Шоу-бизнес

Лещенко вступился за Виторгана после критики Дня ПобедыLenta.ru 05:46

Эстрадный певец Лев Лещенко прокомментировал критику актера Максима Виторган в отношении торжественных церемоний по случаю Дня Победы. Об этом сообщает Nation News в пятницу, 10 мая.
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Лещенко ответил Виторгану на критику празднования Дня Победы

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Лещенко прокомментировал призыв Виторгана не праздновать День Победы

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Лев Лещенко прокомментировал призыв Максима Виторгана не праздновать День Победы

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Лев Лещенко вступился за Максима Виторгана после критики Дня Победы

Телепрограмма06:34

Лещенко мудро ответил на критику в адрес Виторгана после его слов о Дне Победы

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Происшествия

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Лев Лещенко
Певец
Советский и российский эстрадный певец. Народный артист РСФСР. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Известен также как музыкальный педагог, автор текстов песен, продюсер; снимался в кинофильмах.
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Максим Виторган
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, режиссёр-постановщик.
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