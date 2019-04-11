Лескано сможет помочь «Анжи» в матче с «Зенитом»Sport24.ru вчера в 22:49

Аргентинский форвард «Анжи» Хуан Лескано, пропустивший последние матчи из-за повреждения голеностопа, восстановился и приступил к тренировкам в общей группе перед игрой 23-го тура РПЛ с «Зенитом». Об этом сообщает пресс-служба махачкалинцев.

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Лескано сможет помочь «Анжи» в матче с «Зенитом»

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