Политика
Лера Кудрявцева подаст в суд на газету Osterreich ZeitungТАСС 09:57
Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию материала о ее причастности к отставке вице-канцлера Автстрии Хайнца-Кристиана Штрахе. Об этом телеведущая заявила на своей странице в Instagram.
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«Иду в суд»: Лера Кудрявцева рассказала «Комсомолке» об обвинениях австрийской прессы
Комсомольская правдавчера в 12:40
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Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясение
Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт".
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Соловьев согласился встретиться с пообещавшим дать ему «леща» уральцем
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Лидер оппозиции Нидерландов допустил вину Украины в катастрофе MH17
Во время теледебатов между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и лидером оппозиционной партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, оппоненты затронули тему крушения самолета MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.
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К расследованию взрыва в Лионе подключились около сотни следователей
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По итогам первенства ФНЛ прямые путевки в Российскую премьер-лигу завоевали "Тамбов" (1-е место, 73 очка) и "Сочи" (2-е место, 69), в стыковых матчах за повышение в классе сыграют "Томь" (3-е место, 64) и "Нижний Новгород" (4-е место, 62).
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Региональное челябинское управление СК России проводит доследственную проверку по факту гибели подростка в затопленном угольном карьере близ Копейска - города-спутника Челябинска.
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Американские кадеты покатались на советском танке Т-64
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