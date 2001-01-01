Экономика
Leroy Merlin запускает новую сеть в РоссииКоммерсантъ 18:18
Leroy Merlin запускает новую сеть в России Один из крупных игроков российского DIY-рынка — Leroy Merlin — нашел способ использовать доставшиеся ему от финской Kesko площади бывших магазинов K-rauta.
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Происшествия
В Мексике водитель трейлера протаранил 15 автомобилей
Обновлено в 19:48
Экономика
Финансовый омбудсмен предложил использовать резерв ПФР в системе ухода
Уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг в России Юрий Воронин предложил использовать резерв Пенсионного фонда России (ПФР) для нужд выстраиваемой системы долговременного ухода.
Обновлено 24 мая в 10:42
Армия и оружие
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено в 21:10
Общество
Южносахалинка не смогла визуально сложить забор пожарной части №5 в одно целое
Обновлено в 20:58
Наука
Ученые: Наличие цели в жизни снижает риск ранней смерти
В результате эксперты смогли найти связь между наличием цели в жизни и риском ранней смерти.
Обновлено вчера в 19:11
Экономика
В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям
26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 07:34
Происшествия
В УФСИН опровергли данные об избиении заключенного в ярославском СИЗО
Осужденный мужчина, умерший в больнице в Ярославле, не был избит, его госпитализировали из СИЗО после попытки суицида, говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте УФСИН по Ярославской области.
Обновлено в 10:16
Авто
Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России появился в Сети
Эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке.
Обновлено в 01:18
Хоккей
Василевский вошёл в символическую сборную ЧМ-2019
Вратарь сборной России Андрей Василевский попал в символическую сборную чемпионата мира по хоккею — 2019.
Обновлено в 16:56
Происшествия
Трое детей погибли при пожаре в Новосибирской области
В результате пожара в жилом доме в селе Вторая Петропавловка Новосибирской области погибли трое детей, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное следственное управление СК России.
Обновлено в 12:45
Происшествия
Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков
Сын бывшего члена российского Совфеда Амира Галлямова Тимур во время наезда на инспектора ДПС находился в состоянии наркотического опьянения.
Обновлено в 16:07
Общество
Астрологический прогноз на 27 мая – 2 июня для всех знаков зодиака
Неблагоприятный аспект Юпитера в Стрельце к Солнцу, Меркурию, Марсу и Урану предупреждает Стрельцов, что вас ждут непростые испытания.
Обновлено вчера в 05:30
Общество
«Репрессии усиливаются»: на Камчатке сельские депутаты написали Путину
На Камчатке депутаты села Соболево написали открытое письмо Владимиру Путину. Они считают, что в селе ущемляются права жителей.
Обновлено в 20:24
Происшествия
Пилот «Формулы-1» едва не сбил двух человек во время гонки
Пилот команды «Формулы-1» Racing Point Серхио Перес едва не сбил двух человек во время Гран-при Монако.
Обновлено в 14:53
Транспорт
Таксистам в России могут запретить работать сверх нормы
График работы таксистов планируется контролировать с помощью установки системы ГЛОНАСС во всех машинах и выдачи персональных карт водителей.
Обновлено в 21:14
Космос
Спутники Илона Маска над Россией попали на видео
Обновлено в 06:12
Армия и оружие
В Сирии пять мирных жителей Скальбии погибли при обстреле боевиков
Руководитель российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин заявил, что боевики обстреляли населённый пункт Скальбия, в результате чего погибли пять мирных жителей, 12 получили ранения.
Обновлено в 15:08
Политика
Партия Ле Пен лидирует на выборах в ЕП во Франции
Партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" лидирует на выборах в Европарламент во Франции.
Обновлено в 14:32
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Шоу-бизнес
Александра Яковлева два года борется с раком
Обновлено в 19:06
Гаджеты
Lenovo выпустит ноутбук с Snapdragon и 5G модемом
Компания Lenovo презентует ноутбук с 5G модемом. Он работает на чипе Snapdragon 8cx, анонсированном в конце 2018 года.
Обновлено в 13:41
Политика
На Украине оценили экономические убытки от конфликта с РФ
Украина из-за конфликта с Россией несет существенные экономические убытки, заявил экс-глава украинского минтранса Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина».
Обновлено в 20:11
Гаджеты
Названы полные характеристики новейшего смартфона Redmi K20 Pro
Обновлено вчера в 15:48
Политика
В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:58
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев опроверг информацию о рождении дочери
Сергей Лазарев опроверг анонимные сообщения о том, что у него родилась дочь.
Обновлено в 15:20
Экономика
Ценников в магазинах станет меньше
Авторы инициативы полагают, что единые ценники позволят магазинам сэкономить в среднем до двух миллионов рублей в месяц.
Обновлено в 14:21
Политика
Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ
Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:06
Политика
Пучдемона избрали в Европарламент
В Европарламент прошел Ориол Жункерас, которому предъявлены обвинения в организации восстания в связи с проведением незаконного референдума о независимости Каталонии 1 октября 2017 года и дальнейшим провозглашением независимости региональным парламентом.
Обновлено в 18:15
Шоу-бизнес
Стас Михайлов пожаловался на неискренность коллег
Выступление звезды, кстати, накануне показали по телевидению, так что фанаты Стаса Михайлова в голос еще раз поздравили его с 50-летием и благодарили за концерт.
Обновлено в 17:48