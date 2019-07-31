Происшествия

Лесные пожары в Красноярском крае начала тушить авиация МЧСРБК 03:19

В Красноярском крае авиация МЧС приступила к тушению лесных пожаров, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка ведомства. По данным на 31 июля, в крае насчитываются 115 пожаров, их площадь превышает 1 млн га, отмечается на сайте Лесопожарного центра в Красноярске.
Читать в источнике
Комментировать84

Подробнее о событии

В Красноярском крае начали тушить лесные пожары с воздуха

РИА Новости02:14

К тушению лесных пожаров в Красноярском крае решили привлечь дополнительные резервы МЧС

KrasNews.comвчера в 23:21

Лесные пожары в Красноярском крае начали тушить с воздуха

Интерфакс02:03

К тушению пожаров в Красноярском крае приступили самолеты МЧС

КП - Красноярск01:27

Авиация МЧС приступила к тушению лесных пожаров в Красноярском крае

ТАСС02:21

В Красноярском крае лесные пожары начали тушить с воздуха

ИА 1-Line01:06

Лесные пожары на севере Красноярского края начали тушить с самолетов МЧС

НГС2402:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 06:32, Ашберн
Экономика

Поездки на такси оказались выгодней личного автомобиля

Обновлено в 04:45
Общество

Хорошей погоды в Москве придётся ждать ещё неделю

В конце следующей недели в центральные регионы России придёт тёплый воздух со Средиземного моря.
Обновлено в 02:35
Политика

Зеленского предупредили об угрозе жизни

Жизнь президента Украины Владимира Зеленского находится под угрозой из-за его решения отменить военный парад в День независимости страны.
Обновлено в 02:26
Футбол

Новичок московского «Динамо» извинился за публикацию интимного видео

Новичок московского «Динамо» Клинтон Н'Жье извинился за публикацию в социальной сети Snapchat собственного видео интимного содержания.
Обновлено в 04:56
Общество

На сайте ГИБДД появилась карта со всеми камерами на дорогах

Обновлено в 04:00
Политика

Кобылкин вылетел в Красноярск в связи с ситуацией с лесными пожарами

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин отправился в Красноярск в связи с ситуацией с лесными пожарами в Сибири -самолёт с делегацией вылетел 31 июля из Внуково.
Обновлено в 01:59
Происшествия

В Тюмени из аэропорта из-за запаха гари эвакуировано около 750 человек

Обновлено в 05:24
Происшествия

По делу о «массовых беспорядках» в Москве появился первый задержанный

Глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил в своем телеграм-канале, что по уголовному делу о "массовых беспорядках" во время несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля появился первый задержанный - Кирилл Жуков.
Обновлено в 05:16
Общество

Что изменится с 1 августа для работающих пенсионеров

Впервые с 2016 года работающим пенсионерам проиндексируют размер пенсии.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия

Теракт предотвратили в Татарстане

Федеральная служба безопасности и российское МВД предотвратили теракт в Татарстане, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ЦОС ФСБ страны.
Обновлено в 06:08
Политика

На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе

Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Гаджеты

Более 100 тыс. смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro продали за 2 минуты

В компании уже поделились успехами в продажах моделей, заявив, что более 100 тыс. смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro они продали за 2 минуты.
Обновлено вчера в 10:20
Футбол

«Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо»

Пресс-служба московского «Спартака» заявила РБК, что в клуб не поступали официальные документы о переносе матча четвертого тура чемпионата России с «Динамо» ни от РПЛ, ни от МВД.
Обновлено в 05:58
Происшествия

ФСБ пресекла незаконную легализацию мигрантов в Москве

Обновлено в 06:05
Происшествия

На Урале восемь человек пострадали в ДТП с автобусом

По данным Госавтоинспекции Свердловской области, за помощью к врачам обратились восемь человек.
Обновлено в 06:00
Наука

Конопля оказалась в 30 раз эффективнее аспирина

Канадские ученые сравнили противовоспалительные свойства аспирина и конопли, обнаружив, что последняя в 30 раз более эффективна.
Обновлено в 04:23
Политика

Кличко встретился в США с адвокатом Трампа

Мэр столицы Украины Киева Виталий Кличко встретился в США с адвокатом американского лидера Дональда Трампа, бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани.
Обновлено в 04:48
Общество

Потребительскую корзину предложили разделить на мужскую и женскую

Обновлено в 05:45
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении

На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Происшествия

Опрокинувшийся BMW устроил массовое ДТП на Невском проспекте

Зазевавшийся водитель BMW X6 стал виновником массовой аварии в центре Санкт-Петербурга, а сам внушительный кроссовер завалился на правый бок.
Обновлено в 05:03
Экономика

«Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд

Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 04:25
Происшествия

В Петербурге задержан гендиректор строительной компании «Норманн»

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали генерального директора строительной компании «Норманн», одной из крупнейших в Ленинградской области, Виктора Смирнова.
Обновлено в 03:40
Политика

Две трети россиян назвали ВМФ самым сильным в мире, показал опрос

Две трети россиян (67%) считают, что Военно-морской флот России является самым сильным в мире, при этом большинство граждан (89%) уверены, что он способен защитить морские границы РФ в случае реальной угрозы, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 05:57
Здоровье

Медики назвали первый признак алкоголизма

Первым признаком алкоголизма является дрожь в руках и во всем теле человека, пишет «Медик Форум», ссылаясь на специалистов.
Обновлено в 03:05
Общество

Лужков назвал возможные причины массовой гибели пчел в России

Экс-политик пояснил, что пчелы не терпят контактов с химией, однако они становятся возможны, когда рядом с пасекой выращивается рапс Бывший мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что, по его мнению, причиной массовой гибели пчел в России стали инсектициды, распыляемые на соседствующих с пасеками рапсовых полях, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:49
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев дерзко ответил на вопрос о встрече сына с Фриске

На днях Шепелев снова получил гневное сообщение от поклонницы на тему встреч Платона с родственниками.
Обновлено в 05:30
Политика

Филарет попросил минюст продлить регистрацию Киевского патриархата

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет обратился с просьбой к министру юстиции Павлу Петренко продлить существующую регистрацию УПЦ КП.
Обновлено в 05:43
Путешествия

Десятки российских туристов умерли в Турции с начала года

Обновлено вчера в 11:16
Здоровье

В России в 2018 году от ВИЧ-инфекции умерло около 20 тысяч человек

В 2018 году от ВИЧ-инфекции умерло около 20,6 тыс. россиян, следует из доклада (.pdf) Центрального научно-исследовательского института организации информатизации населения Минздрава России.
Обновлено в 02:24
Наука

Впервые изображена структура, объединяющая частицу и античастицу

Обновлено в 04:27
ещё по теме
Главное