Leroy Merlin собирается создать новую торговую сеть в РоссииОреанда-Новости 04:29

Leroy Merlin запускает новую сеть в России Один из крупных игроков российского DIY-рынка — Leroy Merlin — нашел способ использовать доставшиеся ему от финской Kesko площади бывших магазинов K-rauta.

с чего всё началось

ИА «Ореанда-Новости» Французская коропрация Leroy Merlin, занимающаяся реализацией товаров для строительства и ремонта, намерена создать в России новую торговую сеть «Максипро» для корпоративных клиентов.

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Происшествия В Париже задержали самолет «Аэрофлота» для спецдосмотра пассажиров Прилетевший в Париж из России самолет «Аэрофлота» окружили сотрудники правоохранительных органов, какое-то время пассажиров не выпускали, сообщил РБК муж одной из пассажирок.

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Политика Против Порошенко завели четвертое уголовное дело В отношении экс-президента Украины Петра Порошенко завели четвертое уголовное дело.

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Кино Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов» На видео пользователя jorywea видно, как актер Кит Харингтон, исполняющий роль Джона Сноу, хватается за голову и едва сдерживает слезы при чтении сценария.

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Экономика Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".