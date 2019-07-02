Шоу-бизнес

Киркоров прокомментировал выезд Пугачевой на перронRambler News Service вчера в 14:06

Певец Филипп Киркоров заявил, что Алла Пугачева имела право заехать на перрон Рижского вокзала в Москве, так как она заслужила это своим трудом и многолетней популярностью. По словам Киркорова, Аллу Пугачеву должны носить на руках, а не обсуждать ее поступок.
Читать в источнике
Филипп Киркоров
Такие вещи некрасиво обсуждать, так как Алла – женщина и суперзвезда. Разве народная артистка России не имеет права выехать на перрон? Да ее должны на руках носить! Что за времена?
— Филипп Киркоров, певецRuNews24.ru вчера в 13:50
с чего всё началось

Лев Лещенко не увидел ничего страшного в проезде Пугачевой на автомобиле по вокзальному перрону

Народный артист РСФСР, певец и автор песен Лев Лещенко прокомментировал «Звезде» инцидент с участием российской примадонны Аллы Пугачевой на Рижском вокзале, где она проехалась на личном автомобиле прямо по перрону. По мнению артиста, особенно обсуждать в сложившейся ситуации нечего.
ТК Звездавчера в 08:36

Подробнее о событии

Лена Миро раскритиковала Аллу Пугачеву

Bimru.ru00:03

«Должны на руках носить»: Киркоров о поездке Пугачевой по перрону

Газета.Ruвчера в 12:07

Киркоров прокомментировал инцидент с Пугачёвой на вокзале

RT на русскомвчера в 12:29

Киркоров прокомментировал инцидент с Пугачевой на вокзале

РИА Новостивчера в 12:10

Киркоров призвал носить Пугачеву на руках после «вокзальной истории»

Телепрограммавчера в 14:34

«Ее должны на руках носить»: Киркорова возмутила реакция на проезд Пугачевой по перрону на лимузине

ТК Звездавчера в 11:13

Представитель Аллы Пугачевой прокомментировал выезд автомобиля певицы на перрон вокзала

Вокруг ТВвчера в 07:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 01:04, Вашингтон
Происшествия

Установлены личности двух погибших на подлодке Героев России

Обновлено вчера в 21:05
Теннис

Шарапова получила травму в матче первого круга Уимблдона

Российская теннисистка Мария Шарапова получила травму руки в матче первого круга Уимблдона против представительницы Франции Полин Пармантье.
Обновлено вчера в 13:01
Общество

Российский миллиардер на день рождения арендовал «Форт Боярд»

Обновлено вчера в 14:39
Экономика

Банкам предложили увеличить налоговые выплаты в бюджеты регионов

Правительство России поддержало инициативу региональных депутатов, предложивших вновь обязать кредитные и некредитные финансовые организации уплачивать налог на недвижимость, которая не используется в основной деятельности.
Обновлено в 00:00
Общество

2 июля состоится полное солнечное затмение

Обновлено вчера в 03:36
Происшествия

Красноярец открыл стрельбу по соседям из-за громкой музыки

Красноярец открыл стрельбу на улице из ружья из-за громкой музыки, против него возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщили РИА Новости в красноярской полиции.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия

14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ

На военно-морской базе Североморск в Мурманской области 1 июля на исследовательском судне произошел пожар, в котором погибли моряки В Минобороны России сообщили, что возгорание произошло на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана.
Обновлено вчера в 10:03
Общество

В Якутии за 6 лет выделят на кино почти полмиллиарда рублей

Глава Якутии поручил правительству предусмотреть в бюджете республики ежегодно не менее 80 млн рублей вплоть до 2026 года.
Обновлено в 00:35
Гаджеты

Xiaomi представила сразу три новых смартфона

Компания Xiaomi представила новую линейку смартфонов Mi CC9.
Обновлено вчера в 20:41
Политика

Зеленский рассмешил участников конференции в Торонто

Обновлено в 00:38
Происшествия

В Москве задержаны 12 подозреваемых в подделке миграционных документов

Полицейские в Москве задержали 12 человек, подозреваемых в мошенничестве в сфере нелегальной миграции, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 00:54
Политика

Люди с украинским флагом отняли у водителя в Грузии георгиевскую ленту

На видео грузины не дают проехать автомобилю, требуя от водителя отдать георгиевскую ленту.
Обновлено вчера в 16:45
Футбол

Бразилия обыграла Аргентину и оставила Месси без Кубка Америки

Аргентина сыграет в поединке за третье место, а Месси таким образом лишился очередного шанса выиграть первый Кубок Америки.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре

Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено вчера в 08:52
Происшествия

Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца

Обновлено 30 июня в 16:45
Общество

Умер создатель Ford Mustang Ли Якокка

Обновлено вчера в 22:52
Энергетика

Потребители электричества в РФ заподозрили ценовой сговор на рынке

Крупные российские потребители электроэнергии заподозрили, что резкий рост цен на отечественном рынке, зафиксированный в 2019 году, может быть обусловлен ценовым сговором генерирующих компаний, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 00:32
Армия и оружие

В Сирии под Дамаском саперы уничтожили схрон боевиков

Обновлено в 00:32
Шоу-бизнес

Влад Кадони посчитал, что Нонна Гришаева превращается в рыбу-клоуна

Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

Четверо пропавших без вести при паводке в Иркутской области выжили

«По последним данным, в результате дождевого паводка в Иркутской области из 17 пропавших без вести четыре человека найдены живыми», — сообщили в МЧС.
Обновлено вчера в 09:13
Транспорт

«Уральские авиалинии» приостановили рейсы в Чехию

Авиакомпания «Уральские авиалинии» приостанавливает осуществление рейсов в Чехию из подмосковного Жуковского и Екатеринбурга со 2 июля из-за аннулирования выданных ранее разрешений, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 01:43
Шоу-бизнес

Моника Беллуччи рассталась с молодым любовником

Моника Беллуччи рассталась с молодым любовником Итальянская актриса и модель рассказала о крахе очередного романа в интервью французскому журналу "F".
Обновлено вчера в 10:28
Авто

«АвтоВАЗ» решил остановить производство из-за срыва поставок

Обновлено вчера в 23:32
Происшествия

В Тверской области столкнулись и загорелись два грузовика

Обновлено вчера в 17:00
Политика

СМИ сообщили о массовых увольнениях топ-менеджеров «Ильюшина»

За последнее время из компании "Авиационный комплекс имени Ильюшина" уволились более 80 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ОПК.
Обновлено вчера в 07:33
Политика

Катамадзе упрекнули во лжи о проплаченных властями РФ концертах

Грузинскую певицу Нино Катамадзе уличили во лжи о неучастии в концертах, оплаченных госкорпорациями или властями РФ.
Обновлено в 00:01
Авто

Продажи автомобилей Geely на рынке РФ увеличились на 295%

В отчетный период продажи автомобилей Geely на рынке РФ выросли на 295% и составили 944 ед.
Обновлено вчера в 11:07
Экономика

Минпромторг заключил СПИКи с несколькими автоконцернами

«Подписанные СПИКи помогут привлечь в экономику России свыше 100 млрд руб. частных инвестиций ведущих мировых автоконцернов и локализовать производство ключевых узлов»,— приводит «Интерфакс» выдержку из пресс-релиза министерства.
Обновлено вчера в 17:22
Происшествия

В Екатеринбурге застрелили бывшего лидера уральских киргизов

Обновлено вчера в 11:36
Футбол

«Спартак» подтвердил согласование трансфера Зе Луиша в «Порту»

Условия, на которых Зе Луиш перешёл в «Порту», не разглашаются. 28-летний форвард играл за «Спартак» с 2015 года.
Обновлено вчера в 08:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алла Пугачёва
Исполнительница
Советская и российская эстрадная певица, композитор-песенник, эстрадный режиссёр, продюсер, киноактриса и телеведущая. Народный артист СССР. Лауреат Государственной премии Российской Федерации. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное