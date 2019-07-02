Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перронРИА Новости 09:47
Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле. По словам певца, в поведении артистки нет ничего предосудительного, учитывая повышенное внимание к ее персоне.
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Такие вещи некрасиво обсуждать, так как Алла – женщина и суперзвезда. Разве народная артистка России не имеет права выехать на перрон? Да ее должны на руках носить! Что за времена?
с чего всё началось
Народный артист РСФСР, певец и автор песен Лев Лещенко прокомментировал «Звезде» инцидент с участием российской примадонны Аллы Пугачевой на Рижском вокзале, где она проехалась на личном автомобиле прямо по перрону. По мнению артиста, особенно обсуждать в сложившейся ситуации нечего.ТК Звезда08:36
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