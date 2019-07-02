Народный артист РСФСР, певец и автор песен Лев Лещенко прокомментировал «Звезде» инцидент с участием российской примадонны Аллы Пугачевой на Рижском вокзале, где она проехалась на личном автомобиле прямо по перрону. По мнению артиста, особенно обсуждать в сложившейся ситуации нечего.

с чего всё началось

Такие вещи некрасиво обсуждать, так как Алла – женщина и суперзвезда. Разве народная артистка России не имеет права выехать на перрон? Да ее должны на руках носить! Что за времена?

Народный артист РСФСР Лев Лещенко призвал прекратить обсуждать инцидент с выездом машины певицы Аллы Пугачевой на перрон Рижского вокзала. По его словам, случившееся «не тема для обсуждения».

Лещенко и Киркоров призвали не обсуждать заезд Пугачевой на перрон

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