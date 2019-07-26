Футбол
Лерой Фер вернулся в «Фейеноорд»Спорт-Экспресс вчера в 16:29
Полузащитник Лерой Фер вернулся в "Фейеноорд", сообщает официальный сайт клуба. Контракт с ним заключен по схеме (1+1). С начала июля 29-летний хавбек занимался с роттердамской командой после того, как стал свободным агентом.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 03:39, Вашингтон
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Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
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Центризбирком Украины завершил подсчет голосов на выборах в Верховную раду.
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Динамика отечественного рынка остается неопределенной
С одной стороны, по ходу торгов последних дней чувствуется, что рынок слаб и вполне может сходить к поддержке в район 2600 пунктов.
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Согласно результатам исследования JD Power, больше всего своих владельцев удовлетворяют автомобили Porsche.
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Лидер украинской президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал, что в планах у его политической силы есть открытие рынка земли, введение страховой медицины, создание накопительной пенсионной системы и развитие конкурентного образования.
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ЦБ отозвал лицензию у московского РАМ Банка
ЦБ лишил лицензии на осуществление банковских операций московский РАМ Банк.
Обновлено в 01:53
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Зеленский и Трамп поговорили по телефону
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
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Если вы откроете сайт любой российской фирмы, торгующей этими "продуктами", то вас немедленно засосет водоворот бесконечных наименований, многие из которых сложно понять без фундаментального биологического образования: кислоты, соли, буферы, сахара, красители, питательные среды, ферменты, плазмиды и далее по списку.
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