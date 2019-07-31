Общая площадь лесных пожаров в России составила около 3 миллионов гектаров. Более 300 очагов возгорания не тушат на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, следует из сообщения ФБУ «Авиалесоохрана», опубликованном на сайте организации.

Лесные пожары в России охватили около 3 миллионов гектаров

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