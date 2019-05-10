Лещенко вступился за Виторгана после критики Дня ПобедыLenta.ru 05:46

Эстрадный певец Лев Лещенко прокомментировал критику актера Максима Виторган в отношении торжественных церемоний по случаю Дня Победы. Об этом сообщает Nation News в пятницу, 10 мая.

Лещенко вступился за Виторгана после критики Дня Победы

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