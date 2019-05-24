Шоу-бизнес
Леру Кудрявцеву обвинили в политическом кризисе в АвстрииИзвестия вчера в 21:53
Российскую телеведущую Леру Кудрявцеву обвинили в причастности к скандалу вокруг предполагаемого подкупа вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе. В ответ телеведущая заявила, что австрийские журналисты нанесли урон ее репутации.
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Вот это уровень международной карьеры 😂👍🏻 из-за тебя люди с постов летят.
— Николай Басков, певецPassion.ru 05:54
с чего всё началось
Российская ведущая Лера Кудрявцева разместила гневный пост в инстаграме с фотографией полосы австрийской газеты Oesterreich Zeitung со своим изображением.Газета.Ruвчера в 23:11
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«Иду в суд»: Лера Кудрявцева рассказала «Комсомолке» об обвинениях австрийской прессы
Комсомольская правдавчера в 12:40
Лера Кудрявцева попала на первые страницы газет Австрии из-за скандала с отставкой вице-канцлера
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