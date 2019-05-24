Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское изданиеИзвестия 06:37

с чего всё началось

Вот это уровень международной карьеры 😂👍🏻 из-за тебя люди с постов летят.

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Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание

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