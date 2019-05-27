Экономика

Leroy Merlin запускает новую сеть в РоссииКоммерсантъ вчера в 18:18

На российском рынке строительных материалов появится новая сеть гипермаркетов «Максипро», которую будет развивать французский ритейлер Leroy Merlin.
Читать в источнике
с чего всё началось

Leroy Merlin запускает новую сеть в России

Leroy Merlin запускает новую сеть в России Один из крупных игроков российского DIY-рынка — Leroy Merlin — нашел способ использовать доставшиеся ему от финской Kesko площади бывших магазинов K-rauta.
Коммерсантъвчера в 18:18

Подробнее о событии

Leroy Merlin запустит в России новую сети гипермаркетов

Невские Новости01:52

Leroy Merlin откроет в России новую сеть гипермаркетов по продаже стройматериалов

Ведомостивчера в 19:55

Leroy Merlin запускает новую сеть в России

ПРАЙМ01:38

Leroy Merlin откроет сеть «Максипро»

АБН00:58

Новую сеть гипермаркетов запускает в России Leroy Merlin

News.ruвчера в 22:52

Leroy Merlin откроет новую сеть гипермаркетов в России

Народные новости01:39

Leroy Merlin запускает новую сеть в России

Коммерсантъвчера в 18:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 02:02, Ашберн
Политика

Ципрас собрался провести в Греции досрочные парламентские выборы

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил о намерении провести в Греции досрочные парламентские выборы.
Обновлено вчера в 18:31
Политика

Пушков отреагировал на нападение главы района Хакасии на журналиста

Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал нападение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента телеканала "Россия 24".
Обновлено вчера в 22:44
Экономика

Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России

Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено вчера в 09:34
Общество

Росгвардейцам Новосибирска рекомендуют отдыхать только в 14 странах

Новосибирским росгвардейцам рекомендовали отдыхать только в 14 странах мира.
Обновлено в 00:50
Политика

Гитанас Науседа побеждает на выборах президента Литвы

Экономист Гитанас Науседа побеждает во втором туре президентских выборов в Литве после обработки данных на всех избирательных участках, свидетельствуют результаты, опубликованные на сайте ЦИК.
Обновлено в 01:12
Политика

Коломойский рассказал, кого будет поддерживать на выборах в Раду

Коломойский отметил, что поддерживает партию «Слуга народа», выдвинувшую кандидатом в президенты Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 01:53
Происшествия

Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков

Обновлено вчера в 16:07
Происшествия

В Кабуле при взрыве автобуса пострадали десять человек

По меньшей мере десять человек пострадали в результате взрыва автобуса в центре Кабула.
Обновлено в 00:29
Экономика

Тормозные риски: вероятность рецессии в России снизилась до 10%

Вероятность рецессии российской экономики снизится с 20–25% в начале года до 5–10% в III квартале.
Обновлено вчера в 17:02
Общество

Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня: начало будет удачным

Вы долго готовились к успеху, и вот на этой неделе вы сможете обрести нужные контакты и подберете правильные слова в нужном месте в верное время.
Обновлено 25 мая в 02:01
Хоккей

Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею

Победу в чемпионате мира по хоккею Финляндия одержала в третий раз. Ранее финны выигрывали турнир в 1995 и 2011 годах.
Обновлено вчера в 17:54
Экономика

НАФИ: треть предпринимателей довольны финансовым состоянием своего бизнеса

Почти треть российских предпринимателей (31%) оценивают финансовое положение своего бизнеса как «хорошее» или «очень хорошее».
Обновлено вчера в 04:43
Политика

Трамп первым встретился с новым императором Японии

Президент США Дональд Трамп стал первым иностранным лидером, встретившимся с новым императором Японии Нарухито, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия

Кличко показал видео треснувшего в Киеве моста

Мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке опубликовал видео с новым стеклянным пешеходным мостом, который треснул через день после открытия.
Обновлено вчера в 22:08
Экономика

Количество ценников в российских магазинах уменьшат

Ассортимент товаров по одной цене в разных видах, как, например йогуртов с разными наполнителями, не нужно будет оформлять отдельными ценниками, что, по идее Минпромторга, уменьшит трудозатраты ритейлеров и приведет к снижению цены.
Обновлено вчера в 18:07
Футбол

Завершился чемпионат России по футболу

Завершился сезон Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу. Полная турнирная таблица размещена на сайте лиги.
Обновлено вчера в 09:02
Политика

Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Общество

На Москву надвигается аномальная жара

Температура воздуха в Москве поднимется до 32 градусов Цельсия к середине следующей недели.
Обновлено вчера в 08:16
Экономика

Торговые сети могут обязать принимать бутылки, пишут СМИ

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары у населения, пишут "Известия".
Обновлено в 01:43
Наука

В России создан уникальный материал на основе алюминия

Обновлено вчера в 04:49
Футбол

Хакеры украли денежный транш из «ПСЖ» в «Боку» за Паредеса

Согласно регламенту, первый транш "Боке" должен был поступить на счет клуба до 6 марта.
Обновлено в 00:36
Экономика

В Москве резко подорожали полисы ОСАГО

На основе базовой ставки рассчитывается итоговая цена полиса – с поправкой на возраст, стаж и аварийность водителя и прочие коэффициенты.
Обновлено вчера в 17:00
Политика

Биатлонист Антон Шипулин выиграл праймериз на довыборах в Госдуму

Обновлено в 01:41
Хоккей

В Сеть попало видео празднования Овечкиным бронзы ЧМ-2019

Обновлено вчера в 21:09
Экономика

Суд 4 июня рассмотрит по существу иск о созыве собрания акционеров банка «Восточный»

Арбитражный суд Амурской области в понедельник назначил на 4 июня рассмотрение по существу иска о понуждении банка "Восточный" собрать внеочередное собрание акционеров и утвердить список кандидатур в совет директоров.
Обновлено вчера в 22:19
Политика

Бывший мэр Риги Ушаков избран в Европарламент

Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков избран в Европарламент вместе со своим бывшим заместителем Андрисом Америксом.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

Дикий кабан устроил погром в переполненной людьми столовой и умер

В китайском городе Нинбо, провинция Чжэцзян, дикий кабан забежал в столовую завода и распугал работников.
Обновлено вчера в 22:02
Космос

Спутники Илона Маска над Россией попали на видео

Обновлено вчера в 06:12
Авто

Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России появился в Сети

Эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке.
Обновлено вчера в 01:18
Общество

Бывший гендиректор Ozon возглавит «Утконос»

Дэнни Перекальски станет новым гендиректором интернет-ретейлера «Утконос», рассказали РБК два источника на рынке продуктовой розницы.
Обновлено в 01:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Leroy Merlin
Французская компания
Французская компания, один из крупнейших европейских DIY-ритейлеров. Основана в 1923 году, входит в группу Adeo, которая принадлежит «Ассоциации семьи Мюлье».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное