Леру Кудрявцеву обвинили в политическом кризисе в АвстрииИзвестия вчера в 21:53

с чего всё началось

Вот это уровень международной карьеры 😂👍🏻 из-за тебя люди с постов летят.

Российскую телеведущую Леру Кудрявцеву обвинили в причастности к скандалу вокруг предполагаемого подкупа вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе. В ответ телеведущая заявила, что австрийские журналисты нанесли урон ее репутации.

Леру Кудрявцеву обвинили в политическом кризисе в Австрии

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Общество Метеоролог рассказал, каким прогнозам погоды можно верить Представитель швейцарской метеослужбы Meteo Suisse Андре-Шарль Летестю рассказал, какому прогнозу погоды можно верить, сообщает РИА Новости.

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