Экономика
Leroy Merlin запускает новую сеть в РоссииКоммерсантъ вчера в 18:18
На российском рынке строительных материалов появится новая сеть гипермаркетов «Максипро», которую будет развивать французский ритейлер Leroy Merlin.
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с чего всё началось
Leroy Merlin запускает новую сеть в России Один из крупных игроков российского DIY-рынка — Leroy Merlin — нашел способ использовать доставшиеся ему от финской Kesko площади бывших магазинов K-rauta.Коммерсантъвчера в 18:18
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Leroy Merlin откроет в России новую сеть гипермаркетов по продаже стройматериалов
Ведомостивчера в 19:55
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 04:31, Ашберн
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам Верховной рады, передает УНИАН.
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Показатель EBITDA снизился на 6,7% - до 5,56 млрд руб.
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Армия и оружие
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