Полузащитник Лерой Фер подписал однолетний контракт с «Фейеноордом» с опцией продления еще на сезон. 29-летний голландец вернулся в родной клуб из Роттердама спустя 8 лет. Последним клубом Фера был «Суонси», за который он выступал с 2016 года.

Лерой Фер вернулся в «Фейеноорд» спустя 8 лет

Политика Моряки с задержанного СБУ российского танкера прилетели в Москву Самолет из Кишинева, на борту которого находится экипаж российского танкера, задержанного на Украине, приземлился в Москве, свидетельствуют данные табло прилета аэропорта Домодедово.

Экономика Россиян предупредили о подорожании конфет В Москве в ближайшее время могут подорожать кондитерские изделия, сообщают "Известия" со ссылкой на представителя Московской торгово-промышленной палаты.

Политика В офисе владельца задержанного на Украине танкера проводятся обыски По словам источника, устанавливаются причины отправления судна на Украину Обыски проводятся в офисе компании "Фос шипинг менеджмент" в Геленджике, танкер которой был задержан на Украине, передает ТАСС.

Происшествия Капитан задержанного танкера рассказал об изъятии документов Капитан захваченного СБУ российского танкера Илья Дробязко рассказал, что некоторые документы были изъяты во время досмотра танкера, сообщает RT.

Футбол Влашич: ЦСКА ждёт реально очень сложная игра с «Локомотивом» Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом».

Единоборства Родственники боксера Дадашева решили доставить его тело в Петергоф Родственники российского боксера Максима Дадашева, умершего в одной из больниц в США после травм, полученных в поединке с Субриэлем Матиасом, намерены доставить тело спортсмена в Петергоф.

Политика Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.

Политика Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения Президент РФ Владимир Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по его развитию.

Экономика Банк «Траст» просит признать банкротом структуру Минца Московский арбитражный суд принял к производству два заявления банка «Траст» о признании банкротом «О1 Груп Финанс» бизнесмена Бориса Минца, говорится в данных картотеки дел суда.

Общество В Приамурье объявили штормовое предупреждение из-за новых ливней Синоптики обещают в понедельник новый ливневый циклон в Приамурье, где из-за сильных дождей уже подтопило несколько районов, сообщает региональный главк МЧС РФ.

Общество Названы изменения в законодательстве России с 1 августа С первого августа в России вступает в силу ряд законопроектов, которые способны изменить жизнь населения.

Происшествия В Челябинске столкнулись автокран и три маршрутки, есть погибший В Челябинске столкнулись три ПАЗа и автокран. Один человек погиб, пишут местные СМИ. Несколько человек получили травмы.

Происшествия Футболисты «Арсенала» подверглись вооруженному нападению Футболисты лондонского "Арсенала" Месут Озил и Сеяд Колашинац были атакованы неизвестными лицами на севере Лондона.

Армия и оружие Сеул заявил о сходстве запущенных КНДР ракет и российских «Искандеров» Запущенные Северной Кореей ракеты малой дальности были новым типом баллистических ракет, они похожи по техническим характеристикам на российские комплексы "Искандер", сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на Минобороны Южной Кореи.

Общество Правительство одобрило доступ Генпрокуратуры к банковской тайне Правительство РФ поддержало законопроект, который позволит прокурорам без санкции суда получать информацию о банковских счетах физических и юридических лиц, сообщает «Интерфакс».

Футбол «Эвертон» представил проект нового стадиона Футбольный клуб «Эвертон» представил проект своего нового стадиона. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Космос На российском спутнике «Метеор-М» вышла из строя часть приборов На метеорологическом спутнике "Метеор-М" номер 2, который вывели на орбиту в 2014 году, не работает часть целевой аппаратуры, сообщается на сайте Научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии "Планета".

Происшествия В Китае ребенок помог найти 11 ископаемых яиц динозавра Девятилетний мальчик помог ученым найти 11 древних окаменелых яиц динозавра возрастом 66 млн лет, передает ТАСС.

Политика Юнкер отказал Джонсону в пересмотре условий Brexit Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отказал новому премьер-министру Великобритании Борису Джонсону в возобновлении переговоров об условиях выхода Соединенного королевства из ЕС, сообщает The Guardian со ссылкой на представителя европейского политика Мину Андрееву.