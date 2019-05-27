Новую сеть гипермаркетов запускает в России Leroy MerlinNews.ru вчера в 22:52

Leroy Merlin запускает новую сеть в России Один из крупных игроков российского DIY-рынка — Leroy Merlin — нашел способ использовать доставшиеся ему от финской Kesko площади бывших магазинов K-rauta.

с чего всё началось

Французский ретейлер Leroy Merlin запускает в России новую сеть гипермаркетов «Максипро». Её специализацией станет торговля строительными материалами. Гипермаркеты будут работать с корпоративными покупателями из малого и среднего бизнеса.

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Происшествия Калви попросит СК разрешить ему участвовать в ПМЭФ Interfax-Russia.ru - Основатель Baring Vostok Capital Partners Майкл Калви, находящийся сейчас под домашним арестом в рамках уголовного дела о мошенничестве, хочет принять участие в ПМЭФ.

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Происшествия Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту Как сообщил портал «Страна.ua», часть пассажиров ехали к лайнеру в автобусе, когда самолет украинской авиакомпании МАУ уже взлетел.

Здоровье Алексей Дюмин: хватит прощать халатность В ходе совещания Алексей Дюмин выразил недовольство работой отдельных глав районов.

Гаджеты Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой Причиной задержки является то, что сейчас Huawei и Google ведут переговоры относительно выхода новых смартфонов Huawei P Smart Z и Huawei Nova 5.По данным ТАСС, выход P Smart Z в России запланирован на ближайшие недели.

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