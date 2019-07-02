Шоу-бизнес
Киркоров прокомментировал выезд Пугачевой на перронRambler News Service вчера в 14:06
Певец Филипп Киркоров заявил, что Алла Пугачева имела право заехать на перрон Рижского вокзала в Москве, так как она заслужила это своим трудом и многолетней популярностью. По словам Киркорова, Аллу Пугачеву должны носить на руках, а не обсуждать ее поступок.
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Такие вещи некрасиво обсуждать, так как Алла – женщина и суперзвезда. Разве народная артистка России не имеет права выехать на перрон? Да ее должны на руках носить! Что за времена?
с чего всё началось
Народный артист РСФСР, певец и автор песен Лев Лещенко прокомментировал «Звезде» инцидент с участием российской примадонны Аллы Пугачевой на Рижском вокзале, где она проехалась на личном автомобиле прямо по перрону. По мнению артиста, особенно обсуждать в сложившейся ситуации нечего.ТК Звездавчера в 08:36
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Представитель Аллы Пугачевой прокомментировал выезд автомобиля певицы на перрон вокзала
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