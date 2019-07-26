Футбол

Лерой Фер, которым интересовался «Локомотив», вернулся в «Фейеноорд»Sport24.ru 02:17

Полузащитник Лерой Фер перешел в «Фейеноорд», сообщает официальный сайт голландского клуба. С 29-летним футболистом подписан однолетний контракт с возможностью продления еще на год. Фер является воспитанником «Фейеноорда».
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Лерой Фер, которым интересовался «Локомотив», вернулся в «Фейеноорд»

Sport24.ru02:17

Фер вернулся в «Фейенорд» спустя 8 лет

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Фейеноорд
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Футбольный клуб из города Роттердам в Нидерландах. Вместе с «Аяксом» и ПСВ считается ведущим клубом страны. Изначально назывался «Вилхелмина» Роттердам, вскоре после основания был переименован в «Хиллеслёйсе», потом в «Селеритас», пока в 1912 году команда не была названа Feijenoord в честь района Роттердама.
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