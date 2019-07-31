Происшествия
Лесные пожары в Красноярском крае начала тушить авиация МЧСРБК 03:19
В Красноярском крае авиация МЧС приступила к тушению лесных пожаров, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка ведомства. По данным на 31 июля, в крае насчитываются 115 пожаров, их площадь превышает 1 млн га, отмечается на сайте Лесопожарного центра в Красноярске.
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К тушению лесных пожаров в Красноярском крае решили привлечь дополнительные резервы МЧС
KrasNews.comвчера в 23:21
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