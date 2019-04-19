Лепёхин: «Игра „Краснодар“ - „Зенит“ будет сухой и не очень зрелищной наподобие кубковых встреч»Евро-футбол.ру 16:00

Бывший футболист "Зенита" Константин Лепёхин поделился ожиданиями от предстоящего матча 24-го тура РПЛ "Краснодар" - "Зенит". В разговоре с корреспондентом портала "Евро-Футбол.ру" Беллой Гаургашвили он отметил, что не стоит ждать результативного матча.

Лепёхин: «Игра „Краснодар“ - „Зенит“ будет сухой и не очень зрелищной наподобие кубковых встреч»

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