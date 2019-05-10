Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал призыв Виторгана не праздновать День ПобедыРИА Новости 06:29
Певец Лев Лещенко в разговоре с Nation News прокомментировал призыв актера Максима Виторгана отказаться от широкого празднования Дня Победы. По его словам, каждый вправе встречать праздник в соответствии со своими взглядами: "Если Виторган хочет скромно справлять, то это его право".
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Лев Лещенко прокомментировал призыв Максима Виторгана не праздновать День Победы
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