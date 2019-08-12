Футбол
Лещук оценил переход форварда Филиппа в стан «Динамо»Газета.Ru вчера в 23:10
Голкипер московского "Динамо" Игорь Лещук оценил переход форварда Максимилиана Филиппа в стан бело-голубых из дортмундской "Боруссии".
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 01:55, Вашингтон
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о норме потребления сахара детьми
Роспотребнадзор советует внимательно смотреть на содержание сахара в сухих завтраках, так как потребление добавленного сахара детьми не должно превышать 10% от суточной нормы калорий.
Обновлено вчера в 23:14
Армия и оружие
Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35
Турция рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-35 после отказа США продавать F-35.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия
В Черном море загорелось и затонуло рыболовецкое судно
Обновлено вчера в 15:43
Общество
На Камчатке 70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу
В Южно-Камчатском заказнике временно закрыт популярный туристический маршрут на реке Хакыцин.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Дети в Новокузнецке подожгли одежду на пятилетней девочке
Обновлено вчера в 23:59
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Обновлено вчера в 22:31
Кино
Зрители заметили ляп в фильме «Однажды в Голливуде»
Обновлено в 01:16
Политика
Киев выразил протест из-за поездки Путина в Крым
МИД Украины выразил очередной ритуальный протест в связи с поездкой в Крым президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 03:07
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Здоровье
Эксперты назвали последствия ежедневного употребления кофе
Обновлено вчера в 23:01
Экономика
ФНС оштрафовала предпринимателя почти на 130 миллионов рублей из-за кредита, о котором он сам сообщил
Как пишут «Ведомости», Алексей Ермаков взял кредит в одном из банков Армении на покупку доли в местной компании.
Обновлено в 01:32
Происшествия
Безжалостный «Лекима»: число жертв супертайфуна в Китае возросло до 44
Число жертв супертайфуна «Лекима» в Китае выросло до 44 человек, еще 16 числятся пропавшими без вести, передает РИА «Новости».
Обновлено в 01:05
Общество
ФНС назвала число зарегистрированных самозанятых россиян
Число граждан России, зарегистрированных в качестве самозанятых и легализовавших свои доходы, на начало августа достигло 162 тыс. человек.
Обновлено вчера в 14:00
Футбол
Слуцкий показал жгучий танец на концерте Pink
Российский главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий посетил концерт американской исполнительцы Pink, о чем сообщил на своей странице в Instagram.
Обновлено в 01:26
Политика
В Киеве рассказали, при каких условиях рухнет украинская экономика
Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 23:04
Футбол
Александр Бубнов: «„Спартак“ впервые в сезоне дал повод для оптимизма»
Постоянный эксперт Sportbox.ru прокомментировал центральные матчи воскресенья, состоявшиеся в рамках 5-го тура чемпионата России.
Обновлено вчера в 17:07
Общество
В вузах России внедрят цифровую систему оценки успеваемости студентов
В некоторых российских высших учебных заведениях с 2021 года начнут использовать новую систему контроля успеваемости студентов, созданную на основе искусственного интеллекта, для более объективной оценки учащихся.
Обновлено вчера в 21:29
Технологии
Минкомсвязи определилось с диапазоном частот для развития 5G
Минкомсвязи предложило выбрать диапазон 4,4–4,99 ГГц в качестве приоритетного для внедрения сетей нового поколения 5G в России, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на обновленный проект концепции развития этой технологии до 2020 г. Ведомство также не исключает возможность использования диапазона 3,4–3,8 ГГц для 5G, но только при его конверсии, отмечает газета.
Обновлено в 01:06
Происшествия
В Красноярском крае в палатке найдены тела четырех туристов
Тела четырех человек, предположительно, отравившихся газом найдены в палатке на берегу реки Ангары в Красноярском крае, сообщили журналистам в понедельник в ГСУ СК по региону.
Обновлено в 01:44
Происшествия
Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно
Обновлено вчера в 17:57
Политика
Совфед: зарубежные силы манипулировали россиянами на акции 10 августа
В Совфеде заявили, что на митинге в Москве 10 августа зарубежные силы использовали УоиТиве для манипулирования российскими гражданами.
Обновлено вчера в 07:22
Армия и оружие
Российский эксперт оценил «смертоносные» штурмовики Украины
Военный эксперт Антон Лавров прокомментировал намерение Украины закупить у Бразилии турбовинтовые учебно-боевые самолеты A-29 Super Tucano.
Обновлено вчера в 19:10
Происшествия
Число пострадавших при взрывах боеприпасов под Ачинском достигло 30
В результате двух инцидентов со взрывами боеприпасов на складе боеприпасов в Ачинском районе в Красноярском крае пострадали 30 человек.
Обновлено вчера в 02:41
Происшествия
Пять сотрудников «Росатома» погибли на испытаниях в Северодвинске
Пять сотрудников «Росатома» погибли во время происшествия на военном полигоне в Северодвинске 8 августа.
Обновлено 09 августа в 17:19
Общество
Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей
Обновлено вчера в 01:03
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено вчера в 07:29
Теннис
Медведев проиграл Надалю в финале турнира в Монреале
Обновлено вчера в 18:25
Политика
Невозможность вступления Украины в ЕС объяснили в Германии
Политолог заявил, что членство Украины в НАТО и ЕС невозможно, поскольку данный шаг приведет к конфликту Евросоюза с Россией, пишут «Известия».
Обновлено 10 августа в 21:00
Армия и оружие
В Китае отметили новейший российский беспилотник «Охотник»
Журналист китайской газеты "Хуаньцю шибао" Чжан Цзе оценил новейший российский беспилотник "Охотник".
Обновлено вчера в 12:08
Политика
Медведев призвал провести экологическую экспертизу проектов на Каспии
По всем крупным проектам на Каспийском море следует провести экологическую экспертизу, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев, выступая на первом Каспийском экономическом форуме в Туркмении.
Обновлено в 01:53