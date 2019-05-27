Экономика

Leroy Merlin запускает новую сеть в РоссииКоммерсантъ вчера в 18:18

На российском рынке строительных материалов появится новая сеть гипермаркетов «Максипро», которую будет развивать французский ритейлер Leroy Merlin.
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Leroy Merlin запускает новую сеть в России

Leroy Merlin запускает новую сеть в России Один из крупных игроков российского DIY-рынка — Leroy Merlin — нашел способ использовать доставшиеся ему от финской Kesko площади бывших магазинов K-rauta.
Коммерсантъвчера в 18:18

Подробнее о событии

«Ъ»: Leroy Merlin запустит в России торговую сеть для корпоративных клиентов

ТАСС02:00

Leroy Merlin откроет новую сеть гипермаркетов в России

Народные новости01:39

Leroy Merlin откроет в России новую сеть гипермаркетов по продаже стройматериалов

Ведомостивчера в 19:55

Leroy Merlin откроет сеть «Максипро»

АБН00:58

Новую сеть гипермаркетов запускает в России Leroy Merlin

News.ruвчера в 22:52

Leroy Merlin запускает новую сеть в России

ПРАЙМ01:38

Leroy Merlin запускает новую сеть в России

Коммерсантъвчера в 18:18
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Происшествия

Пастух в Забайкалье сжёг 600 га леса, пытаясь разогреть еду на костре

Пастух в Забайкальском крае разжёг в поле костёр, чтобы разогреть еду, в результате чего сгорело несколько сотен гектаров леса.
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Происшествия

Перес едва не сбил двух маршалов на Гран-при Монако

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Авто

АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за опасной проблемы

Ресурсу "Лада.онлайн" стало известно о том, что АвтоВАЗ отзовет у владельцев внедорожные хэтчбеки Lada Xray Cross, у которых обнаружилась опасная проблема с рулевым управлением.
Обновлено в 03:28
Хоккей

Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею

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Экономика

В Москве выросли цены на полисы ОСАГО

"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
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Происшествия

Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков

Обновлено вчера в 16:07
Футбол

Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парада

Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.
Обновлено вчера в 13:44
Политика

Партия Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции

Партия "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент во Франции.
Обновлено вчера в 16:11
Происшествия

Москвичка бросила ребенка в игровой комнате ТЦ

В воскресенье, 26 мая, в 12:38 женщина привела 6-летнего ребенка в игровую комнату и ушла.
Обновлено в 02:18
Транспорт

На трассе «Таврида» начался монтаж надземных переходов

Строители приступили к монтажу пролетных строений пешеходных путепроводов на федеральной трассе «Таврида» в Крыму.
Обновлено в 02:01
Футбол

Роналду впервые за 13 лет не попал в тройку лучших бомбардиров сезона

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду занял четвёртое место в списке бомбардиров итальянской футбольной Серии А, забив 21 мяч за сезон.
Обновлено в 03:15
Кино

Священник Александр Микушин обвинил фильм «Т-34» в пошлости

Обновлено вчера в 04:17
Футбол

Хакеры украли денежный транш из «ПСЖ» в «Боку» за Паредеса

Согласно регламенту, первый транш "Боке" должен был поступить на счет клуба до 6 марта.
Обновлено в 00:36
Общество

Во Владивостоке выпускники извинились за скандальный флешмоб

Директор владивостокской школы №74, выпускники которой устроили скандальный флешмоб в откровенных нарядах, попросила закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам.
Обновлено вчера в 22:07
Религия

РМК и УГМК ожидают решения о месте возведения храма в Екатеринбурге

Обновлено в 02:22
Финансы

Финансист из США оценил план отказа РФ от доллара

Американский финансист Питер Шифф оценил план России сократить зависимость от доллара.
Обновлено вчера в 12:27
Политика

Госпитализирован губернатор Иркутской области

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко госпитализирован, сообщил "Интерфаксу" в понедельник сотрудник аппарата правительства региона.
Обновлено в 02:24
Футбол

Футболист Эрнандес намекнул, что покинет ЦСКА

Уругвайский нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес намекнул на свой уход из команды.
Обновлено в 03:36
Политика

В России могут ужесточить правила призыва в армию

Министерство обороны России предложило внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медицинской комиссии призывниками, сообщают 27 мая Известия.
Обновлено в 03:31
Экономика

Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет

«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие

Беспилотники хуситов атаковали аэропорт в Саудовской Аравии

Обновлено вчера в 02:06
Общество

Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов»

В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Транспорт

На Ярославском направлении МЖД задерживаются несколько электричек

Несколько пригородных поездов на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) задерживаются по техническим причинам в понедельник утром.
Обновлено в 01:18
Экономика

В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин

Проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары у населения поручил министерствам председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 22:15
Экономика

В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям

Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 10:45
Транспорт

Таксистам могут запретить работать сверх нормы

Водителям такси в России могут запретить работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены в законопроект об агрегаторах такси ко второму чтению в Госдуме.
Обновлено в 01:43
Происшествия

Золотую Audi волейболиста «Зенита» нашли в пруду с дырами от пуль

Обновлено в 02:21
Политика

В Раде рассказали о последствиях возможного дефолта на Украине

Население обнищает и вряд ли сможет выжить, если Киев вскоре объявит дефолт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:49
Политика

Кремль отреагировал на требование трибунала ООН по украинским морякам

Позиция Кремля по вопросу освобождения украинских моряков не изменится в связи с постановлением Международного трибунала ООН по морскому праву (МТМП), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 03:36
Политика

В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58
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Leroy Merlin
Французская компания
Французская компания, один из крупнейших европейских DIY-ритейлеров. Основана в 1923 году, входит в группу Adeo, которая принадлежит «Ассоциации семьи Мюлье».
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