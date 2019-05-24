Политика
Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское изданиеИзвестия 06:37
Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию статьи о ее причастности к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
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«Иду в суд»: Лера Кудрявцева рассказала «Комсомолке» об обвинениях австрийской прессы
Комсомольская правдавчера в 12:40
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Политика
Зеленский отреагировал на решение трибунала ООН об украинских моряках
Ранее 25 мая международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна освободить украинские военные корабли и моряков, которые были задержаны в ноябре прошлого года в Керченском проливе.
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Беглов намерен участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов планирует принять участие в выборах главы города.
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Политика
Трамп прибыл в Японию с визитом
Американский президент Дональд Трамп прибыл в субботу, 25 мая, в Японию с государственным визитом на четыре дня.
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Транспорт
ТПУ Инновационный центр «Сколково» откроется 27 мая
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Общество
Россияне массово променяли вино на пиво
Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.
Обновлено вчера в 20:49
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Немецкий гонщик умер после аварии на трассе
Обновлено вчера в 16:12
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Украина признала зависимость от торговли с Россией
Украина на сегодняшний день не может прекратить экономические отношения с Россией, заявил представитель украинского лидера в правительстве Андрей Герус.
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Опрос: 7% россиян боятся увольнения с работы
Только 7% россиян боятся увольнения с работы, а подавляющее большинство (68%) не испытывают страхов, связанных с работой.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
Женщина покусала и избила полицейских в Подмосковье
Женщина покусала и избила московских полицейских в подмосковном Пушкино.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Задержана замглавы УФНС по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия
«Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске
Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.
Обновлено вчера в 18:46
Политика
Слова главы Генштаба Украины про Крым расценили как агрессию
Руководитель Генштаба рассказал, что его страна потеряла Крымский полуостров задолго до событий 2014 года.
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Общество
Новейший круизный лайнер «Петр Великий» спущен на воду
Завод "Лотос" объявил о спуске на воду первого круизного лайнера проекта PV300VD, сообщает Морское инженерное бюро.
Обновлено вчера в 10:20
Политика
Зеленский рассмотрит петицию об отставке главы администрации
Петиция об отставке Андрея Богдана с должности главы администрации президента Украины набрала необходимое для рассмотрения количество голосов — 25 тысяч.
Обновлено в 08:05
Происшествия
В Москве задержали фотографа «Новой газеты» Викторию Ивлеву
В Москве задержали фотографа "Новой газеты" Викторию Ивлеву.
Обновлено в 08:30
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Пригожин заявил о готовности стать продюсером дочери Алсу
Обновлено в 08:19
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия
К расследованию взрыва в Лионе подключились около сотни следователей
90 следователей и 30 технических экспертов потребовалось привлечь к расследованию обстоятельств взрыва на одной из пешеходных улиц города Лиона во Франции.
Обновлено в 07:53
Экономика
Интерес китайцев к iPhone упал до рекордного минимума
Компания UBS провела исследование и выяснила, что у китайских пользователей упал интерес к iPhone.
Обновлено в 08:24
Транспорт
Закрытые станции фиолетовой ветки метро Москвы могут открыть досрочно
Ограничения в работе Таганско-Краснопресненской линии метрополитена связаны с подготовкой к открытию участка новой Некрасовской линии от «Некрасовки» до «Косино».
Обновлено в 06:26
Авто
В апреле рынок новых электрокаров в России вырос вдвое
Для сравнения, в апреле 2018-го российский автопарк пополнился всего 12-ю электрокарами.
Обновлено в 02:57
Культура
В Риме состоялась премьера оперы Сергея Прокофьева «Огненный ангел»
В Римском оперном театре прошла премьера постановки «Огненный ангел», сочиненной великим русским композитором Сергеем Прокофьевым, об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:09
Политика
В МИД России исключили возможность обмена Уилана на Бутину
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что возможность обмена обвиняемого в шпионаже Пола Уилана на россиянку Марию Бутину исключена, так как в отношении американца ещё не вынесен приговор.
Обновлено в 02:39
Политика
Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге
Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие
Молодожёны Алексей Потапенко (Потап) и Настя Каменских отправились на частном самолёте.
Обновлено в 07:31
Общество
Учительница потребовала наказать устроившую скандал мать дагестанского школьника
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес
Маленькая грудь и толстые ноги: Бузова выложила «честные» фото
В подписи Ольга отметила, что какое это имеет значение, если у тебя большая душа и чуткое сердце.
Обновлено в 07:46