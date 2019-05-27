Leroy Merlin запускает новую сеть в РоссииКоммерсантъ вчера в 18:18

Leroy Merlin запускает новую сеть в России Один из крупных игроков российского DIY-рынка — Leroy Merlin — нашел способ использовать доставшиеся ему от финской Kesko площади бывших магазинов K-rauta.

с чего всё началось

На российском рынке строительных материалов появится новая сеть гипермаркетов «Максипро», которую будет развивать французский ритейлер Leroy Merlin.

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