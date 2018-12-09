Культура
Лещенко подтвердил, что был госпитализирован перед концертом
Лещенко подтвердил, что был госпитализирован перед концертомBFM.ru02:28
Ранее СМИ сообщали, что 76-летний Лещенко в субботу должен был принять участие в финале Всероссийского конкурса «На благо мира», но состояние здоровья певца ухудшилось, и он был экстренно госпитализирован перед концертом.
BFM.ru02:28
Оценить
155 человек отреагировали
Профилактику делают. Все нормально. Ничего серьезного нет. Профилактические работы. Выступление мое не было сорвано. Ничего, все нормально.
— Лев Лещенко, певецНТВ 02:20
с чего всё началось
76-летнему артисту стало плохо перед выступлением. Его экстренно госпитализировали. Лев Лещенко был экстренно госпитализирован из столичного концертного зала "Мир", где должен был принять участие в финале Всероссийского конкурса "На Благо Мира".Дни.рувчера в 16:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 04:49, Ашберн
Кино
Трейлер «Мстителей: Финал» побил рекорд по просмотрам
Обновлено в 04:44
Кино
Опубликован трейлер фильма ужасов изгнанного Джеймса Ганна
Обновлено в 04:41
Культура
Московский робот исполнит главную роль в израильской пьесе
Обновлено в 04:35
Театры
Владимир Этуш оправился после болезни и снова вышел на сцену
Народный артист СССР Владимир Этуш снова вышел на сцену Вахтанговского театра после болезни, о чем рассказала пресс-атташе театра Елена Кузьмина.
Обновлено в 04:44
Театры
В Москве пройдет инклюзивный театральный фестиваль «Территория жеста»
Обновлено в 04:39
Кино
Создатели фильмов о Джеймсе Бонде оставили его девушку в картине
Кроме утверждённой на роль девушки Бонда, Леа, по картине пока ещё не приняты стопроцентные решения.
Обновлено в 04:02
Музыка
Министр культуры прокомментировал отмену концертов рэперов в России
Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал журналистам ситуацию с отменой концертов российских рэперов.
Обновлено в 00:22
Музыка
Баста из Ростова стал лучшим хип-хоп исполнителем
Обновлено в 02:56
Кино
Актеры и кинокритики России назвали лучшие новогодние фильмы
Обновлено в 04:26
Культура
Фестиваль-школа «Территория. Сахалин» завершается в Южно-Сахалинске
Московский музей современного искусства подготовил выставку "Территория слова".
Обновлено в 03:40
Театры
На Украине от рака крови скончался актёр Тарас Мельничук
На протяжении длительного времени Мельничук боролся с острым миелоидним лейкозом (раком крови).
Обновлено в 04:15
Музыка
Лидер Rammstein отказался от автограф-сессии в Новосибирске
Новосибирск стал единственным городом, где не будет автограф-сессии музыканта.
Обновлено в 04:06
Музыка
Андрей Державин реанимировал раритеты «Сталкера»
Это раритетный сборник старых записей группы "Сталкер", отреставрированных с оригинальных магнитных плёнок 1986-1988 гг. Многие из песен релиза уже исполняются нами в новой концертной программе, и уже совсем скоро нас с вами ожидает множество радостных встреч, - сообщил Андрей Державин в инстаграме.
Обновлено в 03:56
Кино
Netflix сообщил о работе над новым аниме «Призрак в доспехах»
Netflix анонсировал новое аниме "Призрак в доспехах". Картина выйдет в 2020 году, говорится на странице компании в Twitter.
Обновлено вчера в 21:33
Культура
В Армении прошел военно-патриотический фестиваль среди учеников школы российской военной базы ЮВО
Обновлено в 03:26