Экономика

Новую сеть гипермаркетов запускает в России Leroy MerlinNews.ru вчера в 22:52

Французский ретейлер Leroy Merlin запускает в России новую сеть гипермаркетов «Максипро». Её специализацией станет торговля строительными материалами. Гипермаркеты будут работать с корпоративными покупателями из малого и среднего бизнеса.
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Leroy Merlin запускает новую сеть в России

Leroy Merlin запускает новую сеть в России Один из крупных игроков российского DIY-рынка — Leroy Merlin — нашел способ использовать доставшиеся ему от финской Kesko площади бывших магазинов K-rauta.
Коммерсантъвчера в 18:18

Подробнее о событии

Leroy Merlin запустит новую торговую сеть в России

БИЗНЕС Online07:22

Leroy Merlin откроет в России новую сеть гипермаркетов по продаже стройматериалов

Ведомостивчера в 19:55

«Ъ»: Leroy Merlin запустит в России торговую сеть для корпоративных клиентов

ТАСС02:00

Leroy Merlin откроет новую сеть гипермаркетов в России

Народные новости01:39

Новую сеть гипермаркетов запускает в России Leroy Merlin

News.ruвчера в 22:52

Leroy Merlin запустит новую сеть гипермаркетов - газета

Интерфакс03:53

Leroy Merlin запускает новую сеть в России

Коммерсантъвчера в 18:18
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Политика

Кремль ответил на требование трибунала ООН выдать украинских моряков

Свое требование Международный трибунал ООН по морскому праву озвучил 25 мая.
Обновлено в 03:51
Игры

Новый трейлер Death Stranding покажут 29 мая

Обновлено в 10:50
Политика

Против Порошенко завели четвертое уголовное дело

В отношении экс-президента Украины Петра Порошенко завели четвертое уголовное дело.
Обновлено в 09:42
Авто

УАЗ опубликовал снимки уникального «Головастика» для «дальнобойщиков»

Обновлено в 02:18
Экономика

В Москве выросли цены на полисы ОСАГО

"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Религия

РМК и УГМК ждут решения по месту строительства храма в Екатеринбурге

Обновлено в 04:42
Происшествия

В Киеве треснул стеклянный пол нового пешеходного моста

Кличко уточнил, что треснули две стеклянные панели пола, через которые можно наблюдать трассу внизу.
Обновлено вчера в 11:55
Футбол

ЦСКА объявил об уходе Абеля Эрнандеса

Уругвайский нападающий Абель Эрнандес покинул ЦСКА.
Обновлено в 10:09
Происшествия

Калви попросит СК разрешить ему участвовать в ПМЭФ

Interfax-Russia.ru - Основатель Baring Vostok Capital Partners Майкл Калви, находящийся сейчас под домашним арестом в рамках уголовного дела о мошенничестве, хочет принять участие в ПМЭФ.
Обновлено в 09:03
Здоровье

Врачи скорой помощи из Пензы начали итальянскую забастовку

В Пензе сотрудники областной станции скорой помощи объявили о начале так называемой итальянской забастовки.
Обновлено в 03:28
Политика

Австрийский парламент вынес вотум недоверия канцлеру

Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) вынес вотум недоверия правительству во главе с канцлером Себастьяном Курцем.
Обновлено в 10:19
Происшествия

Против напавшего на журналиста чиновника возбудили дело

В отношении главы Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, возбудили уголовное дело.
Обновлено в 04:51
Происшествия

В Москве полиция силой разогнала противников точечной застройки

Обновлено в 11:14
Политика

Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Армия и оружие

НАТО намерена повысить способность перебрасывать средства ПВО

НАТО работает над программой обеспечения готовности, призванной, в числе прочего, повысить способность альянса перебрасывать силы ПВО в различные страны блока, в том числе в балтийские, заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Обновлено в 11:08
Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина рассказала, почему ее первый брак распался

Обновлено в 08:08
Общество

В Китае начнут проверять мессенджеры у транзитных туристов

У иностранных туристов, которые следуют транзитом через международные аэропорты Китая, миграционные власти будут проверять такие мессенджеры как Wechat, What'sUp, Viber и другие, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение генконсульства России в Гуанчжоу.
Обновлено в 11:57
Кино

Трейлер фильма «Рэмбо 5: Последняя кровь» слили в Сеть

Обновлено в 10:15
Путешествия

Анапу назвали самым дорогим курортом России

Обновлено в 09:15
Происшествия

В Перми строительный кран упал на жилой дом

Сегодня вечером, в 19.00 по местному времени, в Перми на жилой дом по улице Решетникова, 17 упал строительный кран.
Обновлено в 11:07
Происшествия

Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту

Как сообщил портал «Страна.ua», часть пассажиров ехали к лайнеру в автобусе, когда самолет украинской авиакомпании МАУ уже взлетел.
Обновлено в 09:06
Здоровье

Алексей Дюмин: хватит прощать халатность

В ходе совещания Алексей Дюмин выразил недовольство работой отдельных глав районов.
Обновлено в 09:30
Гаджеты

Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой

Причиной задержки является то, что сейчас Huawei и Google ведут переговоры относительно выхода новых смартфонов Huawei P Smart Z и Huawei Nova 5.По данным ТАСС, выход P Smart Z в России запланирован на ближайшие недели.
Обновлено в 08:02
Происшествия

После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек

27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.
Обновлено в 10:48
Культура

Дмитрия Диброва обвинили в одобрении цветных революций

Аудиозапись, на которой якобы Дмитрий Дибров высказывается за цветные революции и даже ожидает такую в Ростовской области, выложил Mash.
Обновлено в 07:23
Наука

Выделяющие золото грибы обнаружены в Австралии

Ученые установили, что за счет выделения грибами реактивных молекул пероксида водорода, золото вступает в окислительную реакцию, после чего происходит образование частиц металла.
Обновлено вчера в 05:25
Авто

BMW с нуля воссоздала потерянный концепт 1970 года

На конкурсе элегантности Concorso d’Eleganza Villa d’Este компания BMW представила воссозданный с нуля классический концепт Garmisch.
Обновлено в 09:41
Происшествия

Суд арестовал сына экс-сенатора, сбившего гаишника

Сын экс-сенатора Тимур Галлямов арестован до 25 июля. Арест санкционировал Никулинский суд Москвы, передает РИА Новости.
Обновлено в 11:46
Авто

Mazda отзывает 1,67 тысячи автомобилей в России

ООО «Мазда Мотор рус», официальный представитель Mazda в России отзывает 1,678 тысячи автомобилей.
Обновлено в 07:02
Энергетика

Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн загрязненной нефти

По состоянию на 27 мая Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн непригодного для использования сырья, сообщает пресс-служба белорусского концерна «Белнефтехим».
Обновлено в 05:11
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