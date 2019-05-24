Лера Кудрявцева подаст в суд на газету Osterreich ZeitungТАСС 09:57

с чего всё началось

Вот это уровень международной карьеры! Из-за тебя люди с постов летят.

Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию материала о ее причастности к отставке вице-канцлера Автстрии Хайнца-Кристиана Штрахе. Об этом телеведущая заявила на своей странице в Instagram.

Лера Кудрявцева подаст в суд на газету Osterreich Zeitung

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