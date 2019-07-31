Лесные пожары

Лесные пожары в Сибири ускоряют таяние арктических льдовТонкости туризма 08:48

Оседающая на снег сажа уменьшает отражающую способность, приводя к его быстрому таянию. Также эксперты уверены, что будет таять и вечная мерзлота, выделяя в процессе газы, которые ускорят глобальное потепление.
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с чего всё началось
Эксперты предупредили, что дым и продукты горения от масштабных пожаров в Сибири могут привести к усилению глобального потепления и ускорить процесс таяния льдов в Арктике, пишет
 CBS News.
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