В Красноярском крае авиация МЧС приступила к тушению лесных пожаров, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка ведомства. По данным на 31 июля, в крае насчитываются 115 пожаров, их площадь превышает 1 млн га, отмечается на сайте Лесопожарного центра в Красноярске.

Лесные пожары в Красноярском крае начала тушить авиация МЧС

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