Политика

Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское изданиеИзвестия 06:37

Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию статьи о ее причастности к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
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Николай Басков
Вот это уровень международной карьеры! Из-за тебя люди с постов летят.
— Николай Басков, певецРИА Новости 08:31
с чего всё началось
Телеведущая Лера Кудрявцева в своем Instagram
 пообещала подать в суд на австрийскую газету Osterreich, которая использовала ее фото в качестве иллюстрации к своей статье о скандале с бывшим вице-канцлером Хайнцом Штрахе.
РБК03:38

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Царьград07:42
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