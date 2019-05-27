Экономика

Leroy Merlin запускает новую сеть в РоссииКоммерсантъ вчера в 18:18

На российском рынке строительных материалов появится новая сеть гипермаркетов «Максипро», которую будет развивать французский ритейлер Leroy Merlin.
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Leroy Merlin запускает новую сеть в России

Leroy Merlin запускает новую сеть в России Один из крупных игроков российского DIY-рынка — Leroy Merlin — нашел способ использовать доставшиеся ему от финской Kesko площади бывших магазинов K-rauta.
Коммерсантъвчера в 18:18

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Leroy Merlin запустит новую сеть гипермаркетов - газета

Интерфакс03:53

«Ъ»: Leroy Merlin запустит в России торговую сеть для корпоративных клиентов

ТАСС02:00

Leroy Merlin запускает новую сеть в России

Коммерсантъвчера в 18:18

Leroy Merlin запускает новую сеть в России

ПРАЙМ01:38

Новую сеть гипермаркетов запускает в России Leroy Merlin

News.ruвчера в 22:52

Leroy Merlin откроет в России новую сеть гипермаркетов по продаже стройматериалов

Ведомостивчера в 19:55

Leroy Merlin откроет новую сеть гипермаркетов в России

Народные новости01:39
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Происшествия

Полиция задержала бросившую маленького сына в московском ТЦ женщину

Сотрудники полиции задержали женщину, отказавшуюся забирать маленького сына, которого она оставила в игровой комнате одного из ТЦ Москвы, сообщил глава управления информации и общественных связей Главного управления МВД столицы Юрий Титов.
Обновлено в 03:06
Политика

В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам

Россия продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в ситуации с инцидентом в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном развитии событий после решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно украинских моряков.
Обновлено в 05:54
Общество

Генпрокуратура хочет взыскать 3,2 млрд рублей с экс-мэра Владивостока

Российская Генеральная прокуратура подготовила иск к экс-главе Владивостока Игорю Пушкареву на сумму 3,2 млрд рублей.
Обновлено в 03:50
Религия

Митрополит сравнил протесты в Екатеринбурге с расстрелом царской семьи

Обновлено в 04:34
Происшествия

В Хакасии возбудили дело против чиновника, напавшего на журналиста

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента "России 24" Ивана Литомина.
Обновлено в 05:36
Политика

Коломойский раскрыл причину конфликта с Порошенко

Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, из-за чего произошел его конфликт с экс-президентом Украины Петром Порошенко, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:09
Общество

Никогда не говорите «Да» в ответ на телефонный звонок

Одни уверены, что если такие звонки поступают гражданам, значит система работает, другие говорят обратное.
Обновлено вчера в 05:30
Музыка

Группа «Машина времени» отметит 50-летие большим турне

Рок-группа Машина времени отмечает 50-летие большим турне и переизданием лучших песен, сообщил бессменный лидер и основатель группы Андрей Макаревич.
Обновлено вчера в 18:53
Авто

Стали известны цены на обновлённый Mazda3 с мотором SkyActiv-X

Зарубежное издание Automotive News узнали от главного инженера Кота Беппу, что новый двигатель будет сочетать в себе лучшие качества обычных моторов бензинового SkyActiv-G и дизельного семейств SkyActiv-D.
Обновлено 25 мая в 15:50
Авто

Компания KIA готовит новое поколение Kia Optima

Новая KIA Optima, недавно замеченная на тестах в Южной Корее, со сменой поколений станет более прогрессивным и молодежным автомобилем.
Обновлено вчера в 22:52
Игры

Хидео Кодзима опубликовал загадочный тизер Death Stranding

В своём официальном Twitter-аккаунте известный японский геймдизайнер Хидео Кодзима опубликовал загадочный тизер своей предстоящей игры — Death Stranding.
Обновлено в 02:40
Происшествия

Перес чуть не сбил двух маршалов на Гран-при Монако

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес рассказал, что на Гран-при Монако чуть не сбил двух маршалов.
Обновлено вчера в 12:51
Хоккей

Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира по хоккею

Обновлено вчера в 17:03
Происшествия

В Мурманской области загорелись два склада

Два склада загорелись утром в понедельник на въезде в город Кола недалеко от Мурманска, площадь пожара составила около 800 квадратных метров, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МЧС.
Обновлено в 03:36
Кино

Имена Фрейндлих и Басилашвили появятся на «Аллее звезд» в Петербурге

Имена актеров театра и кино и ведущих артистов БДТ имени Товстоногова Алисы Фрейндлих и Олега Басилашвили появятся на «Аллее звезд» в Петербурге.
Обновлено в 05:54
Энергетика

Белоруссия вернула в Россию более 80 тыс. тонн грязной нефти

Белоруссия отправила в РФ более 80 тыс. тонн некондиционной нефти из трубопровода "Дружба", чтобы в том числе освободить ветку в сторону Западной Европы.
Обновлено в 05:17
Финансы

Биткоин обновил годовой максимум

Курс биткоина за прошедшие сутки подскочил на 9,4%. Согласно данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 12:00 мск 27 мая за одну единицу самой популярной криптовалюты давали $8709,77.
Обновлено в 05:12
Экономика

Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет

Обновлено в 00:00
Авто

BMW представила новую переднеприводную 1 Series

В палитре модификаций числится вариант 118i (наддувная "тройка" объемом 1,5 л, развивающая 140 л.с. и до 230 Нм), 116d (1,5-литровый турбодизель, 116 л.с. И 270 Нм), а также варианты с 2,0-литровыми моторами – 118d (150 л.с. и 350 Нм) и 120d xDrive (190 л.с. и 400 Нм).
Обновлено в 04:01
Транспорт

Sukhoi SuperJet 100 активно используется на рейсах в Дагестане

Обновлено в 05:52
Футбол

Мохаммади и Балай покидают «Ахмат»

Защитник Милад Мохаммади и форвард Беким Балай покидают "Ахмат", сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено вчера в 23:54
Политика

В Раде рассказали о последствиях возможного дефолта на Украине

Население обнищает и вряд ли сможет выжить, если Киев вскоре объявит дефолт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:49
Происшествия

В Одессе заключенные исправительной колонии устроили беспорядки

Заключенные Южной колонии общего режима №51 в Одессе подняли бунт «из-за плохих условий содержания», сообщает издание «Думская».
Обновлено в 05:34
Единоборства

Абдель-Азиз: во время нападения на автобус Нурмагомедов лишь улыбался

Обновлено в 03:07
Музыка

Борис Гребенщиков даст бесплатный уличный концерт в Саратове

Обновлено в 01:31
Происшествия

Кличко осмотрел треснувший стеклянный мост в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел треснувший стеклянный мост, открытый днем ранее. По мнению градоначальника, имел место акт вандализма.
Обновлено вчера в 19:23
Происшествия

В Петербурге родители оставили умирать 7-месячную девочку

Обновлено в 05:24
Здоровье

В Пензенской области работники скорой объявили итальянскую забастовку

При итальянской забастовке протестующие находятся на своих рабочих местах, но при этом предельно строго исполняют свои должностные обязанности и правила.
Обновлено в 04:48
Шоу-бизнес

Валентин Гафт в инвалидной коляске приехал на съёмки «Судьбы человека»

Валентин Гафт приехал на съёмки программы «Судьба человека» в инвалидной коляске.
Обновлено в 00:39
Общество

Рособрнадзор: утечек на момент старта ЕГЭ не было

К началу Единого госэкзамена (ЕГЭ) никаких утечек экзаменационных материалов не было.
Обновлено в 05:10
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