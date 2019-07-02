Шоу-бизнес

Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перронРИА Новости 09:47

Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле. По словам певца, в поведении артистки нет ничего предосудительного, учитывая повышенное внимание к ее персоне.
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Филипп Киркоров
Такие вещи некрасиво обсуждать, так как Алла – женщина и суперзвезда. Разве народная артистка России не имеет права выехать на перрон? Да ее должны на руках носить! Что за времена?
— Филипп Киркоров, певецRuNews24.ru 13:50
с чего всё началось

Лев Лещенко не увидел ничего страшного в проезде Пугачевой на автомобиле по вокзальному перрону

Народный артист РСФСР, певец и автор песен Лев Лещенко прокомментировал «Звезде» инцидент с участием российской примадонны Аллы Пугачевой на Рижском вокзале, где она проехалась на личном автомобиле прямо по перрону. По мнению артиста, особенно обсуждать в сложившейся ситуации нечего.
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«Должны на руках носить»: Киркоров о поездке Пугачевой по перрону

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Представитель Аллы Пугачевой прокомментировал выезд автомобиля певицы на перрон вокзала

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Армия и оружие

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Армия и оружие

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На опубликованных на YouTube кадрах видны британский эсминец HMS Duncan и канадский фрегат HMCS Toronto, направляющиеся в акваторию Черного моря.
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Нейросеть создала уникальную карту Вселенной и поразила своих авторов

Обновлено в 09:19
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Глава МИД Канады неожиданно процитировала Путина перед Зеленским

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Минздрав опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что в затопленных районах Иркутской области появилась угроза эпидемии.
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Транспорт

ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения

Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено в 19:18
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Россия катастрофически теряет население, заявила Голикова

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население.
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Польские археологи обнаружили в Египте несколько десятков необычных мумий.
Обновлено в 21:22
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Иркутяне обвинили «Единую Россию» в пиаре с гуманитарной помощью

Обновлено в 05:16
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«АвтоВАЗ» остановит производство из-за срыва поставок

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Xiaomi представила новый смартфон CC9

Обновлено в 13:52
Армия и оружие

Жертвами авиаудара по лагерю мигрантов под Триполи стали 40 человек

По меньшей мере 40 человек погибли и 80 получили ранения в результате авиаудара по лагерю мигрантов под Триполи, подтвердил РИА Новости представитель медицинской службы Малик аль-Мурсит.
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Происшествия

В Москве задержаны 12 подозреваемых в мошенничестве в сфере миграции

Полицейские задержали в Москве 12 подозреваемых в мошенничестве в сфере миграции, причиненный ущерб оценивается в более чем 10 млн рублей.
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Найдены доказательства появления морщин на карликовой планете Церера

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Общество

Появились первые кадры полного солнечного затмения

В интернете появились фотографии и видеозаписи полного солнечного затмения. В частности видеозапись разместил канал ABC News.
Обновлено в 22:09
Теннис

Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне

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Вице-президент США экстренно вернулся в Вашингтон

Визит американского вице-президента Майка Пенса в штат Нью-Гэмпшир был неожиданно отменен.
Обновлено в 20:39
Финансы

Рынок акций РФ обновил пик индекса МосБиржи за счет ослабления рубля

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Новое свойство света обнаружили ученые

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Роспотребнадзор предлагает создать календарь прививок для людей старшего возраста, чтобы в том числе обеспечить рост средней продолжительности жизни в России, сообщила руководитель ведомства, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.
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Центробанк принял решение завершить санацию банка «Открытие»

Совет директоров Банка России принял решение завершить проведение мер по улучшению финансового положения банка «Открытие».
Обновлено в 17:20
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Алла Пугачёва
Исполнительница
Советская и российская эстрадная певица, композитор-песенник, эстрадный режиссёр, продюсер, киноактриса и телеведущая. Народный артист СССР. Лауреат Государственной премии Российской Федерации. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени.
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