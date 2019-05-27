Экономика
Leroy Merlin запускает новую сеть в РоссииКоммерсантъ вчера в 18:18
На российском рынке строительных материалов появится новая сеть гипермаркетов «Максипро», которую будет развивать французский ритейлер Leroy Merlin.
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Leroy Merlin запускает новую сеть в России Один из крупных игроков российского DIY-рынка — Leroy Merlin — нашел способ использовать доставшиеся ему от финской Kesko площади бывших магазинов K-rauta.Коммерсантъвчера в 18:18
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Leroy Merlin откроет в России новую сеть гипермаркетов по продаже стройматериалов
Ведомостивчера в 19:55
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 06:41, Ашберн
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Медики скорой помощи в Пензе объявили забастовку
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции прокомментировал решение американского лидера Дональда Трампа отправить на Ближний Восток 1,5 тыс. военнослужащих.
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УЕФА запретил «Арсеналу» проводить акцию в поддержку Мхитаряна
УЕФА не разрешил лондонскому "Арсеналу" проводить акцию в поддержку футболиста Генриха Мхитаряна.
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Водитель в Москве сбил сотрудника полиции
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Заключенные одесской колонии устроили бунт
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В Самарской области нашли опасный куриный фарш и свинину
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Валерий Муругов был задержан за рулем пьяным. Чиновника в связи с произошедшим лишили водительских прав.
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Большинство развитых стран давно пытается перейти на более чистые источники энергии и максимально ограничить использование угля.
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Жертвами торнадо в Оклахоме стали 6 человек
Телеканал CNN сообщил, что в результате торнадо в американском штате Оклахома погибли 6 человек, около 100 человек были ранены.
Обновлено в 02:26
Армия и оружие
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Сергей Лазарев опроверг анонимные сообщения о том, что у него родилась дочь.
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Самолет с отказавшим двигателем экстренно приземлился в Пулково
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Авто
АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за дефекта рулевого управления
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Советник президента Украины Владимира Зеленского политтехнолог Дмитрий Разумков возглавил партию «Слуга народа».
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Обновлено в 06:20