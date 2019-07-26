Футбол

Лерой Фер вернулся в «Фейеноорд»Спорт-Экспресс вчера в 16:29

Полузащитник Лерой Фер вернулся в "Фейеноорд", сообщает официальный сайт клуба. Контракт с ним заключен по схеме (1+1). С начала июля 29-летний хавбек занимался с роттердамской командой после того, как стал свободным агентом.
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Футбольный клуб из города Роттердам в Нидерландах. Вместе с «Аяксом» и ПСВ считается ведущим клубом страны. Изначально назывался «Вилхелмина» Роттердам, вскоре после основания был переименован в «Хиллеслёйсе», потом в «Селеритас», пока в 1912 году команда не была названа Feijenoord в честь района Роттердама.
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