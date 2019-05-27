Экономика

Leroy Merlin откроет сеть магазинов для малого бизнесаTatCenter 05:11

Французский DIY-ритейлер Leroy Merlin запустит в России сеть строительных гипермаркетов «Максипро». Сеть ориентируют на корпоративных клиентов МСБ. В торговых залах также расположат шоурумы, тренинг-центры, места для аренды инструментов, коворкинги и переговорные центры.
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Leroy Merlin запускает новую сеть в России

ПРАЙМ01:38

«Ъ»: Leroy Merlin запустит в России торговую сеть для корпоративных клиентов

ТАСС02:00

Leroy Merlin откроет новую сеть гипермаркетов в России

Народные новости01:39

Leroy Merlin запустит новую сеть гипермаркетов - газета

Интерфакс03:53

Leroy Merlin откроет сеть «Максипро»

АБН00:58

Новую сеть гипермаркетов запускает в России Leroy Merlin

News.ruвчера в 22:52

Leroy Merlin откроет в России новую сеть гипермаркетов по продаже стройматериалов

Ведомостивчера в 19:55
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Политика

Гройсман заявил, что даже разговоры о дефолте вредят Украине

Подавший в отставку премьер Украины Владимир Гройсман считает, что даже разговоры о дефолте вредны стране.
Обновлено в 04:30
Политика

Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»

Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России».
Обновлено в 06:45
Происшествия

Золотой Audi волейболиста «Зенита» выловили из пруда в Петербурге

Автомобиль волейболиста петербургского «Зенита» Александра Волкова с пулевыми отверстиями обнаружили в пруду в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:02
Происшествия

В Петербурге родители оставили умирать 7-месячную девочку

В следствии подчеркивают, что родители рассчитывали на гибель дочери, поэтому специально оставили ее одну без ухода и питания.
Обновлено в 05:24
Происшествия

В Красноярске девочка получила серьезные ожоги, упав в яму с золой

Семилетняя девочка получила серьезные ожоги, упав в яму с золой в Ленинском районе Красноярска, сообщает управление СК по Красноярскому краю.
Обновлено в 05:39
Экономика

«Юлмарт» станет онлайн-витриной для китайской электроники

Сам «Юлмарт» будет выступать лишь онлайн-витриной и местом получения заказов, договор купли-продажи заключается между покупателем и продавцом после полной предоплаты, а формированием, обработкой заказов, отправкой в Россию и таможенным оформлением товаров будет заниматься логистический партнер «Юлмарта» в Китае.
Обновлено в 01:31
Общество

В Екатеринбурге с могил лидеров ОПС «Уралмаш» исчезли памятники

Памятники лидерам организованного преступного сообщества Уралмаш Григорию Цыганову, Сергею Иванникову и Александру Хабарову исчезли с их могил на Северном кладбище Екатеринбурга.
Обновлено в 06:46
Гаджеты

Владелец TikTok планирует создать собственный смартфон

Компания ByteDance, которая владеет приложением для обмена видео TikTok, займется разработкой собственного смартфона, пишет Financial Times.
Обновлено в 06:04
Политика

Гитанас Науседа победил на выборах президента Литвы

Экономист Гитанас Науседа победил во втором туре президентских выборов в Литве, состоявшихся в воскресенье, 26 мая.
Обновлено в 04:24
Кино

Как актеры «Игры престолов» реагировали на финал сериала

Стало известно, как актеры "Игры престолов" реагировали на сценарий заключительной серии саги.
Обновлено в 07:23
Космос

Молния ударила в ракету «Союз-2.1б» при старте с Плесецка

Молния ударила в ракету-носитель "Союз-2.1б" со спутником "Глонасс-М" при старте с космодрома Плесецк.
Обновлено в 06:49
Авто

АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за дефекта рулевого управления

Отечественный автопроизводитель отзывает модели Lada XRAY и XRAY Cross по причине возможного дефекта вала электроусилителя рулевого управления.
Обновлено в 00:57
Экономика

В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям

Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 10:45
Здоровье

Хирург увольняется из больницы после скандальных твитов дочери

Скандал разгорелся после того, как в популярных пабликах Каргата, а затем и в одном из крупнейших пабликов Новосибирска «АСТ-54» появились скриншоты твитов Анны Лучининой.
Обновлено в 00:10
Происшествия

В Дагестане в лобовом ДТП погибли три человека

В результате ДТП пострадали шесть человек, из них трое погибли.
Обновлено в 07:08
Политика

Партия Ле Пен победила на выборах в Европарламент во Франции

Партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» победила на выборах в Европарламент во Франции, набрав 23,31% голосов, сообщило французское министерство внутренних дел.
Обновлено в 02:41
Происшествия

Силовики избили протестующих местных жителей на станции Шиес

Обновлено в 06:40
Происшествия

Москвичка бросила ребенка в торговом центре

В Москве женщина оставила ребенка в игровой комнате торгового центра в Москве, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:56
Гаджеты

В Windows прекратили сотрудничество с Huawei

Китайский бренд Huawei с недавнего времени включен в список запрещенных компаний в США, в связи с чем многие местные гиганты отказываются от сотрудничества с организацией.
Обновлено в 04:10
Происшествия

Минтранс представит первые итоги расследования катастрофы SSJ100 летом

Предварительные итоги расследования причин катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) будут обнародованы в середине лета.
Обновлено в 06:38
Космос

Спутники Илона Маска над Россией попали на видео

Обновлено вчера в 06:12
Политика

Зеленский обвинил депутатов в уничтожении Рады

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено в 03:38
Политика

Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию с храмом в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин и патриарх Кирилл во время встречи 24 мая обсудили ситуацию со строительством нового храма в Екатеринбурге.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес

Второй муж Марии Шукшиной при разводе украл у нее сына

В период развода Касаткин решил поквитаться с Шукшиной, и украл их общего сына.
Обновлено в 03:36
Политика

Советник Зеленского возглавил партию «Слуга народа»

Украинскую партию «Слуга народа» возглавил советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков.
Обновлено в 04:49
Общество

Росконтроль назвал марки лучших томатных соков

Специалисты из Росконтроля проверили томатный сок семи брендов: Noyan, «4 сезона», «Удачный», «Добрый», «Каждый день», «Дары Кубани» и Santal и выяснили, какой оказался самым лучшим.
Обновлено в 06:20
Происшествия

Задержан подозреваемый во взрыве в Лионе

Французская полиция арестовала подозреваемого в подготовке и исполнении взрыва в Лионе, в результате которого пострадали 13 человек.
Обновлено в 04:38
Экономика

К «Ашан» потянулись иски от арендодателей

Источники издания утверждают, что это уже тенденция - у арендодателей растут претензии к ретейлеру из-за проблем с оплатой аренды.
Обновлено в 02:11
Происшествия

В Одессе подавили бунт в колонии

Обновлено в 07:02
Политика

Уволенный член Нацсовета Украины подал в суд на Зеленского

Освобожденный от должности член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Владимир Горковенко заявил в понедельник, что подал в суд на главу государства Владимира Зеленского из-за незаконного, по его мнению, увольнения.
Обновлено в 06:43
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Leroy Merlin
Французская компания
Французская компания, один из крупнейших европейских DIY-ритейлеров. Основана в 1923 году, входит в группу Adeo, которая принадлежит «Ассоциации семьи Мюлье».
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