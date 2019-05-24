Леру Кудрявцеву обвинили в политическом кризисе в АвстрииИзвестия вчера в 21:53

с чего всё началось

Российскую телеведущую Леру Кудрявцеву обвинили в причастности к скандалу вокруг предполагаемого подкупа вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе. В ответ телеведущая заявила, что австрийские журналисты нанесли урон ее репутации.

Леру Кудрявцеву обвинили в политическом кризисе в Австрии

Политика Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым Сенатор Алексей Пушков прокомментировал воспоминания начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака о поездке в Крым в 2010 году.

Наука Побит рекорд температуры для сверхпроводимости Была создана теория Бардина — Купера — Шриффера (кратко ее называют теорией БКШ), согласно которой электроны в состоянии сверхпроводимости двигаются парами, с противоположными спинами (то есть, упрощенно, с противоположными направлениями вращения вокруг своей оси).

Авто С 2015 года LADA Granta подорожала более чем на 100 тысяч рублей В течение 2015 года базовая комплектация получала прибавку к цене еще 4 раза и к концу года самый бюджетный седан Granta был доступен уже 368 тыс. руб.

Политика Лидер оппозиции Нидерландов допустил вину Украины в катастрофе MH17 Во время теледебатов между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и лидером оппозиционной партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, оппоненты затронули тему крушения самолета MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.

Общество Arteezy предложил изменения для ближайшего патча в Dota 2 Артур Arteezy Бабаев назвал Nyx Assassin, Shadow Shaman и Morphling главными претендентами на ослабление в ближайшем патче в Dota 2. В комментарии для Cybersport.ru он отметил, что не считает Drow Ranger слишком сильным персонажем.

Шоу-бизнес Настя Каменских и Потап сыграли свадьбу Популярные исполнители Анастасия Каменских и Алексей Потапенко (Потап) стали мужем и женой 23 мая, сообщает «Утро.ру».

Кино Фильм о Сонике перенесли на 2020 год Режиссёр «Соника в кино» Джефф Фаулер сообщил, что премьера фильма переносится на 14 февраля 2020 года.

Армия и оружие Тяжелый беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух Два источника в авиастроительной отрасли России проинформировали о том, что тяжелый ударный беспилотник "Охотник" впервые поднялся в воздух.

Здоровье Денис мечтает нормально дышать и говорить До года Денис перенес две операции: врачи частично восстановили нёбо и средний отдел глотки, а также провели шунтирование барабанной перепонки.

Общество Беглов обещал сохранить кафе с бесплатными обедами для пенсионеров Кафе «ДоброДомик» на Васильевском острове в Санкт-Петербурге не будет закрыто, написал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в социальной сети «ВКонтакте».

Хоккей Тренер сборной России по хоккею ответил на насмешку журналистки из США Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев прокомментировал слова журналистки The New York Times Джули Робенхаймер, которая назвала «абсурдной» игру сборной РФ в матче против команды США.

Здоровье В Британии женщина перенесла 30 ампутаций за шесть лет В Великобритании 32-летняя женщина из города Бристоля принесла 30 ампутаций за шесть лет.

Общество Уличные художники украсили центр Екатеринбурга православными куполами Команда Jesus gang украсила центр Екатеринбурга православной символикой.

Спорт Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясение Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт".

Происшествия Автомобиль выехал на автобусную остановку в Нижнем Новгороде Водитель автомобиля не справился с управлением и выехал на остановку общественного транспорта.

Политика Законопроект в США обяжет собрать данные обо всех участниках «Северного потока-2» По данным РБК, документ предлагает ввести санкции против иностранных компаний, которые предоставляют суда для укладки труб.

Происшествия Подозреваемый в организации взрыва в Лионе попал на камеры Ранее глава МВД Франции Кристофер Кастанер направил префектам регионов инструкции по обеспечению безопасности после взрыва в Лионе.

Кино Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз в Каннах Россиянин Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда».

Шоу-бизнес Мольбы Кристины Орбакайте были услышаны Сегодня, 25 мая, Кристина Орбакайте празднует день рождения. Певице и старшей дочери Аллы Пугачевой исполнилось 48 лет.

Политика Россияне смогут посещать Коста-Рику без виз с 25 мая Как сообщили в МИД России, россияне, у которых есть действительные заграничные паспорта, могут въезжать (следовать транзитом, выезжать и пребывать) на территорию Коста-Рики неоднократно без виз на период до 90 календарных дней, считая с даты въезда.

Армия и оружие Трамп отправит 1500 военных на Ближний Восток Президент США Дональд Трамп намерен отправить 1500 американских солдат на Ближний Восток в качестве защитной меры на фоне усиления напряжения с Ираном.

Политика Зеленский отменил несколько указов Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский своими указами отменил несколько указов предыдущего главы государства Петра Порошенко.