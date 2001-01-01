Экономика

Leroy Merlin запускает новую сеть в РоссииКоммерсантъ 18:18

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Leroy Merlin запускает новую сеть в России Один из крупных игроков российского DIY-рынка — Leroy Merlin — нашел способ использовать доставшиеся ему от финской Kesko площади бывших магазинов K-rauta.
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Leroy Merlin откроет новую сеть

CRE.RU20:57

Leroy Merlin запускает новую сеть в России

Коммерсантъ18:18
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