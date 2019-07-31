Общество

Лесные пожары в России охватили около 3 миллионов гектаровLenta.ru 04:51

Общая площадь лесных пожаров в России составила около 3 миллионов гектаров. Более 300 очагов возгорания не тушат на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, следует из сообщения ФБУ «Авиалесоохрана», опубликованном на сайте организации.
Читать в источнике
Комментировать17

Подробнее о событии

Пожары охватили 3 млн га леса в России

Телеканал 360°04:10

Лесные пожары в России охватили около 3 млн га

Интерфакс04:21

Почти три млн га в России охвачено лесными пожарами

REGNUM06:10

Лесные пожары в России охватили около 3 миллионов гектаров

Lenta.ru04:51

«Как можно рассуждать о деньгах, когда горит лес?». Спортсмены требуют тушить пожары в Сибири

Sports.ruвчера в 11:52

Ад в Красноярском крае: пожары превысили 1,7 млн га

Строительство.RUвчера в 03:51

В Красноярском крае горят леса на площади более 1 млн га

МонаВиставчера в 02:59
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:11, Ашберн
Политика

Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину

Задержанных в ноябре 2018 года после инцидента в Керченском проливе украинских моряков могут отпустить до октября под личное поручительство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, сообщил в интервью "Известиям" адвокат украинского экипажа Николай Полозов.
Обновлено в 03:38
Политика

Зеленский не принял в подарок свой гипсовый бюст

Обновлено в 08:04
Экономика

Росстат зафиксировал первую за два года дефляцию в России

Росстат в период с 23 по 29 июля впервые в 2019 году зафиксировал дефляцию - потребительские цены, по оценке статистиков, снизились за отчетную неделю на 0,1%.
Обновлено в 09:48
Происшествия

Актера «Современника» арестовали за съемки в форме сотрудника ГИБДД

Обновлено в 10:50
Происшествия

В дагестанском Роспотребнадзоре прошли обыски по делу о подлоге

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в управлении Роспотребнадзора по Дагестану, должностные лица которого подозреваются в превышении должностных полномочий и служебном подлоге, говорится в релизе СК РФ.
Обновлено в 10:51
Футбол

Чемпион мира Шюррле перешел в «Спартак» на правах аренды

Обновлено в 10:39
Энергетика

Первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в конце года

Обновлено в 05:19
Политика

Путин направил военных тушить пожары в Сибири

Обновлено в 08:42
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девушки-блогерши назвал свое пристрастие

Обновлено в 10:56
Экономика

СМИ: Бывшая стюардесса МЧС, связанная с Шойгу, заработала миллиарды на контрактах минобороны

Бывшая стюардесса МЧС Елена Шебунова заработала миллиарды на контрактах от министерства обороны России.
Обновлено в 09:33
Экономика

Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа

Ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров, которая начнется с 1 августа 2019 года, затронет около 14 млн граждан.
Обновлено в 03:32
Путешествия

Туристы из России поставили рекорд по посещаемости Турции

Отмечается, что на территорию страны за месяц прибыли более миллиона человек.
Обновлено в 10:39
Политика

Врио главы Калмыкии призвал Путина решить проблему с водой в регионе

Временно исполняющий обязанности главы Калмыкии Бату Хасиков попросил российского президента Владимира Путина оказать помощь в поэтапном решении проблемы с обеспечением республики питьевой водой.
Обновлено в 08:22
Происшествия

В Перми пять человек пострадали при хлопке на пороховом заводе

На Пермском пороховом заводе во время демонтажа оборудования случился хлопок. В результате ЧП пострадали пять человек.
Обновлено в 10:23
Политика

МИД РФ допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США

Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет.
Обновлено в 09:36
Экономика

Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных

Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Футбол

«Спартак» объявил о переходе Фернандо в «Бэйцзин Гоань»

Обновлено вчера в 06:04
Здоровье

Ученые из США подсчитали число сильно пьющих пенсионеров

Число алкоголиков и любителей попоек среди пожилых жителей Соединенных Штатов оказалось неожиданно высоким.
Обновлено в 10:14
Футбол

Личный тренер Хачериди опроверг информацию о переходе игрока в ЦСКА

Андрей Качан, личный тренер защитника сборной Украины Евгения Хачериди по физподготовке, опроверг информацию о переходе 32-летнего игрока в ЦСКА.
Обновлено в 07:11
Авто

Названы 10 самых популярных премиальных кроссоверов в России

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» изучили российский рынок новых премиальных кроссоверов и назвали топ-10 самых популярных моделей данного сегмента по итогам первого полугодия 2019 года.
Обновлено в 03:46
Происшествия

Дедушка и внучка погибли при взрыве газа дома под Тюменью

Два человека погибли в результате взрыва бытового газа в частном доме, в посёлке Боровский Тюменского района.
Обновлено в 00:44
Политика

Россияне назвали самый сильный флот в мире

Обновлено в 09:59
Теннис

Хачанов и Рублёв проиграли во втором круге турнира в Вашингтоне

Обновлено в 02:15
Экономика

Россия опустилась на третье место по объему экспорта вооружений в мире

В конце июня глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что доля России в глобальном экспорте вооружений составила более 20%.
Обновлено в 08:57
Футбол

«Зенит» подписал договор о сотрудничестве с Эрмитажем

В среду, 31 июля, «Зенит» заключил договор о сотрудничестве с Эрмитажем.
Обновлено в 10:17
Общество

Утвержден список потенциально опасных собак

Правительство России утвердило постановление о списке потенциально опасных пород собак.
Обновлено вчера в 01:23
Экономика

Сбербанк продал дочерний банк в Турции

В апреле стороны заключили соглашение, по которому за 99,85% акций Denizbank дубайский банк заплатит Сбербанку 15,48 млрд турецких лир ($2,7 млрд по курсу 28 июня).
Обновлено в 08:03
Общество

Юбилей ВДНХ отпразднуют с 1 по 4 августа

В Москве с 1 по 4 августа отпраздную 80-летний юбилей ВДНХ. Об этом 31 июля сообщается на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 06:16
Политика

Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата

Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 08:12
Авто

Россияне мечтают о внедорожниках, а покупают другие автомобили

Как оказалось, россияне чаще всего выбирают автомобили в кузове седан или универсал, при этом большинство мечтают приобрести кроссовер или внедорожник.
Обновлено в 05:30
Пожары в СибириБольше новостей по теме
Главное