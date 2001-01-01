Экономика
Leroy Merlin запускает новую сеть в РоссииКоммерсантъ 18:18
Leroy Merlin запускает новую сеть в России Один из крупных игроков российского DIY-рынка — Leroy Merlin — нашел способ использовать доставшиеся ему от финской Kesko площади бывших магазинов K-rauta.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 19:16, Ашберн
Происшествия
Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост
Обновлено в 18:02
Музыка
Дочь Алсу прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
В результате организаторы проекта решили проверить результаты, согласно которым победительницей конкурса оказалась дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено в 18:35
Шоу-бизнес
Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери
Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.
Обновлено в 09:29
Религия
В РПЦ заявили о дефиците храмов в Москве и регионах
Сразу в нескольких регионах России наблюдается дефицит православных храмов.
Обновлено в 15:15
Хоккей
Василевский вошёл в символическую сборную ЧМ-2019
Вратарь сборной России Андрей Василевский попал в символическую сборную чемпионата мира по хоккею — 2019.
Обновлено в 16:56
Политика
В ЕР прокомментировали нападение хакасского чиновника на журналиста
Заместитель секретаря генерального совета "Единой России" Евгений Ревенко от лица партии извинился перед журналистами "за безобразную сцену" с главой Ширинского района Хакасии Сергеем Зайцевым и сообщил, что в ближайшие дни комиссия по этике вынесет решение в его отношении.
Обновлено в 15:57
Общество
Гороскоп на 25 мая: Львов сегодня не сдвинешь с места, меланхоличны будут и Овны
ОВЕН (Aries, 21.III–20.IV) День у Овна обещает пройти под звездой меланхолии и уныния.
Обновлено 24 мая в 13:19
Футбол
Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парада
Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.
Обновлено в 13:44
Происшествия
В Перу произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 04:55
Футбол
Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов назвал человека, который виновен в поражении "Оренбургу" в 30-м, заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.
Обновлено в 09:40
Культура
Эдуард Бояков считает, что на Северном Кавказе необходимо создать региональную киностудию
Региональная киностудия должна быть создана на Северном Кавказе, считает Эдуард Бояков - театральный продюсер и режиссер, художественный руководитель театра им. Горького, генеральный продюсер международного кинофестиваля "Герой и время", который проходит в Железноводске.
Обновлено в 11:16
Политика
Экономист Науседа лидирует на выборах президента Литвы
Экономист Гитанас Науседа упрочил свой перевес во втором туре состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов, где он соперничал с экс-министром финансов Ингридой Шимоните.
Обновлено в 14:36
Футбол
Красич присутствует на матче ЦСКА с «Крыльями Советов»
Бывший полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА серб Милош Красич присутствует на матче армейцев с самарскими "Крыльями Советов" в заключительном туре РПЛ.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Не менее 30 человек погибли и 200 пропали при затоплении судна в Конго
При затоплении судна в озере Маи-Ндомбе на северо-западе Демократической Республики Конго погибли не менее 30 человек, еще 200 человек числятся без вести пропавшими.
Обновлено в 16:29
Хоккей
Тренер Финляндии: Канада была лучшей командой, с которой мы играли
Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен прокомментировал победу в финале ЧМ-2019 со сборной Канады (3:1). Дубль в финальном матче оформил капитан финнов Марко Анттила.
Обновлено в 18:25
Технологии
Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн
Необычное произведение искусства представляет собой ноутбук, внутри которого заключены шесть наиболее опасных вредоносных программ мира.
Обновлено в 04:42
Авто
Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России появился в Сети
Эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке.
Обновлено в 01:18
Космос
«Роскосмос» планирует повысить грузоподъемность «Ангары»
Обновлено вчера в 20:21
Армия и оружие
F-35A в «режиме зверя» заметили вблизи Ирана
Взлет в «режиме зверя» двух истребителей пятого поколения F-35A Lightning II ВВС США с авиабазы Аль-Дафра (ОАЭ) показали на видео.
Обновлено в 17:25
Происшествия
В Москве на стройке нашли 25 снарядов времен войны
Сразу 25 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны обезвредили и вывезли для последующей утилизации со строительной площадки на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 13:21
Политика
Пучдемона избрали в Европарламент
Пучдемон - номер один списка каталонской коалиции Lliures per Europa (Свободные для Европы).
Обновлено в 18:15
Гаджеты
В Twitter показали, как камерой OnePlus 7 Pro можно открывать бутылки
В Twitter один из пользователей показал насколько крепкая выдвижная камера смартфона — он ею открыл крышку бутылки.
Обновлено в 14:09
Гаджеты
Samsung предлагает обменять смартфоны Huawei на Galaxy S10
Каким спросом пользуется данное предложение неизвестно, но стоит отметить, что в Индии Amazon устроила большую распродажу смартфонов Huawe и Honor.
Обновлено в 15:19
Политика
Названы предварительные результаты распределения мест в Европарламенте
Европарламент опубликовал список предположительного распределения мандатов по итогам выборов в некоторых государствах.
Обновлено в 17:47
Авто
Rolls-Royce Cullinans за 400 тысяч долларов покоряет бездорожье
Стоит отметить, что Cullinans, минимальная цена которого составляет 350 тысяч долларов (22,5 млн рублей), передвигался на 22-дюймовых колесах, обутых в летнюю резину.
Обновлено в 11:36
Экономика
Кто получит средства на льготный лизинг
По словам представителя вице-премьера, новые правила господдержки промышленности, в том числе и лизинг, будут приняты в июле, а осенью начнется отбор заявок, чтобы заранее предусмотреть бюджетные лимиты и не допускать работы компаний в долг.
Обновлено в 18:19
Происшествия
В Польше сгорел пассажирский автобус из Киева
Пассажирский автобус, следовавший из Киева в Прагу полностью сгорел во время движения по автостраде, пострадавших нет.
Обновлено в 09:48
Политика
В Британии на выборах в Европарламент лидирует партия Brexit
Партия Brexit бывшего главы Партии независимости Великобритании (UKIP) Найджела Фараджа лидирует на выборах в Европарламент, свидетельствуют предварительные результаты подсчета голосов.
Обновлено в 18:58
Финансы
Финансист из США оценил план отказа РФ от доллара
Американский финансист Питер Шифф оценил план России сократить зависимость от доллара.
Обновлено в 12:27
Общество
Основная кампания ЕГЭ-2019 стартует в России
Основная волна единых государственных экзаменов начинается в России в понедельник с экзаменов по географии и литературе.
Обновлено в 17:30