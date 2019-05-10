Шоу-бизнес
Лещенко ответил Виторгану на критику празднования Дня ПобедыМосковский Комсомолец 06:58
Певец Лев Лещенко прокомментировал призыв Максима Виторгана скромнее праздновать День Победы.
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Если Виторган хочет скромно справлять, то это его право. Как мы можем ограничивать людей в эмоциях? Я вчера выступал в Челябинске и пел довольно грустные песни. Народ стоял и слушал. Перед этим я заехал, поздравил ветеранов, они пели и танцевали, они радовались жизни.
— Лев Лещенко, певецТелепрограмма 06:34
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Лев Лещенко прокомментировал призыв Максима Виторгана не праздновать День Победы
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