Шоу-бизнес

Лещенко вступился за Виторгана после критики Дня ПобедыLenta.ru 05:46

Эстрадный певец Лев Лещенко прокомментировал критику актера Максима Виторган в отношении торжественных церемоний по случаю Дня Победы. Об этом сообщает Nation News в пятницу, 10 мая.
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Лещенко ответил Виторгану на критику празднования Дня Победы

Московский Комсомолец06:58

Лев Лещенко вступился за Максима Виторгана после критики Дня Победы

Телепрограмма06:34

Лещенко отреагировал на призыв Виторгана не праздновать День Победы

Газета.Ru05:18

Лев Лещенко прокомментировал призыв Максима Виторгана не праздновать День Победы

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Лещенко вступился за Виторгана после критики Дня Победы

Lenta.ru05:46

Лещенко прокомментировал призыв Виторгана не праздновать День Победы

РИА Новости06:29

Лещенко мудро ответил на критику в адрес Виторгана после его слов о Дне Победы

Народные новости03:53
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Общество

Прощание с Евгением Крылатовым пройдет 11 мая в Доме композиторов

Обновлено в 05:46
Происшествия

Число пострадавших от грозы в Москве увеличилось

Двое человек госпитализированы. Ранее сообщалось о восьми пострадавших. Сильная гроза прошла в столичном регионе днем 9 мая.
Обновлено в 06:17
Происшествия

«Аэрофлот» снова увеличил число отмененных рейсов на Superjet 100

"Аэрофлот" отменил в пятницу, 10 мая, 14 парных рейсов с использованием самолета Sukhoi Superjet 100, свидетельствует онлайн-табло на сайте базового для авиакомпании аэропорта "Шереметьево".
Обновлено в 06:25
Авто

В сети появилось изображение нового кроссовера Ford Puma

Обновлено в 04:53
Происшествия

В США раскрыли убийство голливудского телережиссера 30-летней давности

Убийство Крейна произошло 5 июля 1985 года. Тело 57-летнего режиссера обнаружили в гараже, завернутое в простыни.
Обновлено вчера в 23:43
Политика

Порошенко призвал Меркель ужесточить санкции против России

Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора призвал канцлера Германии Ангелу Меркель поддержать ужесточение антироссийских санкций из-за упрощенной процедуры выдачи российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 06:33
Авто

Названы самые популярные дизельные внедорожники в России

Обновлено в 01:21
Общество

Уроженку России в США посадили на 12 лет за мошенничество

Суд в Нью-Йорке приговорил к 12 годам уроженку России, гражданку Германии Анну Сорокину за крупное мошенничество, сообщает Guardian.
Обновлено в 08:36
Происшествия

Сергей Доренко умер от разрыва аорты

Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Происшествия

В Германии 9 мая осквернили могилы павших воинов

На советском военном кладбище в Шпремберге в федеральной земле Бранденбург осквернили могилы павших воинов.
Обновлено в 07:58
Футбол

Райола тормозит трансфер де Лигта в «Барселону», требуя комиссионных

Клубы уже согласовали сумму трансфера - около 70 млн евро, однако Райола требует 20% комиссионных от этой суммы - 14 млн евро.
Обновлено вчера в 17:01
Политика

Киев ответил на неявку России на трибунал по делу украинских моряков

Отсутствие России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда.
Обновлено в 08:33
Происшествия

На Алтае спасатели продолжают искать погибших под лавиной туристов

Спасатели Алтая задействовали для поиска собак (7 кинологических расчётов), на месте работают 30 спасателей из трех регионов – Хакасии, республики Алтай и Алтайского края.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия

В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины

В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
Обновлено в 06:48
Происшествия

Названа предварительная причина смерти Сергея Доренко

Обновлено вчера в 15:20
Наука

Жизнь после войны

Эксперты уверяют, что планета вновь оказалась в ситуации, когда вероятность глобальной войны велика как никогда.
Обновлено в 05:51
Происшествия

Число погибших в ДТП с троллейбусом в Дзержинске увеличилось до пяти

Количество погибших при столкновении легкового автомобиля с троллейбусом в городе Дзержинске Нижегородской области увеличилось до 5 человек, один из пострадавших умер в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Обновлено в 04:06
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Происшествия

В Амурской области рухнул автомобильный мост

Автомобильный мост обрушился в районе села Чембары Свободненского района Амурской области.
Обновлено в 08:03
Хоккей

Около 80% билетов уже реализовано на матчи чемпионата мира по хоккею

Около 80% билетов на матчи чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии уже проданы.
Обновлено вчера в 03:52
Хоккей

Свечников силовым приемом завалил на лед 113-килограммового соперника

Российский форвард "Каролины" Андрей Свечников в первом мачте серии финала Восточной конференции НХЛ с "Бостоном" провел силовой прием на защитнике Здено Харе.
Обновлено в 01:48
Происшествия

Названа причина задержания сотрудника Mash

Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.
Обновлено в 06:41
Армия и оружие

В Нигерии около 900 детей-солдат вернулись к мирной жизни

В организации утверждают, что во время продолжающегося конфликта на северо-востоке Нигерии вооруженные негосударственных группы в период с 2013 по 2017 год завербовали более 3,5 тысяч детей.
Обновлено в 07:48
Финансы

Госдолг Японии впервые в истории превысил $10 трлн

Государственный долг Японии по состоянию на конец 2018 финансового года (31 марта 2019 года) составил почти 1103,4 трлн иен (более $10 трлн).
Обновлено в 05:13
Политика

В бундестаге предложили новый план урегулирования ситуации в Донбассе

Напомним, что ранее Рената Альт уже предлагала план урегулирования ситуации в Донбассе.
Обновлено в 07:52
Шоу-бизнес

Аллу Пугачеву и Игоря Николаева едва не сбил автобус

Давний друг Пугачевой, певец и композитор Игорь Николаев, вспомнил, как мог погибнуть вместе с Примадонной под колесами автобуса.
Обновлено в 05:01
Космос

Российские ученые рассказали, как Марс теряет воду

Авторы работы заключают, что, во-видимому, атмосфера Марса более проницаема для водяного пара, чем земная, и раскрытый сезонный круговорот воды в значительной степени способствует продолжающейся потере воды Красной планетой.
Обновлено в 03:56
Футбол

Гол Погребняка на 96 минуте спас «Урал» от проигрыша «Оренбургу»

От поражения "Урал" спас гол нападающего Павла Погребняка на 96 минуте. "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обновлено в 07:05
Общество

Беглов высоко оценил проведение Дня Победы в Петербурге

Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес

Певица Катя Лель снова увидела НЛО

Известная российская певица Катя Лель заявила, что снова увидела НЛО.
Обновлено в 02:11
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Эммануил Виторган
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино. Народный артист Российской Федерации. Снялся более чем в ста фильмах.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Лев Лещенко
Певец
Советский и российский эстрадный певец. Народный артист РСФСР. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Известен также как музыкальный педагог, автор текстов песен, продюсер; снимался в кинофильмах.
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