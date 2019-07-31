Общество
Лесные пожары в России охватили около 3 миллионов гектаровLenta.ru 04:51
Общая площадь лесных пожаров в России составила около 3 миллионов гектаров. Более 300 очагов возгорания не тушат на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, следует из сообщения ФБУ «Авиалесоохрана», опубликованном на сайте организации.
Читать в источнике
Оценить45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 06:32, Ашберн
Происшествия
Теракт предотвратили в Татарстане
Федеральная служба безопасности и российское МВД предотвратили теракт в Татарстане, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ЦОС ФСБ страны.
Обновлено в 06:08
Экономика
Visa запустила сервис безналичного перевода чаевых
Платежная система Visa запустила сервис безналичной оплаты чаевых, рассказал «Ведомостям» ее представитель.
Обновлено в 04:22
Экономика
Бюджет потратит на обский проект НОВАТЭКа более ста миллиардов рублей
Стоимость работ — 3,9 млрд руб. За скорейшее принятие постановления шла борьба, поскольку без выделения средств "Росатом" не мог начать работы по дноуглублению в этом году, что могло на год сдвинуть сроки всего проекта, включая СПГ-завод НОВАТЭКа стоимостью $21 млрд.
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия
Самолет Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку в Самаре
В аэропорту «Курумоч» города Самара самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» совершил вынужденную посадку.
Обновлено в 01:43
Общество
На сайте ГИБДД появилась карта со всеми камерами на дорогах
Обновлено в 04:00
Политика
Главу Росстата пригласят на Совет Госдумы
Председатель Госдумы Вячеслав Володин планирует пригласить главу Росстата Павла Малкова на одно из ближайших заседаний Совета нижней палаты парламента, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 03:02
Технологии
Российский интернет-провайдер протестирует сеть 5G
Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделила диапазон для тестирования новой технологии 5G одному из крупнейших российских интернет-провайдеров «ЭР-Телеком холдинг».
Обновлено вчера в 18:51
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Наука
Физики измерили «расстояние» между двумя событиями на коллайдере
Физики из США разработали метрику, которая определяет «расстояние» между событиями, сопровождающими столкновения частиц.
Обновлено вчера в 10:43
Политика
Болтон высказался о судьбе СНВ-3
Высказался советник по нацбезопасности и о судьбе СНВ-3, срок которого истекает в 2021 году.
Обновлено вчера в 21:03
Экономика
«Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд
Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 04:25
Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Обновлено вчера в 14:30
Космос
LightSail 2: солнечный ветер вместо тяжелого топлива
Обновлено вчера в 04:38
Гаджеты
Более 100 тыс. смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro продали за 2 минуты
В компании уже поделились успехами в продажах моделей, заявив, что более 100 тыс. смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro они продали за 2 минуты.
Обновлено вчера в 10:20
Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Общество
Названы самые похищаемые товары в магазинах России
Сыры, колбасы, кофе, конфеты, средства для ногтей и помада стали самыми похищаемыми товарами из российских магазинов.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие
В Киеве призвали создать ракеты для удара по Москве
Киеву нужно создать ракеты, которые смогут поражать цели в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 09:45
Экономика
Поездки на такси оказались выгодней личного автомобиля
Обновлено в 04:45
Политика
Путин облегчил получение автомобильных номеров
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит самостоятельно получать автомобильные номера у производителей.
Обновлено в 01:24
Общество
Что изменится с 1 августа для работающих пенсионеров
Впервые с 2016 года работающим пенсионерам проиндексируют размер пенсии.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия
На Урале восемь человек пострадали в ДТП с автобусом
По данным Госавтоинспекции Свердловской области, за помощью к врачам обратились восемь человек.
Обновлено в 06:00
Происшествия
В Петербурге задержан гендиректор строительной компании «Норманн»
Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали генерального директора строительной компании «Норманн», одной из крупнейших в Ленинградской области, Виктора Смирнова.
Обновлено в 03:40
Энергетика
Первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в конце года
Обновлено в 05:19
Здоровье
В России в 2018 году от ВИЧ-инфекции умерло около 20 тысяч человек
В 2018 году от ВИЧ-инфекции умерло около 20,6 тыс. россиян, следует из доклада (.pdf) Центрального научно-исследовательского института организации информатизации населения Минздрава России.
Обновлено в 02:24
Происшествия
Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве
Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 01:39
Политика
Более 5 тыс. подписей зачли девяти кандидатам при рассмотрении жалоб в Мосгоризбиркоме
Свыше 5 тыс. признанных ранее недействительными подписей были зачтены девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы, подавшим жалобы в Мосгоризбирком на решения окружных избирательных комиссий об отказе в регистрации.
Обновлено в 04:39
Футбол
Малком отклонил предложение «Эвертона» ради перехода в «Зенит»
Полузащитник «Барселоны» Малком отклонил предложение английского «Эвертона» ради перехода в «Зенит».
Обновлено в 03:03
Авто
Назван топ-10 самых продаваемых премиальных кроссоверов в России
Четвертое место заняла еще одна модель Lexus – компактный кроссовер NX стоимостью от 2,15 млн рублей, на котором остановили свой выбор 2129 россиян.
Обновлено в 04:54
Игры
Как выглядела бы Cyberpunk 2077, если б вышла на PS1
Обновлено в 05:57