранее конца 2020 года.

Общество Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая в связи с поставками заражённой продукции.

Экономика Россия опустилась на третье место по объему экспорта вооружений в мире Почти 80% экспорта вооружений Британии пришлись в 2018 году на Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар и другие страны Ближнего Востока.

Энергетика Нефть растет после прогноза о сокращении добычи в США Мировые цены на нефть растут из-за нестабильности на Ближнем Востоке, а также прогнозов о сокращении добычи в США, 30 июля передаёт агентство Reuters.

Гаджеты Ассортимент Antec пополнили блоки питания NeoECO Gold и NeoECO Classic Компания Antec объявила о выпуске двух новых серий блоков питания: NeoECO Gold и NeoECO Classic.

Экономика В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.

Космос Российский «Прогресс» установил рекорд скорости полета к МКС Российский космический грузовик «Прогресс МС-12» установил новый рекорд времени полета к Международной космической станции (МКС).