Leroy Merlin запускает новую сеть в РоссииКоммерсантъ вчера в 18:18

Leroy Merlin запускает новую сеть в России Один из крупных игроков российского DIY-рынка — Leroy Merlin — нашел способ использовать доставшиеся ему от финской Kesko площади бывших магазинов K-rauta.

с чего всё началось

На российском рынке строительных материалов появится новая сеть гипермаркетов «Максипро», которую будет развивать французский ритейлер Leroy Merlin.

Политика Ципрас собрался провести в Греции досрочные парламентские выборы Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил о намерении провести в Греции досрочные парламентские выборы.

Политика Пушков отреагировал на нападение главы района Хакасии на журналиста Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал нападение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента телеканала "Россия 24".

Экономика Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".

Общество Росгвардейцам Новосибирска рекомендуют отдыхать только в 14 странах Новосибирским росгвардейцам рекомендовали отдыхать только в 14 странах мира.

Политика Гитанас Науседа побеждает на выборах президента Литвы Экономист Гитанас Науседа побеждает во втором туре президентских выборов в Литве после обработки данных на всех избирательных участках, свидетельствуют результаты, опубликованные на сайте ЦИК.

Политика Коломойский рассказал, кого будет поддерживать на выборах в Раду Коломойский отметил, что поддерживает партию «Слуга народа», выдвинувшую кандидатом в президенты Украины Владимира Зеленского.

Происшествия В Кабуле при взрыве автобуса пострадали десять человек По меньшей мере десять человек пострадали в результате взрыва автобуса в центре Кабула.

Экономика Тормозные риски: вероятность рецессии в России снизилась до 10% Вероятность рецессии российской экономики снизится с 20–25% в начале года до 5–10% в III квартале.

Общество Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня: начало будет удачным Вы долго готовились к успеху, и вот на этой неделе вы сможете обрести нужные контакты и подберете правильные слова в нужном месте в верное время.

Хоккей Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею Победу в чемпионате мира по хоккею Финляндия одержала в третий раз. Ранее финны выигрывали турнир в 1995 и 2011 годах.

Экономика НАФИ: треть предпринимателей довольны финансовым состоянием своего бизнеса Почти треть российских предпринимателей (31%) оценивают финансовое положение своего бизнеса как «хорошее» или «очень хорошее».

Политика Трамп первым встретился с новым императором Японии Президент США Дональд Трамп стал первым иностранным лидером, встретившимся с новым императором Японии Нарухито, передает ТАСС.

Происшествия Кличко показал видео треснувшего в Киеве моста Мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке опубликовал видео с новым стеклянным пешеходным мостом, который треснул через день после открытия.

Экономика Количество ценников в российских магазинах уменьшат Ассортимент товаров по одной цене в разных видах, как, например йогуртов с разными наполнителями, не нужно будет оформлять отдельными ценниками, что, по идее Минпромторга, уменьшит трудозатраты ритейлеров и приведет к снижению цены.

Футбол Завершился чемпионат России по футболу Завершился сезон Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу. Полная турнирная таблица размещена на сайте лиги.

Политика Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".

Общество На Москву надвигается аномальная жара Температура воздуха в Москве поднимется до 32 градусов Цельсия к середине следующей недели.

Экономика Торговые сети могут обязать принимать бутылки, пишут СМИ Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары у населения, пишут "Известия".

Экономика В Москве резко подорожали полисы ОСАГО На основе базовой ставки рассчитывается итоговая цена полиса – с поправкой на возраст, стаж и аварийность водителя и прочие коэффициенты.

Экономика Суд 4 июня рассмотрит по существу иск о созыве собрания акционеров банка «Восточный» Арбитражный суд Амурской области в понедельник назначил на 4 июня рассмотрение по существу иска о понуждении банка "Восточный" собрать внеочередное собрание акционеров и утвердить список кандидатур в совет директоров.

Политика Бывший мэр Риги Ушаков избран в Европарламент Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков избран в Европарламент вместе со своим бывшим заместителем Андрисом Америксом.

Происшествия Дикий кабан устроил погром в переполненной людьми столовой и умер В китайском городе Нинбо, провинция Чжэцзян, дикий кабан забежал в столовую завода и распугал работников.