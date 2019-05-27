Экономика

Leroy Merlin запускает новую сеть в РоссииКоммерсантъ вчера в 18:18

На российском рынке строительных материалов появится новая сеть гипермаркетов «Максипро», которую будет развивать французский ритейлер Leroy Merlin.
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Leroy Merlin запускает новую сеть в России

Leroy Merlin запускает новую сеть в России Один из крупных игроков российского DIY-рынка — Leroy Merlin — нашел способ использовать доставшиеся ему от финской Kesko площади бывших магазинов K-rauta.
Коммерсантъвчера в 18:18

Подробнее о событии

Leroy Merlin запустит новую сеть гипермаркетов - газета

Интерфакс03:53

«Ъ»: Leroy Merlin запустит в России торговую сеть для корпоративных клиентов

ТАСС02:00

Leroy Merlin откроет новую сеть гипермаркетов в России

Народные новости01:39

Leroy Merlin запускает новую сеть в России

ПРАЙМ01:38

Новую сеть гипермаркетов запускает в России Leroy Merlin

News.ruвчера в 22:52

Leroy Merlin откроет в России новую сеть гипермаркетов по продаже стройматериалов

Ведомостивчера в 19:55

Leroy Merlin запускает новую сеть в России

Коммерсантъвчера в 18:18
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Общество

Главу управления дорожного хозяйства Челябинска отстранили от работы

Руководитель управления дорожного хозяйства Челябинска Александр Шабалин отстранен от работы.
Обновлено в 04:17
Армия и оружие

В Италии спустили на воду УДК «Триест»

В Италии спустили на воду универсальный десантный корабль (УДК) "Триест" (Trieste).
Обновлено в 03:59
Политика

Кремль: судьбу задержанных украинских моряков решит суд

Судьбу украинских военных моряков, задержанных в Керченском проливе, решит суд, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 03:14
Экономика

В Auchan зачастили арендодатели

Владельцы помещений взыскивают долги с сети Французская сеть Auchan столкнулась с трудностями в России.
Обновлено вчера в 18:18
Политика

Коломойский рассказал, из-за чего поругался с Порошенко

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что его конфликт с бывшим президентом Украины Петром Порошенко разгорелся из-за принадлежащего ему телеканала "1+1".
Обновлено в 03:52
Гаджеты

Новые смартфоны Huawei могут выйти в России с задержкой

Компания Huawei предупредила российских ретейлеров о возможной задержке выхода на рынок новых моделей смартфонов.
Обновлено в 04:03
Авто

Компания BMW представила новое поколение BMW 1-Series

Баварский автопроизводитель наконец представил хэтчбек BMW 1-Series третьего поколения.
Обновлено в 02:44
Политика

Напавший на журналиста хакасский чиновник обвинил его в провокации

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, который напал на журналиста "России 24" в своем рабочем кабинете, обвини съемочную группу в провокации.
Обновлено в 04:29
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33
Общество

Во Владивостоке выпускники извинились за скандальный флешмоб

Директор владивостокской школы №74, выпускники которой устроили скандальный флешмоб в откровенных нарядах, попросила закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам.
Обновлено вчера в 22:07
Политика

Партия Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции

Партия "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент во Франции.
Обновлено вчера в 16:11
Транспорт

На трассе «Таврида» начался монтаж надземных переходов

Строители приступили к монтажу пролетных строений пешеходных путепроводов на федеральной трассе «Таврида» в Крыму.
Обновлено в 02:01
Общество

Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов»

В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Общество

Лето в России начнется с жаркой погоды

Специалисты Гидрометцентра рассказали, что начало лета в России будет сопровождаться жаркой погодой.
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес

Верка Сердючка рассказала о желании Насти Каменских иметь детей

Как рассказал Андрей Данилко, слова которого приводит «СтарХит», на празднестве собрались все звезды украинского шоу-бизнеса.
Обновлено в 03:58
Политика

Зеленский обвинил депутатов в уничтожении Рады

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено в 03:38
Происшествия

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко госпитализирован

Обновлено в 04:10
Политика

Трамп заявил о готовности к переговорам с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что, если Тегеран захочет начать переговоры с Вашингтоном, то он положительно воспримет это предложение.
Обновлено в 00:49
Политика

Китай введёт антидемпинговые меры против фенола из США и ЕС

Как сообщается, ограничения коснутся импорта фенола из США, ЕС, Южной Кореи, Японии и Таиланда. Они вступят в силу уже с 27 мая.
Обновлено в 04:09
Экономика

Чистая прибыль «МРСК Центра» по МСФО в 1-м квартале снизилась на 24,3%

Показатель EBITDA снизился на 6,7% - до 5,56 млрд руб.
Обновлено в 03:54
Происшествия

При нападении акулы на Гавайях погиб человек

Обновлено в 04:15
Транспорт

Таксистам хотят запретить работать сверхурочно

Глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что российские таксисты вскоре могут забыть о сверхурочной работе из-за внедрения системы ГЛОНАСС.
Обновлено в 01:53
Происшествия

За стрельбу на парковке у «Юности» петербуржца отправили в колонию

Обновлено в 03:24
Религия

Митрополит уподобил протесты в Екатеринбурге расстрелу царской семьи

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл сравнил протесты против строительства храма в сквере у Драмтеатра с расстрелом царской семьи в 1918 году.
Обновлено в 03:30
Здоровье

Ушел из жизни заслуженный врач Карелии Владимир Шорников

Сегодня, 26 мая, ушел из жизни Владимир Шорников, кандидат медицинских наук, который занимал должность заведующего хирургическим отделением в Республиканской больнице им. В. А. Баранова.
Обновлено вчера в 11:43
Армия и оружие

Экс-глава Минобороны ДНР объяснил отступление из Славянска в 2014 году

Бывший глава Минобороны самопровозглашённой Донецкой народной республики и экс-командующий армией республики Игорь Стрелков в интервью YouTube-каналу «ГлавТема Народ» рассказал о причинах отступления из Славянска и Краматорска.
Обновлено в 02:06
Авто

АвтоВАЗ отзывает Lada Xray Cross из-за опасного дефекта

Причиной отзывной кампании для автомобилей Lada XRAY Cross стал дефект электрического усилителя рулевого управления.
Обновлено в 02:39
Происшествия

В Подмосковье собаки утащили ребёнка в канализационную трубу

Обновлено в 03:57
Здоровье

Кардиологи назвали семь смертельно опасных состояний для женщин

Обновлено вчера в 18:57
Политика

Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 13:59
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Leroy Merlin
Французская компания
Французская компания, один из крупнейших европейских DIY-ритейлеров. Основана в 1923 году, входит в группу Adeo, которая принадлежит «Ассоциации семьи Мюлье».
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