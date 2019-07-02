Шоу-бизнес

Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перронРИА Новости 09:47

Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле. По словам певца, в поведении артистки нет ничего предосудительного, учитывая повышенное внимание к ее персоне.
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Филипп Киркоров
Такие вещи некрасиво обсуждать, так как Алла – женщина и суперзвезда. Разве народная артистка России не имеет права выехать на перрон? Да ее должны на руках носить! Что за времена?
— Филипп Киркоров, певецRuNews24.ru 13:50
с чего всё началось

Лев Лещенко не увидел ничего страшного в проезде Пугачевой на автомобиле по вокзальному перрону

Народный артист РСФСР, певец и автор песен Лев Лещенко прокомментировал «Звезде» инцидент с участием российской примадонны Аллы Пугачевой на Рижском вокзале, где она проехалась на личном автомобиле прямо по перрону. По мнению артиста, особенно обсуждать в сложившейся ситуации нечего.
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Алла Пугачёва
Исполнительница
Советская и российская эстрадная певица, композитор-песенник, эстрадный режиссёр, продюсер, киноактриса и телеведущая. Народный артист СССР. Лауреат Государственной премии Российской Федерации. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени.
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