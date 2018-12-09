Культура

Лещенко подтвердил, что был госпитализирован перед концертом
BFM.ru
02:28

Ранее СМИ сообщали, что 76-летний Лещенко в субботу должен был принять участие в финале Всероссийского конкурса «На благо мира», но состояние здоровья певца ухудшилось, и он был экстренно госпитализирован перед концертом.
BFM.ru02:28
Лев Лещенко
Профилактику делают. Все нормально. Ничего серьезного нет. Профилактические работы. Выступление мое не было сорвано. Ничего, все нормально.
— Лев Лещенко, певецНТВ 02:20
с чего всё началось

Народ молится за здоровье Лещенко

76-летнему артисту стало плохо перед выступлением. Его экстренно госпитализировали. Лев Лещенко был экстренно госпитализирован из столичного концертного зала "Мир", где должен был принять участие в финале Всероссийского конкурса "На Благо Мира".
Дни.рувчера в 16:03

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Лев Лещенко
Певец
Советский и российский эстрадный певец. Народный артист РСФСР. Известен также как музыкальный педагог, продюсер, автор текстов песен; снимался в кинофильмах.
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