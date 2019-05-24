Шоу-бизнес

Леру Кудрявцеву обвинили в политическом кризисе в АвстрииИзвестия вчера в 21:53

Российскую телеведущую Леру Кудрявцеву обвинили в причастности к скандалу вокруг предполагаемого подкупа вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе. В ответ телеведущая заявила, что австрийские журналисты нанесли урон ее репутации.
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Николай Басков
Вот это уровень международной карьеры 😂👍🏻 из-за тебя люди с постов летят.
— Николай Басков, певецPassion.ru 05:54
с чего всё началось
Российская ведущая Лера Кудрявцева разместила гневный пост в инстаграме
 с фотографией полосы австрийской газеты Oesterreich Zeitung со своим изображением.
Газета.Ruвчера в 23:11

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Лера Кудрявцева подаст в суд из-за статьи об «участии» в скандале в Австрии

РИА Новостивчера в 23:12

Лера Кудрявцева намерена судиться с австрийским таблоидом из-за ложных обвинений в свой адрес

Вокруг ТВвчера в 12:03

«Иду в суд»: Лера Кудрявцева рассказала «Комсомолке» об обвинениях австрийской прессы

Комсомольская правдавчера в 12:40

Леру Кудрявцеву обвинили в подкупе вице-канцлера Австрии

Экспресс газетавчера в 11:50

Леру Кудрявцеву заподозрили в связи с вице-канцлером Австрии

Дни.рувчера в 12:46

Лера Кудрявцева попала на первые страницы газет Австрии из-за скандала с отставкой вице-канцлера

Актуальные Новостивчера в 13:18

«Рукой Москвы с грязью под ногтями» в Австрии оказалась Лера Кудрявцева

ТВ Центрвчера в 11:46
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Происшествия

В Нижнем Новгороде машина въехала в остановку общественного транспорта

Обновлено в 04:27
Спорт

Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясение

Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:09
Футбол

Жирков: Дзюба шутил, что я выеду на поле в инвалидной коляске

Обновлено в 03:42
Политика

Пушков прокомментировал слова главы Генштаба Украины о Крыме

Начальник украинского Гештаба признал, что киевские власти не занимались развитием Крыма в течение 20 с лишним лет его нахождения в составе независимой Украины, считает сенатор Алексей Пушков.
Обновлено в 04:31
Политика

Международный трибунал по морскому праву ООН примет решение по инциденту в Керченском проливе

Обновлено 11:17 В ходе рассмотрения обращения Украины российский МИД заявил, что "Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента".
Обновлено вчера в 22:30
Музыка

Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 17:38
Происшествия

Более 50 человек пострадали из-за пожара на судне в Таиланде

В Таиланде произошел взрыв и пожар на контейнеровозе, который стоял на разгрузке.
Обновлено в 05:35
Общество

NYT: данные сотен миллионов клиентов страховой компании в США были в открытом доступе

По меньшей мере 885 млн записей клиентов американской страховой компании First American Financial Corporation находились в открытом доступе.
Обновлено вчера в 22:14
Армия и оружие

Иран не верит, что США начнет войну

Благоразумие американского политического и военного руководства не даст Вашингтону развязать полноценную войну с Ираном, заявил сегодня помощник командующего ВС ИРИ Хасан Сейфи.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Во Владивостоке родителей оштрафуют за эпатажную выходку выпускницы

Обновлено в 05:49
Общество

Россияне массово променяли вино на пиво

Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.
Обновлено вчера в 20:49
Армия и оружие

Офицера ВМС США осудили за связи с Россией и шпионаж

Младший офицер второго класса ВМС США Стивен Келлог был осужден на три года за попытку рассекретить секретную информацию.
Обновлено в 01:45
Спорт

Адвокат: Кокорин стал пять раз в неделю посещать спортзал

Обновлено в 05:42
Армия и оружие

НАТО вводит новую военную концепцию из-за «российской ядерной угрозы»

Обновлено в 04:40
Политика

В МИД России исключили возможность обмена Уилана на Бутину

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что возможность обмена обвиняемого в шпионаже Пола Уилана на россиянку Марию Бутину исключена, так как в отношении американца ещё не вынесен приговор.
Обновлено в 02:39
Политика

Владимир Путин вручил госнаграды Инфантино и Цискаридзе

Ректору Академии имени Вагановой Николаю Цискаридзе президент вручил орден Дружбы, такой же награды удостоен президент ФИФА Джованни Инфантино.
Обновлено 23 мая в 07:13
Происшествия

Десять альпинистов погибли на Эвересте за неделю

С началом весеннего альпинистского сезона на Эвересте погибли 10 человек.
Обновлено в 05:06
Политика

Трамп прибыл в Японию с визитом

Американский президент Дональд Трамп прибыл в субботу, 25 мая, в Японию с государственным визитом на четыре дня.
Обновлено в 05:13
Политика

Депутат думы Сургута задекларировал 29 квартир и 10 самолетов

Барсов указал в собственности девять земельных участков разной площади (от 1320 кв.м до 3090 кв.м.), жилой дом, 29 квартир, автостоянку, 4 нежилых помещения, 10 спортивных самолетов отечественного и иностранного производства, три автомобиля и один экскаватор.
Обновлено вчера в 03:09
Общество

Метеоролог рассказал, каким прогнозам погоды можно верить

Представитель швейцарской метеослужбы Meteo Suisse Андре-Шарль Летестю рассказал, какому прогнозу погоды можно верить, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:44
Происшествия

Дельфинарий сгорел в Севастополе

Обновлено в 04:01
Футбол

«Ливерпуль» и «Ювентус» заинтересованы в переходе Рамоса

Напомним, что Рамос перешел в Реал из Севильи в августе 2005 года за 27 миллионов евро.
Обновлено вчера в 16:20
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено 23 мая в 10:12
Происшествия

Около 20 руферов забрались на высотку на Котельнической набережной

Около 20 руферов забрались на крышу сталинской высотки на Котельнической набережной в Москве, позже нескольких человек задержали.
Обновлено вчера в 21:26
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет

В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Хоккей

Сборная России сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ-2019

Обновлено в 03:40
Происшествия

Задержанный с 12 миллиардами полковник ФСБ стал молиться в СИЗО

В СИЗО «Лефортово» стал молиться начальник банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Кирилл Черкалин.
Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес

Видео свадьбы Потапа и Насти Каменских появилось в сети

Видео со свадьбы украинских артистов Алексея Потапенко и Насти Каменских, более известных как дуэт "Потап и Настя", появилось в Сети.
Обновлено вчера в 00:48
Экономика

Анатолий Сердюков за год заработал 213 млн руб

Вторым в списке самых высокооплачиваемых сотрудников «Ростеха» оказался индустриальный директор авиакластера госкорпорации, экс-министр обороны Анатолий Сердюков, заработавший за год более 213 млн руб. (в 2017 году — 60,897 млн руб.).
Обновлено вчера в 10:08
Политика

Киев признал зависимость от торговли с Россией

Киев не может себе позволить прекратить экономические отношения с Россией, заявил в интервью телеканалу NewsOne представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 03:15
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Лера Кудрявцева
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Российская теле- и радиоведущая, актриса, танцовщица.
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