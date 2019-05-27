Экономика
Leroy Merlin запускает новую сеть в РоссииКоммерсантъ вчера в 18:18
На российском рынке строительных материалов появится новая сеть гипермаркетов «Максипро», которую будет развивать французский ритейлер Leroy Merlin.
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с чего всё началось
Leroy Merlin запускает новую сеть в России Один из крупных игроков российского DIY-рынка — Leroy Merlin — нашел способ использовать доставшиеся ему от финской Kesko площади бывших магазинов K-rauta.Коммерсантъвчера в 18:18
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Leroy Merlin откроет в России новую сеть гипермаркетов по продаже стройматериалов
Ведомостивчера в 19:55
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 06:01, Ашберн
Происшествия
Полиция задержала бросившую маленького сына в московском ТЦ женщину
Сотрудники полиции задержали женщину, отказавшуюся забирать маленького сына, которого она оставила в игровой комнате одного из ТЦ Москвы, сообщил глава управления информации и общественных связей Главного управления МВД столицы Юрий Титов.
Обновлено в 03:06
Политика
В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам
Россия продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в ситуации с инцидентом в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном развитии событий после решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно украинских моряков.
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Генпрокуратура хочет взыскать 3,2 млрд рублей с экс-мэра Владивостока
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Обновлено в 03:50
Происшествия
В Хакасии возбудили дело против чиновника, напавшего на журналиста
Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента "России 24" Ивана Литомина.
Обновлено в 05:36
Политика
Коломойский раскрыл причину конфликта с Порошенко
Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, из-за чего произошел его конфликт с экс-президентом Украины Петром Порошенко, передает РИА "Новости".
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Общество
Никогда не говорите «Да» в ответ на телефонный звонок
Одни уверены, что если такие звонки поступают гражданам, значит система работает, другие говорят обратное.
Обновлено вчера в 05:30
Музыка
Группа «Машина времени» отметит 50-летие большим турне
Рок-группа Машина времени отмечает 50-летие большим турне и переизданием лучших песен, сообщил бессменный лидер и основатель группы Андрей Макаревич.
Обновлено вчера в 18:53
Авто
Стали известны цены на обновлённый Mazda3 с мотором SkyActiv-X
Зарубежное издание Automotive News узнали от главного инженера Кота Беппу, что новый двигатель будет сочетать в себе лучшие качества обычных моторов бензинового SkyActiv-G и дизельного семейств SkyActiv-D.
Обновлено 25 мая в 15:50
Авто
Компания KIA готовит новое поколение Kia Optima
Новая KIA Optima, недавно замеченная на тестах в Южной Корее, со сменой поколений станет более прогрессивным и молодежным автомобилем.
Обновлено вчера в 22:52
Игры
Хидео Кодзима опубликовал загадочный тизер Death Stranding
В своём официальном Twitter-аккаунте известный японский геймдизайнер Хидео Кодзима опубликовал загадочный тизер своей предстоящей игры — Death Stranding.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Перес чуть не сбил двух маршалов на Гран-при Монако
Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес рассказал, что на Гран-при Монако чуть не сбил двух маршалов.
Обновлено вчера в 12:51
Хоккей
Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира по хоккею
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия
В Мурманской области загорелись два склада
Два склада загорелись утром в понедельник на въезде в город Кола недалеко от Мурманска, площадь пожара составила около 800 квадратных метров, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МЧС.
Обновлено в 03:36
Кино
Имена Фрейндлих и Басилашвили появятся на «Аллее звезд» в Петербурге
Имена актеров театра и кино и ведущих артистов БДТ имени Товстоногова Алисы Фрейндлих и Олега Басилашвили появятся на «Аллее звезд» в Петербурге.
Обновлено в 05:54
Энергетика
Белоруссия вернула в Россию более 80 тыс. тонн грязной нефти
Белоруссия отправила в РФ более 80 тыс. тонн некондиционной нефти из трубопровода "Дружба", чтобы в том числе освободить ветку в сторону Западной Европы.
Обновлено в 05:17
Финансы
Биткоин обновил годовой максимум
Курс биткоина за прошедшие сутки подскочил на 9,4%. Согласно данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 12:00 мск 27 мая за одну единицу самой популярной криптовалюты давали $8709,77.
Обновлено в 05:12
Авто
BMW представила новую переднеприводную 1 Series
В палитре модификаций числится вариант 118i (наддувная "тройка" объемом 1,5 л, развивающая 140 л.с. и до 230 Нм), 116d (1,5-литровый турбодизель, 116 л.с. И 270 Нм), а также варианты с 2,0-литровыми моторами – 118d (150 л.с. и 350 Нм) и 120d xDrive (190 л.с. и 400 Нм).
Обновлено в 04:01
Футбол
Мохаммади и Балай покидают «Ахмат»
Защитник Милад Мохаммади и форвард Беким Балай покидают "Ахмат", сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено вчера в 23:54
Политика
В Раде рассказали о последствиях возможного дефолта на Украине
Население обнищает и вряд ли сможет выжить, если Киев вскоре объявит дефолт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:49
Происшествия
В Одессе заключенные исправительной колонии устроили беспорядки
Заключенные Южной колонии общего режима №51 в Одессе подняли бунт «из-за плохих условий содержания», сообщает издание «Думская».
Обновлено в 05:34
Музыка
Борис Гребенщиков даст бесплатный уличный концерт в Саратове
Обновлено в 01:31
Происшествия
Кличко осмотрел треснувший стеклянный мост в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел треснувший стеклянный мост, открытый днем ранее. По мнению градоначальника, имел место акт вандализма.
Обновлено вчера в 19:23
Здоровье
В Пензенской области работники скорой объявили итальянскую забастовку
При итальянской забастовке протестующие находятся на своих рабочих местах, но при этом предельно строго исполняют свои должностные обязанности и правила.
Обновлено в 04:48
Шоу-бизнес
Валентин Гафт в инвалидной коляске приехал на съёмки «Судьбы человека»
Валентин Гафт приехал на съёмки программы «Судьба человека» в инвалидной коляске.
Обновлено в 00:39
Общество
Рособрнадзор: утечек на момент старта ЕГЭ не было
К началу Единого госэкзамена (ЕГЭ) никаких утечек экзаменационных материалов не было.
Обновлено в 05:10