Политика
Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское изданиеИзвестия 06:37
Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию статьи о ее причастности к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
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Вот это уровень международной карьеры 😂👍🏻 из-за тебя люди с постов летят.
— Николай Басков, певецPassion.ru 05:54
с чего всё началось
Российская ведущая Лера Кудрявцева разместила гневный пост в инстаграме с фотографией полосы австрийской газеты Oesterreich Zeitung со своим изображением.Газета.Ruвчера в 23:11
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Леру Кудрявцеву приняли за роковую женщину в австрийском политическом скандале
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«Иду в суд»: Лера Кудрявцева рассказала «Комсомолке» об обвинениях австрийской прессы
Комсомольская правдавчера в 12:40
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