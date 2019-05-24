Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское изданиеИзвестия 06:37

с чего всё началось

Вот это уровень международной карьеры! Из-за тебя люди с постов летят.

Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию статьи о ее причастности к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание

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