Футбол
Лерой Фер вернулся в «Фейеноорд»Спорт-Экспресс вчера в 16:29
Полузащитник Лерой Фер вернулся в "Фейеноорд", сообщает официальный сайт клуба. Контракт с ним заключен по схеме (1+1). С начала июля 29-летний хавбек занимался с роттердамской командой после того, как стал свободным агентом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 12:52, Вашингтон
Музыка
Бузова получила травму во время выступления
Обновлено в 03:12
Политика
МИД предупредил британские СМИ в РФ о последствиях после штрафа RT
«Внимательно отслеживаем развитие ситуации и напоминаем, что британские СМИ, работающие в России, должны быть готовы столкнуться с последствиями действий официального Лондона», — говорится в комментарии ведомства.
Обновлено в 09:55
Политика
Минобороны РФ ответило на задержание Румынией военного груза России
Сообщения о задержании Румынией российской бронетехники для Сербии — абсолютная ложь, сообщает 26 июля ТАСС со ссылкой на представителя Минобороны России.
Обновлено в 12:19
Происшествия
На канале имени Москвы столкнулись два теплохода
Пассажирский теплоход «Нижний Новгород», на борту которого находились 190 человек, и грузовое судно «Новокуйбышевск» столкнулись на канале имени Москвы в Подмосковье.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Азиатские туристы избили россиянку в очереди в музей
Обновлено в 10:53
Армия и оружие
В День ВМФ в Севастополе поднимут флаг «Императрицы Марии»
На флагштоке рядом с историческим орудием, которое даст старт празднику, впервые поднимут новый символ Дня ВМФ на Черноморском флоте — флаг линкора «Императрица Мария», который был флагманским кораблем Нахимова во время легендарного Синопского сражения.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Мосгоризбирком отказал Соболь в регистрации кандидатом в Мосгордуму
Накануне рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала не отменять решение окружного избиркома, который отказал Соболь в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 12:31
Политика
Эрдоган пригрозил США отказом от покупки самолетов Boeing
На фоне ухудшения отношений Вашингтона и Анкары президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна может отказаться от сделки по покупке американских лайнеров Boeing.
Обновлено в 10:05
Общество
Путин подписал закон о праве работника выбирать зарплатный банк
Владимир Путин подписал закон о праве работника самому выбрать зарплатный банк и о штрафе работодателя за несоблюдение этого права.
Обновлено в 12:37
Политика
В России предложили запретить иностранцам владеть интернет-компаниями
В Госдуму был внесен законопроект о значимых информационных ресурсах для развития информационной инфраструктуры России.
Обновлено в 10:43
Политика
Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию
Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 05:14
Политика
МИД Белоруссии выразил протест дипломату из Литвы
Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало временного поверенного в делах Литвы и выразило ему протест в связи с вмешательством правительства этой страны в коммерческую сделку.
Обновлено в 12:05
Культура
Константин Богомолов снимет сериал об «ангарском маньяке»
Обновлено вчера в 08:07
Политика
Посольство США похвалило Киев после захвата российского танкера
Посольство США на Украине высоко оценило действия украинской стороны при задержании российского танкера в порту Измаил в четверг, 25 июля.
Обновлено в 09:15
Кино
Наталья Комарова: «Мы внедрили систему, которой доверяют жители»
Обновлено в 09:42
Общество
В 10 раз увеличен штраф за запуск дронов в запретных зонах России
Штрафы за несанкционированные полеты дронов в запретных зонах России увеличены в 10 раз.
Обновлено в 11:08
Шоу-бизнес
Состояние Алибасова сильно ухудшилось
«Врачи НИИ имени Склифосовского диагностировали у продюсера Бари Алибасова сильное сужение пищевода до 0,6 см», — сказал Горжанкин.
Обновлено в 08:19
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Политика
Новак рассказал о предложении Украине по продлению транзита газа
Глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил, что украинской стороне было предложено продлить действующее соглашение о транзите газа на тех же условиях, но реакции от Киева пока нет.
Обновлено в 11:23
Интернет
Новые функции появятся в WhatsApp
Новые функции могут появиться в следующей версии мессенджера WhatsApp.
Обновлено в 12:21
Гаджеты
Huawei представила свой первый 5G-смартфон
Обновлено в 10:18
Общество
Телеканал «Дождь» отменил плату за прямой эфир в интернете
В заявлении канала говорится, что теперь прямой эфир можно бесплатно смотреть на сайте «Дождя», на YouTube, во всех соцсетях и на «Яндекс.ТВ».
Обновлено в 11:03
Общество
На митинге 27 июля в Москве будут искать уклонистов
Уклоняющихся от военной службы будут искать на несогласованном митинге 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
Обновлено в 12:30
Происшествия
Автомобиль крупного бизнесмена расстреляли в Костроме
Неизвестные расстреляли автомобиль предпринимателя в Костроме.
Обновлено в 11:58
Экономика
Рост ВВП США замедлился во II квартале
Рост ВВП США во II квартале 2019 г. замедлился до 2,1%, но превысил прогнозы экспертов, свидетельствуют данные Бюро экономического анализа министерства торговли США.
Обновлено в 11:19
Спорт
Ефимова завоевала золото ЧМ в заплыве на 200 м брассом
Российская пловчиха Юлия Ефимова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира в Кванджу (Корея).
Обновлено в 08:26
Политика
В США на федеральном уровне вернули смертную казнь
В США на федеральном уровне возобновляют смертную казнь, которая действовала только в некоторых штатах на протяжении практически двадцати лет.
Обновлено вчера в 15:52