Футбол
Лерой Фер, которым интересовался «Локомотив», вернулся в «Фейеноорд»Sport24.ru 02:17
Полузащитник Лерой Фер перешел в «Фейеноорд», сообщает официальный сайт голландского клуба. С 29-летним футболистом подписан однолетний контракт с возможностью продления еще на год. Фер является воспитанником «Фейеноорда».
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